Mughal Harem का अनकहा सच: आखिर क्यों नहीं होती थी शहजादियों की शादी? जानिए वो राज जो छिपा था परदे के पीछे!

Mughal Harem : मुगल हरम के इर्द-गिर्द कई सवाल उठते हैं: औरतें इतनी गुप्त रूप से क्यों रहती थीं? क्या मुगल हरम का तहखाना हज़ारों गुलामों के खून से सना हुआ है? इन जैसे बहुत सारे सवाल हैं आइए समझतें हैं

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 22, 2025 11:00:31 PM IST

Mughal Harem Truth: मुगल हरम की स्थापना के बारे में कई तथ्य और कहानियां प्रचलित हैं. अनगिनत कहानियां, आत्मकथाएं और ऐतिहासिक संदर्भ मौजूद हैं. मुगल हरम के बारे में कई विवरण इतिहासकारों के लिए अज्ञात हैं, और वास्तविक हरम जीवन के बारे में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है. जब भी आप वहां जाएंगे, आपका टूर गाइड मुगल हरम के बारे में जानकारी जरूर पूछेगा. मूल हरम, एक अरबी शब्द है, जो एक प्रतिबंधित क्षेत्र को दर्शाता है. केवल मुगल सम्राटों को ही अंदर जाने की अनुमति थी. सम्राटों की दादियां, राजकुमारियां और उनके सैकड़ों दास वहां रहते थे.मुगल हरम से जुड़े कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं, जैसे: औरतें इतनी गुप्त रूप से क्यों रहती थीं? मुगल बेटी की शादी क्यों नहीं हुई? क्या मुगल हरम का तहखाना हज़ारों गुलाम लड़कियों के खून से सना हुआ है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिल पाए हैं. हम आपको यहां ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बता रहे हैं.

मुगल बादशाह हरम में रहने वाली अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे

सबसे महान और प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर था. इतालवी लेखक मनुची की पुस्तक “मुगल इंडिया” के अनुसार, सभी मुगल शासकों ने अपने शासनकाल में हरम बनवाए थे. इसमें मुगल हरम भी शामिल था. शासक और उसके मंत्रियों की पत्नियां हरम में रहती थीं. पुस्तक के अनुसार, सभी मुगल शासक शराब नहीं पीते थे. केवल जहांगीर ही शराब का आदी था. उत्तराधिकार के युद्ध से बचने के लिए मुगल शासक अपनी बेटियों से शादी नहीं करते थे.

मुगल हरम में तहखाना

हर मुगल हरम में एक तहखाना होता था. कई इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है. कुछ प्रामाणिक इतिहासकारों ने यह दावा गढ़ा है कि इन तहखानों को आक्रमणों के दौरान बाहर निकलने के लिए डिज़ाइन किया गया था. कुछ अन्य इतिहासकारों का दावा है कि समय के साथ कई लोगों को इन तहखानों में फांसी दी गई या रखा गया, जो बादशाह को सजा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. ये तहखानों की संख्या भी बहुत अधिक थी.

हरम के रहस्यमयी दरवाजे

आगरा और मुजफ्फरनगर सीकरी के किलों में स्थित मुगल हरमों के रहस्यों का भी जिक्र मिलता है. कहा जाता है कि इन दरवाजों के पीछे हरमों के राज छिपे थे. हालांकि, यह बात सभी इतिहासकारों के बीच एकमत नहीं है. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन दरवाजों के पीछे कई लोगों की मौत हुई, लेकिन इन दरवाजों के पीछे केवल चुनिंदा लोगों के ही शव मिले.

आगरा किला और फैजाबाद सीकरी के मुगल हरम

रहस्यों से जुड़े मुगल हरम आगरा किला और सीतापुर सीकरी में देखे जा सकते हैं. कुछ समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर के हरम में 5,000 सेविकाएं थीं, यह तथ्य अभी भी अज्ञात है. ऐसा इसलिए है क्योंकि किले के भीतर स्थित महलों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं थी. स्पष्ट रूप से, यह संख्या ज्यादा थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और सभी महिलाएं वहांसुरक्षित नहीं थीं. इस संख्या में संबंधित महलों में रहने वाली सभी शाही दासियां और दासियां शामिल हैं. कुछ शाही आवासों में भी महिलाएं रहती थीं, जैसे कि अकबर के मकबरे के आसपास का क्षेत्र, जिसे “कांच का महल” कहा जाता है.

हरम के सिद्धांत

मुगल हरमों के राक्षस भी बेहद रहस्यमयी हैं. इन कुओं के बारे में कहा जाता है कि अगर राजा की दासियां, चाहे वे क्रूर महिलाएं हों या किन्नर, दोषी पाई जाती थीं, तो उन्हें इन कुओं में फांसी दे दी जाती थी. कुछ इतिहासकार इस बात पर विवाद करते हैं और कहते हैं कि इन कुओं का इस्तेमाल सिर्फ़ पानी के लिए होता था.

हरम में महिलाओं के लिए नकली नाम.

हरम में महिलाओं को उनके असली नामों के बजाय नकली नामों से पुकारा जाता था. इसका मतलब था कि महल के बाहर उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होगी. इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि मुगल हरम में बड़ी मस्जिदें होती थीं जिनमें भारतीय, ईरानी, तुरानी और उज़बेक सहित विभिन्न समूह रहते थे. इससे सभी को सम्राट से मिलने और बात करने का अवसर मिलता था. ये महिलाएँ अपनी सहजता, बुद्धिमत्ता और निष्ठा से सम्राट को आकर्षित करने का प्रयास करती थीं.

मुगल रसोई

मुगल हरम की रसोई एक शाही रसोई थी. यहीं पर बादशाहों, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, से मुलाकात होती थी और उनके लिए भोजन तैयार किया जाता था. ऐसा कहा जाता है कि इस रसोई में तैयार किए गए भोजन की पहली बार परीक्षा ली जाती थी, क्योंकि हरम में बादशाहों के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे गए थे. इसलिए, बादशाह को भोजन परोसने से पहले, उसे चीनी मिट्टी के बर्तनों में परोसा जाता था जो रंग बदल सकते थे या ज़हरीले हो सकते थे. फिर रसोई का मुख्य रसोइया भोजन चखता था.

मुगल हरम में हिजड़े क्या करते थे

मुगल हरम में हिजड़ों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी. “मुगल इंडिया” पुस्तक के अनुसार, मुगल हरम में अपनी पत्नियों और राजकुमारियों की सेवा के लिए महिलाओं से ज़्यादा हिजड़े नियुक्त किए जाते थे. ये हिजड़े अपनी पत्नियों और राजकुमारियों के प्रति बेहद वफ़ादार होते थे, उनके मनोरंजन, सुरक्षा, संदेशवाहक और सेवा प्रतिनिधि के रूप में उनकी सेवा करते थे. वे युद्ध कला में भी पारंगत थे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

