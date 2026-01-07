शराब-सिगरेट नहीं, लोग कंडोम से कर रहे नशा, छिपकली की पूंछ भी नहीं छोड़ी, जानें नुकसान

Side Effects of Using Lizard Tails To Get Drunk: कुछ जगहों पर नशे के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो खाने या पीने के लिए बनी ही नहीं होतीं. इनमें रोजमर्रा की वस्तुएं या जानवरों के अंग भी शामिल हो सकते हैं. ये चलन बेहद खतरनाक है और कई बार जानलेवा साबित हो सकता है.

मानव शरीर केवल भोजन और दवाओं को पचाने के लिए बना है. जब इसमें जहरीले रसायन या बाहरी वस्तुएं जाती हैं, तो शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचता है.

गैर-खाद्य वस्तुएं शरीर के लिए क्यों खतरनाक हैं

जो चीजें खाने के लिए नहीं बनी होतीं, उनमें ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें शरीर पहचान नहीं पाता. पाचन तंत्र उन्हें तोड़ नहीं पाता और वे जहर की तरह असर करने लगती हैं. इसका असर तुरंत भी हो सकता है और धीरे-धीरे भी.

ऐसे पदार्थों से होने वाले सामान्य दुष्प्रभाव

1. जहर का असर- गैर-खाद्य वस्तुओं में मौजूद रसायन शरीर में जहर की तरह काम कर सकते हैं. इससे उलटी, चक्कर, सीने में दर्द और बेहोशी तक हो सकती है.

2. पेट और आंतों की समस्याएं- बाहरी चीजें निगलने से पेट या आंतों में रुकावट हो सकती है. कभी-कभी आंत फटने का खतरा भी रहता है, जिसके लिए तुरंत ऑपरेशन करना पड़ सकता है.

3. लीवर और किडनी को नुकसान- लंबे समय तक ऐसे जहरीले पदार्थ शरीर में जाने से लीवर और किडनी खराब हो सकती हैं, जो जीवन भर की बीमारी बन सकती है.

4. एलर्जी और सांस की दिक्कत- कुछ लोगों में तेज एलर्जी हो सकती है, जिससे सांस लेने में परेशानी, शरीर पर चकत्ते और ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है.

जानवरों के अंगों का इस्तेमाल

कुछ लोग नशे के लिए जानवरों के सूखे अंगों का इस्तेमाल करते हैं. ये और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनमें प्राकृतिक जहर, बैक्टीरिया और परजीवी हो सकते हैं.

संभावित नुकसान

गंभीर संक्रमण

खून में जहर फैलना

दिमाग और नसों पर स्थायी असर

अंदरूनी चोट या खून बहना

इनका असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है, इसलिए खतरा और बढ़ जाता है.

लंबे समय के गंभीर परिणाम

ऐसे प्रयोगों से आगे चलकर कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे: दौरे पड़ना, आंखों की रोशनी जाना, दिल, फेफड़े या दिमाग का खराब होना, कोमा या मृत्यु

अगर किसी ने गलती से या जानबूझकर कोई जहरीली या गैर-खाद्य चीज खा ली है, तो देर न करें. तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं या डॉक्टर से संपर्क करें. समय पर इलाज जान बचा सकता है.