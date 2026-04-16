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पहले 3 को कुचला, फिर जिम पहुंच किया वर्कआउट…MLA के बेटे ने थार से सड़क पर मचाया कहर

Karera Thar car accident: आरोप है कि दिनेश लोधी ने जिम जाते समय अपनी थार गाड़ी से तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 16, 2026 6:21:06 PM IST

MLA के बेटे ने थार से सड़क पर मचाया कहर
MLA के बेटे ने थार से सड़क पर मचाया कहर


MLA son hit and run case: करेरा में शुक्रवार सुबह एक गंभीर दुर्घटना ने सनसनी फैला दी. टीला रोड कॉलेज के पास हुई इस घटना में बीजेपी विधायक के बेटे पर जानलेवा से गाड़ी चलाने का आरोप लगा है.

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थार से तीन लोगों को कुचलने का आरोप

आरोप है कि दिनेश लोधी ने जिम जाते समय अपनी थार गाड़ी से तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में आक्रोश और चर्चा का माहौल बन गया.

घटना के बाद सामान्य व्यवहार पर सवाल

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के बाद आरोपी सीधे जिम पहुंच गया और सामान्य रूप से वर्कआउट करता रहा. इस बात ने लोगों के बीच नाराजगी और सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं.

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विधायक का बयान और पुराना रिकॉर्ड

प्रीतम लोधी ने मामले में जांच और उचित कार्रवाई की बात कही है. वहीं, दिनेश लोधी पहले भी ऐसे विवादों में घिर चुके हैं, जिनमें वाहन से टक्कर मारने और हंगामा करने के आरोप शामिल रहे हैं.

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Tags: Dinesh Lodhihit and runMLA son hit and run caseMP NewsPritam LodhiThar car accident
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