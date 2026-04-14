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चिल्लर के नाम पर खेल! भिखारियों के साथ हुई ठगी; नकली नोट देकर उड़ाए हजारों

Kubreshwar Dham Beggars Cheated: घटना मंडी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति काला कोट पहनकर मंदिर पहुंचा.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 14, 2026 10:57:23 PM IST

भिखारियों से हुई बड़ी ठगी
भिखारियों से हुई बड़ी ठगी


MP Fake 200 rupees Notes currency: मध्य प्रदेश के कुबरेश्वर धाम  में गरीब और असहाय लोगों के साथ ठगी का मामला सामने आया है. मंदिर परिसर में भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों को एक शातिर ठग ने निशाना बनाया. इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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नकली नोट देकर ठगी की वारदात

घटना मंडी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति काला कोट पहनकर मंदिर पहुंचा. उसने भिखारियों से कहा कि उसकी पत्नी मंदिर में चिल्लर चढ़ाना चाहती है. इस बहाने उसने उन्हें 200-200 रुपये के नकली नोट दिए और बदले में उनसे 8 से 10 हजार रुपये के सिक्के ले लिए. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

पीड़ितों को बाद में हुआ अहसास

कुछ देर बाद जब पीड़ितों ने इन नोटों का उपयोग करने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि ये नकली हैं. एक भिखारी ने दुकान पर नाश्ता खरीदते समय नोट दिया, लेकिन दुकानदार ने उसे फर्जी बता दिया. इससे पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ और वे बेहद परेशान हो गए.

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शिकायत नहीं, आरोपी फरार

फिलहाल पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई. इसी वजह से आरोपी आसानी से फरार हो गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसका फायदा उठाकर ठग ने इस वारदात को अंजाम दिया.

सुरक्षा बढ़ाने की मांग

घटना के बाद ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी. यह घटना कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति अपराधियों की संवेदनहीनता को उजागर करती है.

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Tags: Fake 200 rupees Notes currency MPKubreshwar DhamKubreshwar Dham Beggars CheatedMP fake currency gangMP News
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