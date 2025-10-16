Home > F31 5G > OPPO India ने लॉन्च की F31 5G सीरीज़ — दमदार परफॉरमेंस और टिकाऊ डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन

OPPO India ने लॉन्च की F31 5G सीरीज़ — दमदार परफॉरमेंस और टिकाऊ डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन

Published: October 16, 2025 1:57:42 PM IST

OPPO India ने लॉन्च की F31 5G सीरीज़ — दमदार परफॉरमेंस और टिकाऊ डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन

स्नैपड्रैगन और डायमेंसिटी प्रोसेसर, छः साल के फ्लुएंसी सर्टिफिकेट और जियो एवं TÜV-सर्टिफाईड कनेक्टिविटी के साथ F31 सीरीज़ भारत में मिड-रेंज सेगमेंट के लिए ड्यूरेबिलिटी के नए मानक स्थापित कर रही है।

  • भारत की तेज गर्मी और भागदौड़ के लिए बनाया गया यह स्मार्टफोन 43 डिग्री सेल्सियस पर भी बहुत स्मूथ काम करता है। इसमें शॉपकीपर्स, राईडर्स एवं युवा प्रोफेशनल्स के लिए 7,000 mAh की जबरदस्त बैटरी लाईफ, नेटवर्क के लिए हंटर एंटिना 2.0, एआई इमेजिंग और एआई प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं।
  • इसमें डिलीवरी और ड्राईवर ऐप्स के लिए आउटडोर मोड 2.0 दिया गया है, जो बारिश, गर्मी, या भारी ट्रैफिक के बीच भी काफी मजबूत नेटवर्क और परफॉरमेंस प्रदान करता है।

नई दिल्ली, अक्टूबर 16: OPPO India ने भारत में F31 5G सीरीज़ लॉन्च की है। एफ-श्रृंखला के ये सबसे नए स्मार्टफोन टिकाऊ और विश्वसनीय परफॉर्मेंस प्रदान करने के लिए डिज़ाईन किए गए हैं। इस नई सीरीज़ में तीन मॉडल, F31 Pro+, F31 Pro और F31 शामिल हैं। इनमें से हर मॉडल मजबूती, शक्तिशाली बैटरी, बेहतर हीट मैनेजमेंट और आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। अपने सभी अपग्रेड्स के साथ F31 5G सीरीज़ भारत में 35,000 रुपये से कम मूल्य वर्ग में अब तक का सबसे स्मूथ और टिकाऊ स्मार्टफोन है।

भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ड्यूरेबिलिटी

भारत में ड्यूरेबिलिटी की मांग बहुत बढ़ गई है। हाल ही में काउंटरपॉईंट द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक स्मार्टफोन खरीदने वाले 79 प्रतिशत लोग ड्यूरेबिलिटी को सबसे अधिक महत्व देते हैं। आधे से अधिक लोगों ने माना कि वो अक्सर अपने स्मार्टफोन को गिरा देते हैं। F31 5G सीरीज़ इसका समाधान पेश कर रही है। इस स्मार्टफोन में 360 डिग्री आर्मर बॉडी है, जिसमें मल्टी-लेयर एयरबैग संरचना आंतरिक पुर्जों को झटकों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये स्मार्टफोन एयरोस्पेस-ग्रेड AM04 एलुमीनियम अलॉय फ्रेम से बने हैं, जो अपने पूर्ववर्ती के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक मजबूत हैं। इसका AGC DT-Star D+ ग्लास स्क्रीन को और अधिक मजबूत बना देता है। ये डिवाईस IP66, IP68, और IP69 के ट्रिपल सर्टिफिकेशन के साथ आती हैं। इसलिए ये धूल, पानी के घुसने और 80 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर पानी की तेज धार से भी बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करती हैं।

ये विशेषताएं बारिश में फँसे डिलीवरी राईडर, तेल में सनी उंगलियों से स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले दुकानदार, या फिर बाजार की भीड़ से गुजर रहे व्यापारी के लिए काफी उपयोगी हैं। F31 चाय, कॉफी, दूध, और डिटरजेंट के पानी जैसे 18 तरल पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे प्रदर्शित होता है कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डिज़ाईन किया गया है।

ज्यादा तापमान में भी स्मूथ काम

41 प्रतिशत भारतीयों की शिकायत होती है कि उनका स्मार्टफोन ज्यादा तापमान में धीमा पड़ जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए F31 5G सीरीज़ में आधुनिक थर्मल डिज़ाईन दिया गया है। इसके प्रो+ और बेस मॉडल में क्रमशः 4,363 मिमी2 और 4,300 मिमी2 के चैंबर दिए गए हैं। इनमें से हर चैंबर में एक्सपैंडेड ग्रेफाईट लेयर दी गई है। यह डिज़ाईन 43 डिग्री के उच्च तापमान में भी स्मार्टफोन की बेहतरीन परफॉर्मेंस बनाए रखता है, जो भारत की तेज गर्मियों के अनुरूप है।

