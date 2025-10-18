दिवाली से जुड़ी ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे, यहां जानिये इस त्योहार से जुड़ी कई अनसुनी बातें

Diwali 2025: दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरा देश मनाता है. दिवाली के मौके पर हर कोई अलग अलग रीति रिवाजों से इस शुभ दिन का आगाज करते हैं. वहीँ आपको बता दें हर साल सटीक तारीखें बदलती रहती हैं. इस साल दिवाली सोमवार 20 अक्टूबर या मंगलवार 21 अक्टूबर को मनाई जा रही है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग दुनिया में कहाँ हैं. आज हम आपको दिवाली से जुड़ी कई ऐसी बाते बताने वाले हैं जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे. चलिए जान लेते हैं.

दिवाली से जुड़ी अनसुनी बातें

1) दिवाली एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी. लोग अक्सर दिवाली को एक हिंदू त्योहार मानते हैं, लेकिन इसे सिख और जैन भी मनाते हैं.

2) दिवाली हर साल मनाई जाती है और 5 दिनों तक चलती है, जो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है. इसकी सटीक तिथियाँ हर साल बदलती रहती हैं और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार निर्धारित होती हैं – लेकिन यह आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के बीच आती है.

3) दिवाली (या इसे कभी-कभी दीपावली भी कहा जाता है) शब्द का अर्थ भारत की एक प्राचीन भाषा, संस्कृत में “दीपों की पंक्ति” होता है. इस त्योहार के दौरान, लोग अपने घरों को रोशनी और तेल के दीयों से सजाते हैं, जिन्हें दीये कहा जाता है.

4) कई लोगों के लिए, दिवाली धन की हिंदू देवी, लक्ष्मी का सम्मान करती है. कहा जाता है कि ये रोशनी और दीपक लक्ष्मी को लोगों के घरों में प्रवेश करने में मदद करते हैं, जिससे आने वाले वर्ष में समृद्धि आती है!

5) यह बुराई पर अच्छाई की जीत का भी उत्सव है, और इस विषय पर आधारित विभिन्न किंवदंतियाँ दिवाली से जुड़ी हैं. उत्तर भारत में, हिंदू दुष्ट राजा रावण को हराने के बाद, भगवान राम और सीता के अयोध्या नगरी लौटने का उत्सव मनाते हैं!

6) बंगाल क्षेत्र में लोग दिवाली के दौरान बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी काली की पूजा करते हैं. और नेपाल (भारत के उत्तर-पूर्व की सीमा से लगा एक देश) में लोग दुष्ट राजा नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय का जश्न मनाते हैं.

7) लेकिन बात सिर्फ़ रोशनी और किंवदंतियाँ तक ही सीमित नहीं है – दिवाली दोस्तों और परिवार के साथ मौज-मस्ती करने का भी समय है! लोग उपहारों और मिठाइयों का आदान-प्रदान करते हैं, स्वादिष्ट दावतों का आनंद लेते हैं, आतिशबाज़ी देखते हैं और नए कपड़े पहनते हैं. यह अपने घर की सफ़ाई और सजावट का भी समय है.

8) रंगोली दिवाली की एक लोकप्रिय परंपरा है – रंग-बिरंगे रंगों और फूलों से बनाई गई सुंदर आकृतियाँ. लोग देवताओं का स्वागत करने और सौभाग्य लाने के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार पर ज़मीन पर रंगोली बनाते हैं!

