एक लाख के नोट से सब्जी खरीदते हैं लोग? जानिए इन देशों की हकीकत

आज के समय में जब हम भारतीय रुपयों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा नोट ₹2000 का था , जो अब बंद किया जा चुका है. ऐसे में जब हम “एक लाख का नोट” सुनते हैं, तो थोड़ा चौंकना तो बनता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ देशों में सच में एक लाख (100,000) की कीमत वाले नोट चलते हैं?तो चलिए जानते आखिर ऐसे कौन से देश है जहां पर एक लाख के नोट चलते है ?

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया में 100,000 इंडोनेशियन रुपिया का नोट चलता है. वहां की मुद्रा “रुपिया” (IDR) है, जिसकी वैल्यू काफी कम है. इसलिए वहां के लोग बड़ी रकम के लेन-देन के लिए 100,000 के नोट का इस्तेमाल करते हैं.हालांकि भारतीय रुपये के मुकाबले इसका मूल्य लगभग ₹500 से भी कम होता है, इसलिए वहां यह नोट आम लोगों के लिए बहुत सामान्य है.

ईरान

ईरान में मुद्रा का नाम “रियाल” (Rial) है. वहां 100,000 रियाल का नोट बाजार में उपलब्ध है. ईरान में भी महंगाई दर बहुत ज्यादा रही है, जिसकी वजह से वहां बड़े मूल्य वाले नोट आम हो गए हैं. हालांकि, 100,000 रियाल भारतीय रुपये में लगभग ₹200 के आसपास होता है.

लेबनान

लेबनान में “लीबनीज़ पाउंड” (LBP) चलता है. वहां का सबसे बड़ा नोट 100,000 पाउंड का होता है. पिछले कुछ सालों में लेबनान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है और मुद्रा की कीमत बहुत कम हो गई है. इसलिए वहां यह नोट अब सामान्य इस्तेमाल के लिए जरूरी हो गया है.

वियतनाम

वियतनाम की करेंसी “डॉन्ग” (Dong) है. वहां भी 100,000 डॉन्ग का नोट उपलब्ध है.इसका मूल्य भारतीय रुपये में लगभग ₹350 से ₹400 के बीच होता है. वहां ये नोट सामान्य खर्चों के लिए खूब चलता है.

अरमेनिया

अरमेनिया में 100,000 द्राम (Dram) का नोट चलता है. यह देश की सबसे बड़ी करेंसी में से एक है और खासतौर पर बड़ी खरीदारी या बैंक लेन-देन में इसका इस्तेमाल होता है.

एक लाख का नोट क्यों चलता है कुछ देशों में?

जिन देशों में सिक्के की कीमत कम होती है या महंगाई बहुत ज्यादा होती है, वहां छोटी राशि के नोटों से काम नहीं चलता. इसलिए सरकार को बड़े मूल्य के नोट छापने पड़ते हैं. बड़ी रकम का भुगतान करते समय 10-10 या 100-100 के नोट गिनने से अच्छा है कि कुछ बड़े नोट हों, जिससे लेन-देन आसान हो.