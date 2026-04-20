Home > मध्य प्रदेश > MP News: बिछिया नदी में दर्दनाक हादसा, नहाने गया 15 वर्षीय किशोर डूबा; घाटों पर सुरक्षा इंतजाम पर उठे सवाल

MP News: बिछिया नदी में दर्दनाक हादसा, नहाने गया 15 वर्षीय किशोर डूबा; घाटों पर सुरक्षा इंतजाम पर उठे सवाल

River accident MP: घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 20, 2026 4:18:57 PM IST

बिछिया नदी में दर्दनाक हादसा
बिछिया नदी में दर्दनाक हादसा


Bichhiya River Drowning Case: शहर के बिछिया थाना क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है, जहाँ बिछिया नदी में नहाने गया एक 15 वर्षीय किशोर गहरे पानी में डूब गया. इस हादसे में किशोर की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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नहाने और कपड़े धोने गया था घाट 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना बिछिया नदी के चतुरहा घाट की है. मृतक की पहचान साहिल बंसल, पिता कमलेश बंसल, निवासी नारायण चक्की बिछिया के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि साहिल रोजाना की तरह नदी में नहाने और कपड़े धोने गया था.

घाट पर नहाते समय सीढ़ियों पर अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया. साहिल को तैरना नहीं आता था, जिसके कारण वह खुद को बचा नहीं सका.

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दो घंटे बाद मिला शव 

जब काफी देर तक साहिल घर नहीं लौटा, तो परिजन उसकी तलाश में दोपगर नदी पर पहुंचे. वहां साहिल के कपड़े और चप्पल घाट पर रखे मिले, जिससे अनहोनी की आशंका हुई. स्थानीय लोगों की मदद से तलाश शुरू की गई और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव गहरे पानी से बाहर निकाला गया.

घाटों पर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि गर्मियों के कारण नदी में नहाने वालों की भीड़ रहती है, लेकिन घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम न होने से इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं.

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