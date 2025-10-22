Home > अजब गजब न्यूज > Mughal Harem का काला सच: हिंदू महिलाओं की जिंदगी हरम में कैसी थी, जानकर सिहर उठेंगे आप

Mughal Harem का काला सच: हिंदू महिलाओं की जिंदगी हरम में कैसी थी, जानकर सिहर उठेंगे आप

Mughal Harem: हरम एक बड़ा कमरा या महल होता था जहां महिलाएं रहती थीं. हरम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पवित्र. यहां केवल राजा को ही प्रवेश की अनुमति थी. वह उस महिला के साथ रहता था जिसके साथ वह समय बिताना चाहता था.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 22, 2025 11:30:37 PM IST

Mughal Harem Hindu Queen
Mughal Harem Hindu Queen

Mughal Harem Hindu Queen: मुगलों ने सदियों तक भारत पर राज किया. उनके काल की कहानियाँ और किस्से अब इतिहास के सुनहरे पन्नों से उभर रहे हैं. भारत ने कई मुगल बादशाहों के शासन को देखा, उनके नियमों का पालन किया और उनके सिद्धांतों को अपनाया. मुगल काल में हरम का अपना एक अलग स्थान था. लोग इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगल हरम में हिंदू महिलाओं की स्थिति कैसी थी?दरअसल, हरम एक बड़ा कमरा या महल होता था जहाँ महिलाएँ रहती थीं. हरम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पवित्र. यहाँ केवल राजा को ही प्रवेश की अनुमति थी. वह उस महिला के साथ रहता था जिसके साथ वह समय बिताना चाहता था.

हरम में कई हिंदू महिलाएं रहती थीं.

ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार, कई मुगल बादशाहों ने हिंदू राजपूत महिलाओं से विवाह किया था. इनमें हरखा बाई, जगत गोसाई और हीर कुंवर शामिल हैं. अबुल फ़ज़ल की कृति के अनुसार, प्रत्येक मुग़ल बादशाह ने मुस्लिम रानियों के अलावा हिंदू रानियों के लिए भी हरम बनवाया था.

हिंदू महिलाएओं की स्थिति

You Might Be Interested In

हिंदू महिलाएं भी अन्य महिलाओं की तरह हरम में रहती थीं, लेकिन उन्हें पर्दा करना अनिवार्य था. एक बार हरम में प्रवेश करने के बाद, वह सुल्तान की अनुमति के बाद ही बाहर निकल सकती थी. अबुल फजल के अकबरनामा के अनुसार, अकबर के हरम में 5,000 महिलाएं रहती थीं, जिनमें से कई अविवाहित थीं. उनमें से, हरखा बाई अकबर की सबसे प्रिय पत्नियों में से एक मानी जाती थीं. उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी. पूरा हरम उनके आगे नतमस्तक रहता था. उन्हें मरियम-उज-ज़मानी का दर्जा प्राप्त था. इसके अलावा, इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए हरम में हिजड़े नियुक्त किए जाते थे. वे न केवल हरम के सभी काम देखते थे, बल्कि महिलाओं की देखभाल के लिए भी ज़िम्मेदार थे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags: dark secrets of Mughal Haremhindu womens in mughal haremmughal haremMughal Harem dark secretsmughal harem storiesrajput queens in mughal harem
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस उंगली से करना चाहिए भाई दूज पर भाई को...

October 22, 2025

तुलसी के इन उपायों को करने से होती है मां...

October 22, 2025

छठ पूजा के लिए जरूरी जरूरी सामग्री की लिस्ट, अभी...

October 22, 2025

रात नहीं, सुबह का सेक्स है कई तरह से फायदेमंद

October 22, 2025

शीघ्रपतन की समस्या से हैं परेशान, ये 6 फूड्स कर...

October 22, 2025

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025
Mughal Harem का काला सच: हिंदू महिलाओं की जिंदगी हरम में कैसी थी, जानकर सिहर उठेंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mughal Harem का काला सच: हिंदू महिलाओं की जिंदगी हरम में कैसी थी, जानकर सिहर उठेंगे आप
Mughal Harem का काला सच: हिंदू महिलाओं की जिंदगी हरम में कैसी थी, जानकर सिहर उठेंगे आप
Mughal Harem का काला सच: हिंदू महिलाओं की जिंदगी हरम में कैसी थी, जानकर सिहर उठेंगे आप
Mughal Harem का काला सच: हिंदू महिलाओं की जिंदगी हरम में कैसी थी, जानकर सिहर उठेंगे आप