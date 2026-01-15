Home > IK News > निशाद समुदाय ने 13वाँ संकल्प दिवस मनाया – सशक्तिकरण और विकास की नई दिशा

Published: January 15, 2026 4:57:38 PM IST

लखनऊ (उत्तर प्रदेश), जनवरी 15: निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निशाद पार्टी) के 13वें संकल्प दिवस के अवसर पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर सभागार, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश और प्रदेश के कई सम्मानित नेताओं ने भाग लिया और निशाद समुदाय की बढ़ती भूमिका को भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा में महत्वपूर्ण बताया।

कार्यक्रम में माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू; उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य एवं श्री ब्रजेश पाठक; सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर; उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह; शिवसेना (शिंदे गुट) के संयोजक श्री अभिषेक वर्मा; निशाद पार्टी के नेता श्री रमेश सिंह; अपना दल (एस) के पदाधिकारी तथा निशाद पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

डॉ. संजय निशाद का संबोधन  

निशाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निशाद ने 2013 में श्रंगवेरपुर धाम पर लिए गए संकल्प को याद किया और कहा कि निशाद समुदाय केवल परंपरागत कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन और नीति निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि निशाद समुदाय किसी का वोट बैंक नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का प्रतीक है।

उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पिछले 11 वर्षों में मछुआरों के लिए ₹41,500 करोड़ की राशि आवंटित किए जाने का उल्लेख किया। साथ ही ब्लू रिवॉल्यूशन, पीएम फिशर दुर्घटना बीमा योजना और मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को मछुआरों के जीवन में परिवर्तनकारी बताया।

राज्य स्तर पर उन्होंने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निशाद राज नाव योजना, माता सुकेता केज कल्चर योजना (महिलाओं के लिए), एरेशन योजना और फिशर वेलफेयर फंड जैसी योजनाओं का उल्लेख किया, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह और प्राकृतिक आपदा में आर्थिक सहयोग प्रदान करती हैं।

श्री ओम प्रकाश राजभर का संबोधन  

श्री राजभर ने कहा कि डॉ. संजय निशाद ने समुदाय को नेतृत्व की ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। उन्होंने निशाद पार्टी और एसबीएसपी के सहयोग को उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक शक्ति बताया।

श्री अभिषेक वर्मा का संबोधन  

श्री वर्मा ने कहा कि रामराज्य की कल्पना निशाद समुदाय के बिना अधूरी है। उन्होंने महाराष्ट्र में निशाद पार्टी के विस्तार का स्वागत किया और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

श्री केशव प्रसाद मौर्य का संबोधन  

श्री मौर्य ने एनडीए गठबंधन को “सुंदर गुलदस्ता” बताया और विकसित भारत विज़न 2047 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सभी समुदायों को सम्मान और अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने श्रंगवेरपुर धाम के विकास कार्यों और भगवान राम व महाराजा गुहराज निशाद की प्रतिमाओं की स्थापना को ऐतिहासिक कदम बताया।

श्री दयाशंकर सिंह का संबोधन  

श्री सिंह ने कहा कि निशाद पार्टी का भाजपा से संबंध भगवान राम और महाराजा गुहराज निशाद की मित्रता पर आधारित है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार और बंगाल में भी मछुआरा समुदाय विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।

श्री ब्रजेश पाठक का संबोधन  

श्री पाठक ने कहा कि निशाद पार्टी गरीब और वंचित वर्गों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि है। उन्होंने डॉ. संजय निशाद के संघर्ष और मेहनत को सराहा और एनडीए की आगामी चुनावी सफलता पर विश्वास जताया।

श्री किरेन रिजिजू का संबोधन  

श्री रिजिजू ने कहा कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल नाम अत्यंत सार्थक और प्रेरणादायी है। उन्होंने भाजपा–निशाद पार्टी गठबंधन को “परिवारिक गठबंधन” बताया और कहा कि दिल्ली से पूर्ण सहयोग मिलेगा। उन्होंने ओबीसी और एससी-एसटी समुदायों की राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया।

समाचार आधार

निशाद पार्टी का 13वाँ संकल्प दिवस समुदाय की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ परंपरागत आजीविका से आगे बढ़कर नेतृत्व और नीति निर्माण में उनकी भूमिका को मान्यता मिली। यह आयोजन विकसित भारत विज़न 2047 और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा हुआ है।

