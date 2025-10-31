Home > अजब गजब न्यूज > कैसी यह रीत…दुल्हन लेकर जाती बरात और दूल्हे की होती है विदाई, अजब-गजब है रस्म

कैसी यह रीत…दुल्हन लेकर जाती बरात और दूल्हे की होती है विदाई, अजब-गजब है रस्म

Weird Rituals: भारत में एक ऐसा गांव है, जहां दुल्हन बरात लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है. इतना ही नहीं, दुल्हन की जगह दूल्हे की विदाई भी होती है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: October 31, 2025 5:05:12 PM IST

कैसी यह रीत…दुल्हन लेकर जाती बरात और दूल्हे की होती है विदाई, अजब-गजब है रस्म

Traditional and Weird Rituals: भारतीय शादियां अपनी अनोखी रस्मों के लिए जानी जाती हैं. हर क्षेत्र की परंपराओं के कुछ अलग रंग और भाव होते हैं, जो सुनने और देखने में अजीब लग सकते हैं. इन्हीं अलग-अलग परंपराओं और अनोखी रस्मों में उत्तराखंड के एक गांव की शादी भी शामिल है. जहां आमतौर पर शादी में दूल्हा बरात लेकर दुल्हन के घर जाता है, वहां उत्तराखंड के एक गांव में यह रीत उलट होती है. जी हां, दुल्हन सज-धजकर और बरात लेकर दूल्हे के घर जाती है और शादी करती है. इतना ही नहीं, इस शादी में दुल्हन की नहीं बल्कि दूल्हे की विदाई होती है. 

दुल्हन लेकर जाती है दूल्हे के घर बरात

उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार-बावर क्षेत्र में शादियों में जोजोड़ा नाम की परंपरा निभाई जाती है. इस परंपरा को सदियों से निभाया जा रहा है और इसे सामाजिक समानता, सांस्कृतिक गरिमा और परिवारिक सम्मान का प्रतीक माना जाता है. यह परंपरा इसलिए बनाई गई है क्योंकि, यहां शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि परिवारों का मिलन माना गया है. 

You Might Be Interested In

कुछ लोगों के लिए उत्तराखंड की जोजोड़ा परंपरा अजीब हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों में आज भी इसे बड़े मान-सम्मान और गर्व की बात माना जाता है. 

महिला और पुरुषों को माना जाता है बराबर  

कैसी यह रीत…दुल्हन लेकर जाती बरात और दूल्हे की होती है विदाई, अजब-गजब है रस्म

जोजोड़ा रस्म यह साबित करती है कि महिला और पुरुष, दोनों ही एक बराबर हैं. जितनी बरात लाने पर दूल्हे को अहमियत दी जाती है, उतनी ही दुल्हन का परिवार भी पाने का अधिकार होता है. ऐसे में जोजोड़ा रस्म अपनाई जाती है और बिल्कुल दूल्हे के परिवार की तरह ही दुल्हन के साथ परिवार का स्वागत होता है. 

जोजोड़ा रस्म से माना जाता है कि इससे प्राचीन समय से ही महिलाओं को सम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता मिल रही है. 

ये भी पढ़ें: इस बादशाह के हरम में रहती थीं सिर्फ मोटी महिलाएं; खुद की बीवी का वजन था 230 किलो

कैसे होती है जोजोड़ा रस्म?

जोजोड़ा रस्म में आम शादियों से हटकर होती है. इसमें ढोल, दमाऊं, रणसिंघा और थाली जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्र होते हैं जो शादी को उत्सव की तरह रंगीन बना देते हैं. जोजोड़ा रस्म में शादी के समय जब दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है तो दोनों परिवार के लोग लोकगीतों पर नाचते हैं और आनंद लेते हैं.

कब शुरू हुई थी जोजोड़ा रस्म?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जोजोड़ा रस्म को हजारों साल पुराना माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि जौनसार-बावर एक समय पर महाभारत काल के समय कुरुवंश का हिस्सा था और इस दौरान यहां के समानत का जीवन जीते थे. हालांकि, समय बदला और कई रस्में-रीत बदल गईं. लेकिन जौनसार-बावर में जोजोड़ा आज भी निभाई जाती है. 

ये भी पढ़ें: “बस मां बनो मैं तुम्हें…” प्रेग्नेंट जॉब के चक्कर में हो रहा बड़ा फ्रॉड, लालच के चक्कर में कंगाल हुए शख्स

Tags: Ajab-GajabIndian TraditionsIndian Weddingswedding rituals
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पैसे बचाएं और पाएं बढ़िया क्वालिटी, अब घर पर तैयार...

October 31, 2025

पहले की देखभाल फिर मुगल बादशाह ने बनाए उसी से...

October 31, 2025

इनकी नजरों से बचना है नामुमकिन! जानिए दुनिया के 10...

October 31, 2025

अब शाम की चाय के साथ बनाएं मसालेदार ब्रेड, हर...

October 31, 2025

क्या होता था मुगल बादशाह के रेड रूम में औरतों...

October 31, 2025

रात की बची हुई आलू की सब्जी से नाश्ते में...

October 31, 2025
कैसी यह रीत…दुल्हन लेकर जाती बरात और दूल्हे की होती है विदाई, अजब-गजब है रस्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कैसी यह रीत…दुल्हन लेकर जाती बरात और दूल्हे की होती है विदाई, अजब-गजब है रस्म
कैसी यह रीत…दुल्हन लेकर जाती बरात और दूल्हे की होती है विदाई, अजब-गजब है रस्म
कैसी यह रीत…दुल्हन लेकर जाती बरात और दूल्हे की होती है विदाई, अजब-गजब है रस्म
कैसी यह रीत…दुल्हन लेकर जाती बरात और दूल्हे की होती है विदाई, अजब-गजब है रस्म