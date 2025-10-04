DA Hike 2025: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में मंथली कितनी आएगी रकम, यहां जानें पूरे मैथमैटिक्स
DA Hike Rajasthan government employee: राजस्थान सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर महंगाई भत्ता (DA Hike 2025) बढ़ाने का एलान कर दिया है. कितनी बढ़ेगी सैलरी? इस स्टोरी में दे रहे हैं पूरी जानकारी.

By: JP Yadav | Last Updated: October 4, 2025 1:35:22 PM IST

DA Hike 2025: केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशर्स के हंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) में इजाफा कर दिया है. साल में दूसरी बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है. केंद्र सरकार के एलान के बाद डीए की दर मूल वेतन और पेंशन के 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गई है. आदेश के अनुसार, डीए में यह इजाफा 1 जुलाई, 2025 से लागू होगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छा-खासा फायदा होगा, क्योंकि जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया भुगतान दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा.

जुलाई से लागू होगी डीए की नई दर (DA rate will be applicable from July)

इस बीच राज्य सरकारों ने भी केंद्र की तर्ज पर डीए बढ़ोतरी का एलान करना शुरू दिया है. यूपी और बिहार के साथ राजस्थान में सत्तासीन भजनलाल सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA Hike) में इजाफा करने का एलान कर दिया है. राजस्थान के वित्त विभाग (Finance Department of Rajasthan) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, डीए में इजाफे के बाद कर्मचारियों को 55 प्रतिशत की जगह 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) प्रदान किया जाएगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर यह नई दर 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी. यहां पर बता दें कि Finance Department of Rajasthan आदेश के मुताबिक, DA की गणना केवल बेसिक पे के जरिये ही की जाएगी. इसके साथ ही 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले रुपये तक राउंड ऑफ कर दिया जाएगा. 

कर्मचारियों के GPF में भी जमा होगी राशि (Amount deposited in GPF of employees)

 राजस्थान के वित्त विभाग के अधिकारियों के नियमानुासर, डीए में बढ़ोतरी के एलान के तहत 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के दौरान हुई बढ़ोतरी की राशि कर्मचारियों के GPF अकाउंट में जमा की जाएगी. यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले हुई है. उनकी राशि GPF खाते में जमा होगी. वहीं, 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राशि GPF-2004 खाते में जाएगी स्वायत्तशासी निकायों बोर्ड निगमों और पीएसयू के कर्मचारियों के लिए DA की यह राशि GPF-SAB अकाउंट में जमा की जाएगी.

कब से होगा नकद भुगतान? (When to pay cash)

राजस्थान के वित्त विभाग के आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बढ़ा हुआ DA अक्टूबर 2025 के वेतन से नकद रूप में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. इसके साथ ही इसका भुगतान 1 नवंबर 2025 को किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इससे राजस्थान के हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. 

