मुगल बादशाहों के कानून सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे,हरम की चौखट पार करते ही खत्म हो जाती थी गैर मर्द की जिंदगी!

Mughal Harem Scrects: हरम एक ऐसी जगह होती थी जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को किसी भी हालत में प्रवेश की अनुमति नहीं थी. हरम के अंदर केवल महिलाएं और हिजड़े ही रहते थे. इन हिजड़ों को "ख्वाजा सर" कहा जाता था और वे हरम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 22, 2025 9:00:08 PM IST

Mughal Harem Secrets: “हरम” एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ पवित्र या निषिद्ध होता है. मुगल काल में, हरम का एक विशेष दर्जा था. जब मुगल सम्राट अकबर 1556 में सल्तनत की गद्दी पर बैठे, तो उनके पहले कार्यों में से एक हरम को संस्थागत रूप देना था. उन्होंने हरम के लिए कई नियम और कानून बनाए और वहां काम करने वालों के लिए वेतन भी निर्धारित किए.

हरम के अंदर किसी भी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी.

ओवलकेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अकबर ने हरम के लिए एक अलग सुरक्षा विभाग स्थापित किया, जो हरम की महिलाओं के राजस्व, मानव संसाधन और मनोरंजन का प्रबंधन करता था. सभी नियम और कानून इस्लामी मान्यताओं के अनुसार स्थापित किए गए थे. इतिहासकार सर थॉमस कोरियट लिखते हैं कि बादशाह के अलावा किसी अन्य पुरुष को हरम के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी. हरम के अंदर केवल महिलाएं और हिजड़े ही रहते थे. इन हिजड़ों को “ख्वाजा सर” कहा जाता था और वे हरम की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार थे. अकबर के शासनकाल में, हरम की सुरक्षा को और भी मज़बूत किया गया और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि किसी भी परिस्थिति में कोई बाहरी व्यक्ति हरम में प्रवेश न कर सके.

पूरी सुरक्षा का जिम्मा हिजड़ों को सौंपा गया था.

अनीशा शेखर मुखर्जी ने अपनी पुस्तक, “शाहजहाँनाबाद का लाल किला: एक स्थापत्य इतिहास” में मुग़ल हरम के बारे में विस्तार से लिखा है. वह लिखती हैं कि हरम एक ऐसी जगह थी जहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं थी. ऐसा दो कारणों से था: पहला, बादशाह की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दूसरा, हरम में रहने वाली महिलाओं को बाहरी लोगों के साथ संबंध बनाने से रोकना.

तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था

सबसे बाहरी परत की सुरक्षा असैनिक सैनिकों द्वारा की जाती थी, जिनमें पुरुष सैनिक भी शामिल थे, लेकिन सबसे भीतरी परत की सुरक्षा पूरी तरह से किन्नरों द्वारा की जाती थी. तुर्की और कश्मीरी महिलाओं को भी हरम के अंदर पहरा देने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती थी. ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्थानीय भाषा नहीं समझ सकती थीं. इससे यह सुनिश्चित होता था कि बादशाह की बातें किसी को सुनाई न दें.

इतिहासकार राना सफवी ने एक लेख में लिखा है कि जब बादशाह हरम में प्रवेश करते थे, तो किन्नर उनके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेते थे और जब तक वह अंदर रहते थे, तब तक उनके चारों ओर चौकसी से खड़े रहते थे.

बाहरी लोग चुपके से घुस आते थे

इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद, अक्सर बाहरी लोग हरम में घुस आते थे. मुगल इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले प्रोफेसर आर. नाथ के अनुसार, हरम के भीतर एक भूमिगत फांसी का तख्ता हुआ करता था. अगर हरम में किसी महिला का बादशाह के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध पाया जाता, तो उसे वहीं फांसी पर लटका दिया जाता था. फिर शव को एक सुरंग के ज़रिए बाहर फेंक दिया जाता था.

अगर कोई अजनबी हरम में घुस जाता तो क्या होता?

एक और उदाहरण दर्शाता है कि मुगल बादशाह बाहरी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे. औरंगज़ेब की छोटी बहन रोशनआरा को एक बाहरी व्यक्ति से प्रेम हो गया. वह चुपके से रोशनआरा बेगम के पास पहुंच गया. राजकुमारी ने उस युवक को कई दिनों तक हरम में छिपाकर रखा. फिर, उसने अपनी दासियों को उसे सुरक्षित बाहर निकालने का निर्देश दिया. रात के अंधेरे में, दासियाँ उसे महल के अंदर छोड़कर भाग गईं.सुबह उसे सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया और औरंगज़ेब के सामने पेश किया. युवक जानता था कि अगर उसने हरम में घुसने की बात कबूल की, तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा. उसने झूठ बोला कि वह नदी किनारे से किले की दीवार पर चढ़ा था और शाही महल तक पहुँचना चाहता था. औरंगजेब ने उसे उसी रास्ते से नीचे उतरने को कहा जिस रास्ते से वह किले में आया था. युवक को दीवार के पास ले जाया गया. इससे पहले कि वह नीचे उतर पाता, हरम के हिजड़ों ने उसे 60 फुट ऊंची दीवार से नदी में फेंक दिया.

