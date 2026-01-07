Home > अजब गजब न्यूज > Dog behaviour in Hindi: कुत्ते करवट लेकर क्यों सोते हैं, जानें उनके द्वारा की गई इन हरकतों का मतलब

Dog behaviour in Hindi: अगर आपके घर में भी कुत्ता है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. कुत्ते द्वारा की गई इन हरकतों का क्या आप मतलब जानते हैं. अगर नहीं तो आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 7, 2026 12:10:05 PM IST

Dog behaviour in Hindi: कुत्ते इंसान के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते हैं. वे बिना बोले हमारे मन की बात समझ लेते हैं. लेकिन क्या हम भी उनके व्यवहार को सही तरह समझ पाते हैं? कई बार कुत्तों की कुछ आदतें हमें अजीब लगती हैं. इस लेख में हम कुत्तों के ऐसे ही व्यवहार को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे.

कुत्ते हमारी आंखों में क्यों देखते हैं

जब आपका कुत्ता प्यार से आपकी आंखों में देखता है, तो ये सिर्फ देखने भर की बात नहीं होती. ऐसा करने से वो आपसे जुड़ाव महसूस करता है. ये भरोसे और अपनापन दिखाने का तरीका है. जिन कुत्तों को अपने मालिक पर पूरा भरोसा होता है, वे अक्सर आंखों से संपर्क बनाते हैं.

कुत्ते बाथरूम तक हमारे पीछे क्यों आते हैं

कई लोग हैरान होते हैं कि कुत्ता हर जगह उनके साथ क्यों जाना चाहता है. असल में कुत्ते झुंड में रहने वाले जानवर हैं. वे अपने इंसान के पास रहकर सेफ महसूस करते हैं. साथ ही उन्हें जिज्ञासा भी होती है कि उनका मालिक क्या कर रहा है.

कुत्तों को चॉकलेट क्यों नहीं देनी चाहिए

चॉकलेट में एक तत्व होता है जो इंसानों के लिए तो ठीक है, लेकिन कुत्तों के शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. थोड़ी सी चॉकलेट से भी कुत्ते को उल्टी, बेचैनी या गंभीर समस्या हो सकती है. डार्क चॉकलेट ज्यादा खतरनाक होती है, खासकर छोटे कुत्तों के लिए.

कुत्ते हमारे पैरों पर क्यों बैठ जाते हैं

कई बार कुत्ता आकर आपके पैरों पर बैठ जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको परेशान करना चाहता है. ऐसा करके वो आपके पास रहना चाहता है और खुद को सेफ महसूस करता है. ये उसका प्यार और अपनापन दिखाने का तरीका है.

क्या कुत्ते हमें समझते हैं

कुत्ते हमारी भाषा पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन वे हमारे शब्दों, आवाज के उतार-चढ़ाव और हाव-भाव को पहचान लेते हैं. वे कई शब्द याद रख सकते हैं और ये समझ जाते हैं कि हम खुश हैं या नाराज.

क्या कुत्तों को याददाश्त होती है

कुत्तों की याददाश्त होती है, लेकिन वे इंसानों की तरह पुरानी बातों में नहीं उलझते. अगर उन्हें कोई जगह पसंद है, तो वहां दोबारा जाने पर वे उसे पहचान लेते हैं. लेकिन वे बीते समय को बैठकर याद नहीं करते.

कुत्ते करवट लेकर क्यों सोते हैं

जब कुत्ता आराम से करवट लेकर सोता है, तो यह अच्छा संकेत है. इसका मतलब है कि वो अपने माहौल में खुद को सेफ और शांत महसूस कर रहा है. ऐसे में वो पूरी तरह निश्चिंत होता है.

कुत्ते काटते क्यों हैं

हर कुत्ता काट सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है. डर लगने पर, दर्द होने पर या खुद को बचाने के लिए कुत्ता काट सकता है. अक्सर काटने से पहले वो भौंककर या गुर्राकर संकेत देता है.

कुत्ते सिर क्यों झुकाते हैं

जब आप कुछ बोलते हैं और कुत्ता सिर एक तरफ झुका लेता है, तो ये बहुत प्यारा लगता है. ऐसा वो इसलिए करता है ताकि आवाज को अच्छे से सुन सके और समझ सके. इससे उसे आवाज की दिशा पकड़ने में मदद मिलती है.

कुत्तों का व्यवहार समझना मुश्किल नहीं है, बस हमें उन्हें ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है. जब हम उनके इशारों और आदतों को समझने लगते हैं, तो हमारे और उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है.

