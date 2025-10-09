एक लाख के नोट से सब्जी खरीदते हैं लोग? जानिए इन देशों की हकीकत
Home > अजब गजब न्यूज > एक लाख के नोट से सब्जी खरीदते हैं लोग? जानिए इन देशों की हकीकत

एक लाख के नोट से सब्जी खरीदते हैं लोग? जानिए इन देशों की हकीकत

दुनिया के कई देशों में एक लाख का नोट क्यों चलता है. यह सुनने में जरूर हैरान करने वाला लगता है, लेकिन जिन देशों में महंगाई बहुत ज्यादा होती है, वहां ऐसे नोट जरूरी हो जाते हैं.

By: Komal Singh | Published: October 9, 2025 11:38:55 AM IST

एक लाख के नोट से सब्जी खरीदते हैं लोग? जानिए इन देशों की हकीकत

आज के समय में जब हम भारतीय रुपयों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा नोट ₹2000 का था , जो अब बंद किया जा चुका है. ऐसे में जब हम “एक लाख का नोट” सुनते हैं, तो थोड़ा चौंकना तो बनता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ देशों में सच में एक लाख (100,000) की कीमत वाले नोट चलते हैं?तो चलिए जानते आखिर ऐसे कौन से देश है जहां पर एक लाख के नोट चलते है ?

 इंडोनेशिया

इंडोनेशिया में 100,000 इंडोनेशियन रुपिया का नोट चलता है. वहां की मुद्रा “रुपिया” (IDR) है, जिसकी वैल्यू काफी कम है. इसलिए वहां के लोग बड़ी रकम के लेन-देन के लिए 100,000 के नोट का इस्तेमाल करते हैं.हालांकि भारतीय रुपये के मुकाबले इसका मूल्य लगभग ₹500 से भी कम होता है, इसलिए वहां यह नोट आम लोगों के लिए बहुत सामान्य है.  

ईरान

ईरान में मुद्रा का नाम “रियाल” (Rial) है. वहां 100,000 रियाल का नोट बाजार में उपलब्ध है. ईरान में भी महंगाई दर बहुत ज्यादा रही है, जिसकी वजह से वहां बड़े मूल्य वाले नोट आम हो गए हैं. हालांकि, 100,000 रियाल भारतीय रुपये में लगभग ₹200 के आसपास होता है. 

लेबनान

लेबनान में “लीबनीज़ पाउंड” (LBP) चलता है. वहां का सबसे बड़ा नोट 100,000 पाउंड का होता है. पिछले कुछ सालों में लेबनान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है और मुद्रा की कीमत बहुत कम हो गई है. इसलिए वहां यह नोट अब सामान्य इस्तेमाल के लिए जरूरी हो गया है.

 वियतनाम

वियतनाम की करेंसी “डॉन्ग” (Dong) है. वहां भी 100,000 डॉन्ग का नोट उपलब्ध है.इसका मूल्य भारतीय रुपये में लगभग ₹350 से ₹400 के बीच होता है. वहां ये नोट सामान्य खर्चों के लिए खूब चलता है. 

 अरमेनिया

अरमेनिया में 100,000 द्राम (Dram) का नोट चलता है. यह देश की सबसे बड़ी करेंसी में से एक है और खासतौर पर बड़ी खरीदारी या बैंक लेन-देन में इसका इस्तेमाल होता है.

एक लाख का नोट क्यों चलता है कुछ देशों में?

जिन देशों में सिक्के की कीमत कम होती है या महंगाई बहुत ज्यादा होती है, वहां छोटी राशि के नोटों से काम नहीं चलता. इसलिए सरकार को बड़े मूल्य के नोट छापने पड़ते हैं. बड़ी रकम का भुगतान करते समय 10-10 या 100-100 के नोट गिनने से अच्छा है कि कुछ बड़े नोट हों, जिससे लेन-देन आसान हो.

Tags: 100000NoteCurrencyFactsHighValueCurrencyWorldCurrency
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
एक लाख के नोट से सब्जी खरीदते हैं लोग? जानिए इन देशों की हकीकत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एक लाख के नोट से सब्जी खरीदते हैं लोग? जानिए इन देशों की हकीकत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक लाख के नोट से सब्जी खरीदते हैं लोग? जानिए इन देशों की हकीकत
एक लाख के नोट से सब्जी खरीदते हैं लोग? जानिए इन देशों की हकीकत
एक लाख के नोट से सब्जी खरीदते हैं लोग? जानिए इन देशों की हकीकत
एक लाख के नोट से सब्जी खरीदते हैं लोग? जानिए इन देशों की हकीकत