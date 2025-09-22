राजस्थान में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें बंद कराने की मुहिम, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सराहा
Published: September 22, 2025 5:43:07 PM IST

जयपुर (राजस्थान), सितंबर 22:  श्री बजरंग सेना, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह तवर ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों से एक निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि नवरात्रि के पावन पर्व (22 सितंबर, 2025 से 2 अक्टूबर, 2025) के दौरान सभी अनुमति प्राप्त एवं बिना अनुमति वाली अंडा, मांस और मछली की दुकानों को बंद करवाया जाए। उन्होंने बताया कि यह पर्व श्रद्धा और आस्था से जुड़ा है और ऐसे में मांसाहार की बिक्री से उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। इस संबंध में, श्री बजरंग सेना के जिला अध्यक्ष संबंधित जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंप रहे हैं और सभी से इस प्रयास में सहयोग करने की अपील की गई है।

श्री बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हितेश विश्वकर्मा ने राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह तवर के इस कदम को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर संगठन को मज़बूत करने और श्री बजरंग सेना राजस्थान का प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय है। ऐसे कार्य संगठन और समाज दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं

