Mughal Harem Secrets:मुगलों को था शराब और शबाब का नशा जहांगीर बदलता था हर महीने बेगम

Mughal Harem Stories : मुगल काल में, हरम का निर्माण सम्राट के भोग-विलास के लिए किया जाता था. हरम में, राजा अपनी पत्नियों, रखैलों के साथ समय बिताते थे और स्त्रिया और नर्तकियां खरीदते थे. इसमें कोई संदेह नहीं कि मुग़ल बादशाहों के हरम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहे. मुग़ल काल में, शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया. इतिहासकार किशोरी शरण लाल अपनी पुस्तक “द मुग़ल हरम” में लिखते हैं कि शाहजहाँ को स्त्रियों में गहरी रुचि थी और उनके हरम में हजारों स्त्रियां रहती थीं.हालांकि मुगलों के हरम में सैकड़ों या हज़ारों औरतें रहती थीं, फिर भी वे किसी भी अन्य शासन के विशाल हरम से ईर्ष्या करते थे.नशे के मामले में औरंगज़ेब को सबसे संयमी शासक माना जा सकता है.

मुगलों की महिलाओं में विशेष रुचि थी

औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को भी महिलाओं से लगाव था. जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसकी पत्नियों और रखैलों की संख्या और उनकी शादियों की तारीखों से पता चलता है कि वह लगभग हर महीने एक राजकुमारी से शादी करता था. मुगल व्यवस्था में शादियां तो बहुत होती थीं, लेकिन उनका महत्व ना के बराबर था. विवाहित पत्नियां अपनी हैसियत से लाचार होती थीं क्योंकि अगर वे बादशाह के काम में बाधा बनतीं, तो उन्हें हरम से निकाल दिया जाता या उनकी मौत निश्चित थी. दरअसल, मुगल शासक विवाह के बाद भी सुखों के शौकीन थे. वे अपनी पत्नियों के अलावा, किसी भी महिला के साथ हमेशा सुख की तलाश में रहते थे. मुगल इतिहासकार एडवर्ड टेरी ने लिखा है, “वेश्याएँ कभी-कभी कहती हैं कि एक पुरुष (पति, कुलीन या राजा) अपनी पत्नी से, चाहे वह कितनी भी मिलनसार या प्यारी क्यों न हो, सिर्फ़ इसलिए प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वह उसकी पत्नी है.”

मुगलों को दूसरे शासकों के बड़े हरमों से जलन होती थी

मुगलों की व्यभिचारिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके हरमों में हजारों औरतें रहती थीं. बड़ा हरम होना उनके लिए गर्व की बात थी, फिर भी यही मुगल शासक दूसरे राजाओं और शासकों के बड़े हरमों से नाराज़ थे. वे उनका अपमान करते थे. शायद उन्हें अपने हरमों पर बहुत गर्व था, जहाँ देश-विदेश की हजारों औरतें एक संयुक्त परिवार की तरह रहती थीं. हालाँकि, साज़िशें जारी रहीं.

मुगल शासक शराब और अफीम के गहरे आदी थे

सभी मुगल बादशाह और राजकुमार शराब और अफीम के आदी थे. मुगल बादशाहों की लत का एक प्रमुख कारण उनकी अपनी उम्र छिपाने की चाहत थी. हालांकि, उन्हें अपनी इस लत पर कोई पछतावा नहीं था. मुगल बादशाह बाबर शराब और अफीम का आदी था, और उसने अपने लेखों में इसका खुलकर वर्णन किया है. हुमायूं अफीम का इतना आदी हो गया था कि वह दिन भर नींद में डूबा रहता था. अकबर भी खूब शराब पीता था और अफीम की अत्यधिक खुराक लेता था. कई बार, वह इतना नशे में हो जाता था कि अपना नियंत्रण खो देता था. हालांकि, जहांगीर ने तंबाकू के बढ़ते उपयोग और उसके हानिकारक प्रभावों को देखते हुए, इस पर प्रतिबंध लगा दिया. शाहजहां के समय तक, इसका उपयोग ज्यादा हो गया था. अत्यधिक शराब पीना पूरे मुगल परिवार के लिए एक अभिशाप था. अकबर के दो बेटे, मुराद और दानियाल, 28 और 32 वर्ष की आयु में अत्यधिक शराब पीने के कारण मर गए. जहांगीर की हालत इतनी खराब थी कि वह अलग प्रकार की शराब से बने कॉकटेल पीता था. काबुल में, उसने चट्टान में दो गोल बर्तन खुदवाए थे, जिनमें से प्रत्येक में दो मन तरल पदार्थ समा सकता था. वह इन बेसिनों में शराब भरता और पार्टियाँ आयोजित करता.