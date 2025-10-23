Mughal Harem Secrets: जब हरम की बेगमें रातों के साये में करती थीं इश्क का इम्तिहान, जानिए वो राज जो कभी बाहर नहीं आए

Mughal Harem Stories: हरम में रहने वाली महिलाओं को राजा की संपत्ति माना जाता था, जो उनका अपनी इच्छानुसार यूज कर सकता था. इन महिलाओं को न तो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की अनुमति थी और न ही उनके अनुसार व्यवहार करने की. इतिहासकार किशोरी शरण लाल ने The Mughal Harem में लिखा है कि उस काल में जहां पुरुष अपने लिए सुख और आनंद की तलाश करने के लिए स्वतंत्र थे, वहीं महिलाओं पर प्रतिबंध थे. हालांकि, यह भी सच है कि महिलाएं हरम के भीतर सुख की तलाश करती थीं, भले ही वह चोरी से मिले.

महिलाओं पर रखी जाती थी विशेष निगरानी

जब भी कोई महिला हरम में प्रवेश करती थी तो उस पर विशेष निगरानी रखी जाती थी. उन्हें पुरुषों के संपर्क से अलग रखा जाता था, और उनकी पवित्रता का भी खासा ध्यान रखा जाता था. उनके कमरों के दरवाजे बाहर से बंद रहते थे और महिलाओं की आजादी लगभग नी के बराबर थी. अगर कोई महिला अपनी पसंद या नापसंद बताती थी , तो उसे कड़ी सजा दी जाती, कभी-कभी तो मौत की सज़ा भी दी जाती.

बादशाह के अलावा, केवल पुरुष चिकित्सकों को ही हरम में प्रवेश की अनुमति थी

हरम के भीतर प्रतिबंध इतने कड़े थे कि बादशाह के अलावा, केवल पुरुष चिकित्सक ही प्रवेश कर सकते थे. मनुची ने लिखा है कि जब वह महिलाओं का इलाज करने के लिए हरम में प्रवेश करते, तो महिलाएं पर्दों के पीछे से अपने हाथ आगे बढ़ातीं और वह उनका इलाज करते. महिलाएं चिकित्सक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करतीं क्योंकि प्रतिबंधों के बावजूद, वह एकमात्र पुरुष था जिससे वे संपर्क कर सकती थीं. कभी-कभी, महिलाएं मजाक भी करतीं. मनुची ने लिखा है कि एक बार एक महिला ने उन्हें बोतल में मूत्र भेजा और पूछा कि वह व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित है. मनुची ने जवाब दिया कि उसने पिछले दिन कुछ हरा खाया था; दरअसल, वह गोमूत्र था. महिलाएं चिकित्सक के जवाब पर हंसीं और उन्हें एक महान चिकित्सक बताया.

खानजाद भी जाते थे हरम में

खानजाद, यानी परिवार के बेटे, और सुल्तान, जो कुलीन थे और शाही परिवार से जुड़े थे, उन्हें भी हरम में प्रवेश की अनुमति थी. खानजाद बचपन में वहां रहते थे, लेकिन बड़े होने पर उनका प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन यह पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं था, जिससे उन्हें राजकुमारियों और अन्य महिलाओं से मिलने और उनके साथ प्रेम संबंध बनाने की अनुमति मिलती थी.

राजकुमारियों के प्रेमी हिजड़ों और दासियों की मदद से हरम में प्रवेश करते थे

कड़ी निगरानी के बावजूद, जहांआरा और रोशनआरा जैसी राजकुमारियों ने अपने प्रेमियों को हरम में उनका प्रेम परवान चढ़ा. बेशक, उन्होंने यह काम अपने भरोसेमंद हिजड़ों और दासियों की मदद से किया. यह भी सच है कि हरम की महिलाएं एक-दूसरे से बहुत ईर्ष्या करती थीं, जिसके कारण अक्सर इन प्रेमियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे. इसके बावजूद, महिलाओं ने अपनी इच्छाओं को दबाया नहीं और गुप्त रूप से अपनी इच्छाओं को पूरा करती रहीं. हरम की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, बादशाह ने राजकुमारियों और सुंदर महिलाओं के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार करने वालों के लिए विशेष पुरस्कार और पद स्थापित किए.

प्रेमिकाओं का रात में मिलना

मुगल काल में, रात प्रेमियों के लिए वरदान थी, क्योंकि यही एकमात्र समय था जब वे मिल सकते थे. ऐसा इसलिए था क्योंकि रात में रोशनी बहुत कम होती थी. चूंकि उस समय तेल और माचिस उपलब्ध नहीं थे, इसलिए एक ही लौ से कई आग जलाई जाती थीं. रात में, जब हरम के दरवाजे बंद होते थे, तो मशालें भी शायद ही कभी जलाई जाती थीं. इस अंधेरे में, महिलाएं अपने प्रेमियों को बुलाने के लिए विश्वसनीय साथियों का सहारा लेती थीं, हालांकि यह बहुत जोखिम भरा काम था, क्योंकि पकड़े जाने पर मौत हो सकती थी.

महिलाएं खेलों, गहनों, कपड़ों और शराब से आनंद लेती थीं

चूंकि महिलाएं हरम के भीतर ही सीमित थीं, इसलिए वे वहां उपलब्ध खेलों में आनंद लेती थीं. वे महंगे कपड़े और गहने भी मंगवाती और पहनती थीं. आनंद का एक अन्य स्रोत शराब थी. कई यात्रियों ने हरम की महिलाओं द्वारा शराब पीने के बारे में लिखा है. फ्रांसीसी बर्नियर ने भी उल्लेख किया है कि औरंगजेब ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था.