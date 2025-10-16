IITian बेटे की ऐसी क्रूरता देख उड़ जाएंगे होश, पुलिस ने कैसे किया सनसनीखेज का खुलासा?

Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश के बैतूल में आईआईटी पासआउट कलयुगी बेटे की ऐसी क्रूरता की कहानी पढ़ने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी. फिलहाल, पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात से पर्दा उठा दिया है. इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या किसी और न नहीं, बल्कि मृतका के आईआईटी (IIT) मुंबई से पढ़े-लिखे इकलौते बेटे ने ही की थी.

तो ऐसे हुआ अंधे कत्ल का खुलासा:

9 अक्टूबर की रात को मदनी निवासी इमला पति संतोष झरबडे को गंभीर चोटों के साथ बोरदेही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें आमला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस को शुरुआत जांच में यह मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि महिला की मौत धारदार हथियार से गले और चेहरे पर किए गए तेज़ हमले से हुई है. फिर क्या था, पुलिस ने बिना किसी देर के हत्याकांड का मुकदमा दर्ज आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

पढ़े लिखे बेटे ने गुस्से में आकर की हत्या:

पुलिस को कार्रवाई के दौरान मृतका के बेटे नितेश झरबडे पर हत्या का शक हुआ. सख्ती से पूछताछ करने के बाद आरोपी ने आखिरकार अपना अपराध स्वीकार कर लिया. आरोपी बेटे ने पुलिस को पूछताछ के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि उसकी मां उसे अक्सर छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा किया करती थी. वारदात वाले दिन भी किसी घरेलू बात पर उसकी अपनी मां के साथ कहासुनी हो गई थी. जिसके बाद गुस्से में आकर उसने धारदार हंसिए से मां पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, इस भयंकर हमले के बाद उसकी मां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

शिक्षित परिवार का इकलौता बेटा बना हत्यारा:

पुलिस के मुताबिक, यह परिवार शिक्षित है. आरोपी नितेश इकलौता बेटा है और उसकी तीन बहनें हैं. पिता मुख्य रूप से टीचर हैं, जबकि एक बहन सीआईएसएफ (CISF) में सिपाही है और दूसरी टीचर हैं, जबकि एक बहन सीआईएसएफ (CISF) में सिपाही है और दूसरी M.Tech की पढ़ाई को पूरी कर रही है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके जेल भेज दिया है.