सॉफ्टवेयर के मामले में, ओप्पो में ड्युअल-इंजन स्मूथनेस सिस्टम दिया गया है, जिसमें ट्रिनिटी इंजन और लुमिनस रेंडरिंग इंजन की मदद से ऐप्स बहुत ही सुगमता से चलते हैं। ये फीचर्स ओप्पो के 72 माह के फ्लुएंसी सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, जिससे छः सालों तक स्थिर परफॉर्मेंस की गारंटी मिलती है। व्यवहारिक जीवन में ये विशेषताएं बहुत उपयोगी हैं, जो डिलीवरी पार्टनर्स को बिना किसी लैग, फ्लिकर या ऐप क्रैश के गूगल मैप का उपयोग करने, व्हाट्सऐप कॉल करने और तेजी से यूपीआई पेमेंट ऐप में स्विच करने में समर्थ बनाती हैं।

परफॉर्मेंस और थर्मल डिज़ाईन

F31 Pro+ में क्वालकोम स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो टीएसएमसी की 4nm प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। इस प्रोसेसर में 2.63GHz का Cortex-A715 प्राईम कोर, तीन 2.4 GHz Cortex-A715 परफॉर्मेंस कोर और चार 108GHz Cortex-A510 एफिशियंसी कोर हैं। एड्रिनो 720 जीपीयू और क्वालकोम एआई इंजन पिछले प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले प्रति वॉट 60 प्रतिशत बेहतर परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं। यह डिवाईस 24GB तक रैम (12GB फिज़िकल + 12GB वर्चुअल) और यूएफएस 3.1 स्टोरेज को सपोर्ट करती है। F31 Pro में चार 2.5 GHz कॉर्टेक्स ए-78 कोर और चार कॉर्टेक्स-ए55 कोर के साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 एनर्जी 4nm चिपसेट है। यह माली-G615 MC2 GPU, 24GB रैम (12GB फिज़िकल + 12GB वर्चुअल) तथा यूएफएस 3.1 स्टोरेज के साथ आता है।

F31 में डायमेंसिटी 6300 6एनएम चिपसेट दिया गया है, जिसमें दो 2.4 GHz कॉर्टेक्स-ए76 कोर, छः 2GHz Cortex-A55 कोर तथा माली- G57 MC2 GPU शामिल है। यह रेंज कई घंटों तक गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, प्रोडक्टिविटी ऐप्स के उपयोग को आसानी से सपोर्ट करती है, तथा स्मार्टफोन हीट हुए बिना स्थिर स्पीड बनाए रहता है।

सॉफ्टवेयर और सिस्टम फ्लुएंसी

ये तीनों मॉडल ColorOS 15 पर चलते हैं, जिनमें ओप्पो का ड्युअल इंजन स्मूथनेस सिस्टम है। ट्रिनिटी इंजन सीपीयू कैश और एलगोद्मि का प्रबंधन करके अनावश्यक स्पाईक को कम करता है, जिससे स्मूथनेस 22 प्रतिशत बढ़ जाती है। इंस्टॉलेशन में लगने वाला समय 26 प्रतिशत कम हो जाता है और बैटरी की एफिशियंसी बढ़ जाती है। एंड्रॉयड का पहला पैरेलेल एनिमेशन सिस्टम, लुमिनस रेंडरिंग इंजन सिस्टम लेवल पर ट्रांज़िशन को मिला देता है, जिससे मल्टीटास्किंग के दौरान स्टटर खत्म हो जाता है। ये सभी फीचर्स मिलकर ओप्पो का छः जीरो का उद्देश्य पूरा करते हैं, जिसमें तेज स्पीड और निरंतर एप्लीकेशन लॉन्च के दौरान भी नो लैग, नो लेटेंसी, नो फ्लिकर, नो क्रैश, नो मिस-लॉन्च और नो फ्रीज़ शामिल हैं।

मैप्स, व्हाट्सऐप, यूट्यूब, और कैमरा जैसे ऐप्स के बीच तेजी से स्विच करना बहुत आसान हो गया है। राईडर नैविगेशन, फूड डिलीवरी ऐप और इंस्टाग्राम एक साथ ओपन करके रख सकते हैं और उनमें से कोई भी ऐप अप्रत्याशित रूप से बंद नहीं होगा। F31 सीरीज़ के लिए एडैप्टिव हीट स्ट्रेट्जी के कारण थ्रॉटलिंग थ्रेशोल्ड 42 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसलिए यह डिवाईस गर्मियों में भी अच्छा काम करती है। इसमें स्टोरेज डिफ्रैग्मेंटेशन, इंटैलिजेंट प्रि-लोडिंग और बेहतर टच रिस्पॉन्स जैसी विशेषताएं हैं, जिनके कारण लगातार छः सालों तक स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें वन-टच रिज्युविनेशन टूल लगभग फैक्ट्री के समान परफॉर्मेंस रिस्टोर कर देता है।

