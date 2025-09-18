Most Expensive Milk : गाय-भैंस नहीं इस जानवर का दूध होता है सबसे मेहंगा, मां के दूध को देता है टक्कर!
Most Expensive Milk : आज के समय में लोग गांय-भैंस का दूध पीते हैं और कुछ लोगों को वो दूध भी मेहंगा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे भी मेहंगा किसी का दूध है, आइए जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: September 18, 2025 11:53:00 AM IST

Most Expensive Milk : जब दूध की बात होती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में गाय, भैंस या बकरी का नाम आता है, क्योंकि यही दूध के सामान्य स्रोत हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा दूध इन जानवरों में से किसी का नहीं है? हैरानी की बात ये है कि ये दूध एक ऐसे जानवर से आता है, जिसका नाम सुनकर लोग चौंक जाते हैं. जी हां, दुनिया का सबसे महंगा दूध गधी का होता है और इसकी कीमत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

गधी का दूध कितना महंगा होता है?

गधी का दूध कई देशों में बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता है. भारत में गधी का दूध ₹8,000 से ₹10,000 प्रति लीटर तक बिकता है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, गधी के दूध की कीमत ₹25,000 से ₹30,000 प्रति लीटर तक पहुंच सकती है. वहीं, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में पैकेट या पाउडर के रूप में मिलने वाला गधी का दूध लाखों रुपये तक बिकता है.

गधी के दूध की कीमत इतनी ज्यादा होने की मेन वजह इसका बेहद कम उत्पादन है. दरअसल, एक गधी दिनभर में केवल 1 से 1.5 लीटर दूध देती है, जो गाय या भैंस के मुकाबले बहुत कम है. साथ ही, गधी के थन छोटे होते हैं, जिससे दूध निकालना भी मुश्किल होता है. इस वजह से गधी का दूध कम मात्रा में मिलता है.

 गधी के दूध से बना दुनिया का सबसे महंगा पनीर

गधी के दूध से सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर भी बनता है. इस पनीर को पुले चीज (Pule Cheese) कहा जाता है और ये मेन रूप से सर्बिया में तैयार किया जाता है. Pule Cheese की कीमत ₹80,000 प्रति किलो तक जा सकती है. इसे बनाने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन और लंबी होती है, क्योंकि 1 किलो पनीर बनाने के लिए लगभग 25 लीटर गधी के दूध की जरूरत होती है. इसकी दुर्लभता और बनाने में लगने वाले समय की वजह से ये पनीर दुनिया के सबसे महंगे खाद्य पदार्थों में से एक है.

गधी के दूध का पोषण 

गधी का दूध सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि इसके पोषण के लिए भी जाना जाता है. इसे मानव स्तन के दूध के समान माना जाता है, क्योंकि इसकी संरचना बहुत मिलती-जुलती होती है. इसमें विटामिन A, C, D, E और B-कॉम्प्लेक्स के साथ-साथ कैल्शियम, पोटेशियम और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होते हैं. यही वजह है कि गधी का दूध नवजात बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो गाय के दूध से एलर्जी होते हैं.

गधी के दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाचन में मदद करते हैं और त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं. यही कारण है कि इसका उपयोग स्किनकेयर उत्पादों में भी किया जाता है, क्योंकि ये त्वचा को पोषण देने और उसे निखारने में मदद करता है.

 

