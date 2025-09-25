घर के पौधे कैसे इंटरनेट की गति को करते हैं प्रभावित ? क्या है इसका समाधान
घर के पौधे कैसे इंटरनेट की गति को करते हैं प्रभावित ? क्या है इसका समाधान

क्या आपके घर के पौधे (Green Plants) भी वाई-फाई सिग्नल (Wi-Fi Signal) को धीमा कर देते हैं. अगर हां, तो ये खबर आपके लिए है. आइए जानते हैं क्या है इसके उपाय.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: September 25, 2025 2:33:09 PM IST

Wi-Fi Signal Strength
Wi-Fi Signal Strength

Wi-Fi Signal Strength: अक्सर ऐसा होता है न की कई बार हमारे घर में लगा वाई-फाई का सिग्नल काफी धीरे चलने लगता है. इसके पीछे वैसे तो कई कारण है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगे पौधे की वजह से वाई-फाई के सिग्नल की रफ्तार धीमी पड़ जाती है. लोग ज्यादातर राउटर या सर्विस प्रोवाइडर को दोषी मानते हैं. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घर के अंदर की सुंदरता बढ़ाने वाले पौधे आपके वाई-फाई की स्पीड को सही में धीमा कर सकते हैं. 

पौधे कैसे रोकते हैं वाई-फाई का सिग्नल ?

ब्रिटेन की कंपनी Broadband Genie ने दावा करते हुए बताया कि घर में रखे बड़े या घने पौधे आपके वाई-फाई की गति को प्रभावित कर सकते हैं. आइए जानते है इसके पीछे का मुख्य कारण

नमी (Moisture):

पौधों की मिट्टी और पत्तों में नमी (पानी) होती है. पानी वाई-फाई सिग्नल को अवशोषित (Absorb) करता है और उन्हें धीरे-धीरे कमजोर बना देता है

घनी पत्तियां: पौधों की घनी पत्तियां भी सिग्नल के रास्ते को अवरुद्ध कर देती है या फिर उन्हें इधर-उधर मोड़ (Deflect) देती है जिससे सिग्नल में समस्या बन जाती है. 

पौधों से दूर रखने पर बढ़ सकती है स्पीड

Broadband Genie ने जानकारी देते हुए बताया कि राउटर को पौधों के पास या उनके पीछे छिपाने से सिग्नल कमजोर होने लगता है. कंपनी के एक्सपर्ट पीटर एम्स के मुताबिक, राउटर को पौधों से दूर करके एक खुली जगह पर रखना चाहिए. जिससे इंटरनेट सिग्नल की स्पीड 36 % तक बढ़ सकती है. 

पौधे के अलावा ये भी हैं मुख्य रुकावटें

दीवारें (Walls): ये सिग्नल को सबसे बड़ी रुकावट प्रदान करती है

पड़ोसी के नेटवर्क: आस-पास के घरों के अन्य वाई-फाई नेटवर्क आपके सिग्नल में हस्तक्षेप (Interference) कर सकते हैं

स्पीड बढ़ाने के लिए अपनाएं उपाय

राउटर की पोजिशन: राउटर को पौधों, दीवारों और बड़ी धातु की वस्तुओं से दूर एक केंद्रीय और खुली जगह पर रखे

मेश नेटवर्क/एक्सटेंडर: सिग्नल को घर के हर कोने तक पहुंचाने के लिए मेश नेटवर्क या वाई-फाई एक्सटेंडर का उपयोग करें

वायर्ड कनेक्शन: तेज और स्थिर स्पीड के लिए ईथरनेट केबल (Wired Connection) का इस्तेमाल करें

पावरलाइन किट: आपके घर की बिजली की वायरिंग का उपयोग करके इंटरनेट सिग्नल पहुंचाता है

Tags: BroadbandRouter PositionSpeed IssuesWi-FiWired Connection