भरोसेमंद कनेक्टिविटी

भारत के भीड़-भरे शहरों में कनेक्टिविटी बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए F31 में एफ29 के हंटर एंटिना आर्किटेक्चर में सुधार करके हंटर एंटिना 2.0 पेश किया गया है, जो 91.6 प्रतिशत फ्रेम कवरेज प्रदान करता है, जबकि स्मार्टफोन औसतन 50 से 70 प्रतिशत पेरिमीटर फ्रेम प्रदान करते हैं। इसमें भारत की पहली नेटवर्कबूस्ट एस1 चिप लगी है। TÜV Rheinland द्वारा सर्टिफाईड यह सिस्टम सिग्नल स्ट्रेंथ को 300 प्रतिशत बढ़ा देता है। जियो ने F31 5G सीरीज़ का परीक्षण किया है तथा 35,000 रुपये से अंदर की रेंज में सबसे अच्छा नेटवर्क परफॉर्मर माना है, जो भरोसेमंद कॉल्स, यूपीआई पेमेंट एवं लाईव नैविगेशन के लिए बेहतरीन है।

राईडर्स और ड्राईवर्स के लिए इसमें आउटडोर मोड 2.0 दिया गया है, जिसमें ऑर्डर रश बूस्ट शामिल है। यह ज़ोमैटो और ब्लिंकिट जैसे डिलीवरी ऐप्स को प्राथमिकता देता है। ऐप कीप-एलाईव महत्वपूर्ण ऐप्स को बंद होने से रोकता है। ग्लोव मोड और स्प्लैश टच की मदद से दस्ताने पहनकर या फिर गीले हाथों से भी स्मार्टफोन को ऑपरेट किया जा सकता है।
स्मार्ट एआई, बेहतर कैमरा

इस सीरीज़ में 50 मेगापिक्सल का ओआईएस मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर (बेस F31 में 16 मेगापिक्सल) दिया गया है। यह 4के वीडियो और बिना केस के अंडरवॉटर फोटोग्राफी को सपोर्ट करता है। इसमें एआई ईरेज़र 2.0 जैसे एआई टूल्स दिए गए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर देते हैं। गतिशील शॉट्स के लिए एआई अनब्लर है, ग्लेयर को खत्म करने के लिए एआई रिफ्लेक्शन रिमूवर तथा शार्प ज़ूम के लिए एआई क्लैरिटी इन्हेंसर दिया गया है।

इसमें उत्पादकता के लिए एआई वॉईसस्क्राईब है, जो कॉल्स और मीटिंग्स को 29 भाषाओं में ट्रांसक्राईब और ट्रांसलेट कर सकता है। एआई कॉल असिस्टैंट सबटाईटल के साथ लाईव ट्रांसलेशन या 9 क्षेत्रीय भाषाओं, जैसे हिंदी, कन्नड़, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगू, पंजाबी और बंगाली में स्पीच प्रदान करता है। जेमिनी एआई के साथ ओप्पो डॉक्स विद्यार्थियों और प्रोफेशनल्स के लिए दस्तावेजों का सारांश या दूसरी प्रति तुरंत तैयार कर सकता है।

लगातार चलने वाली पॉवर

F31 सीरीज़ में बायो-इंस्पायर्ड इलेक्ट्रोलाईट रिपेयर टेक्नोलॉजी के साथ 7,000 mAh की बैटरी दी गई है, जो 1,800 बार चार्ज होने के बाद भी अपनी 80 प्रतिशत क्षमता बचाकर रखती है। यानी इसे पाँच सालों तक रोज इस्तेमाल किया जा सकता है। दैनिक जीवन में इसका मतलब है कि एक डिलीवरी पार्टनर डबल शिफ्ट पूरी कर सकता है, एक व्यापारी पूरे दिन डिजिटल पेमेंट कर सकता है, तथा एक प्रोफेशनल चार्जिंग की चिंता किए बगैर देर रात तक काम कर सकता है।

OPPO India ने लॉन्च की F31 5G सीरीज़ — दमदार परफॉरमेंस और टिकाऊ डिज़ाइन वाले स्मार्टफोनचार्जिंग के लिए इसमें 80वॉट की सुपरवूक फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी दी गई है, जो केवल 30 मिनट में बैटरी को 58 प्रतिशत चार्ज कर देती है। एक घंटे से कुछ ही अधिक समय में यह बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। रिवर्स चार्जिंग एक्सेसरीज़ और दूसरे स्मार्टफोन को पॉवर प्रदान कर सकती है, वहीं बायपास चार्जिंग गेमिंग और स्ट्रीमिंग के दौरान हीट

