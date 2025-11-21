Home > लाइफस्टाइल > सर्दियों के कपड़ों में आ रही बदबू? ये हैक कर देगा मिनटों में फ्रेश

सर्दियों के कपड़ों में आ रही बदबू? ये हैक कर देगा मिनटों में फ्रेश

How To Clean Winter Clothes: अगर आपके भी सर्दियों के कपड़ों में बहबू आ रही है तो आपके लिए भी यह हैक काम आ सकते हैं. जानते हैं आखिर कैसे घर पर इन स्पिंल हैक से सर्दियों के कपड़ों से बदबू को गायब कर सकते है.

By: Tavishi Kalra | Published: November 21, 2025 3:20:54 PM IST

सर्दियों के कपड़ों में आ रही बदबू? ये हैक कर देगा मिनटों में फ्रेश


How To Clean Winter Clothes: सर्दियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, अब लोगों ने पूरी तरह से अपने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं. सर्दियों के कपड़े रखते समय लोग उसमें नेप्थलीन बॉल्स डालकर रखते हैं. इसीलिए जब सर्दियों के लिए कपड़े निकालते हैं तो उसमें नेप्थलीन बॉल्स की बदबू आने लगती हैं, साथ ही कुछ लोग कपड़ों को ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे भी रखने पर भी स्मेल आ जाती है. सर्दियों के कपड़े लगभग 7-8 महीनों तक बंद रहते हैं, जिसमें बंद रहने के कारण उनमें महक आ जाती है. 

इस महक से परेशान होकर लोग या तो अपने कपड़ों को वापस ड्राईक्रीलन करवाते हैं या फिरकई बार वापस धुले हुए कपड़ों को एक बार फिर धोते हैं या हैक्स यूज करते हैं ताकि उनकी स्मेल चली जाए. जानते हैं वो कौन से हैक्स हैं जिनको हम सर्दियों की कपड़ों की स्मैल हटाने के लिए यूज कर सकते हैं.

धूप में रखें

सर्दियों के कपड़ों में आ रही बदबू को हटाने के लिए उनको कुछ घंटों या 1-2 दिन के लिए धूप में रखें. सर्दियों के कपड़ों को धूप दिखने पर उनकी महक को खत्म किया जा सकता है. कई बार इस हैक से थोड़ी बहुत महक रह जाती है.

सिरका स्प्रे करें

साथ ही अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप इस हैक के साथ एक स्प्रे तैयार कर सकते हैं. इस स्प्रे में एक बोतल में आपको सफेद सिरका और पानी दोनों को सेम मात्रा में मिलाकर अपने कपड़ों पर स्पे करें और हवा और धूप में सूखने के लिए रखें. ऐसा करने से आप सर्दियों के कपड़ों से महक को हटाया जा सकता है.

बेकिंग सोडा

अगर आप सर्दियों के कपड़ों को दोबारा धोने पर विश्वास करते हैं तो आप कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने समय उसमें डिटर्जेंट के साथ बेकिंग सोडा मिला दें. बेकिंग सोडा को डालने  से आप कपड़ों की महक को हटा सकता है. इस बात का ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट बराबर मात्रा में डालें.

बाजार के ऑयल्स

साथ ही बाजार में ऐसी ऑयल्स आजकल आने लगे हैं जिससे आप कपड़ों की बदबू को दूर कर सकते हैं. इसके लिए आप लैवेंडर, टी ट्री ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल को स्मेल और बैक्टीरिया को हटाने में काम आ सकता है. इसीलिए अपने कपड़ों को फ्रेश रखने के लिए आप बाजार में मिल रहे इन ऑयल्स का प्रयोग कर सकते हैं. इन चीजों से आपके कपड़ों में से अच्छी महक आएगी.

यह सभी हैक्स आप ट्राई कर सकते हैं और सर्दियों के कपड़ों को फ्रेश रख सकते हैं. बाजार में मिलने वाले ऑयल्स के अवाला इन सभी हैक्स को आप आसानी से घर के सामान के साथ ट्राई कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें-

Viral AI Videos: क्या वाकई दुबई में चल रहीं AI Haircut Pods, यह रियल हैं या फेक?

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: cleaningclothesClothes Washinghow to clean winter clotheswinter carewinter clothes
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुरक्षा में नंबर 1! Tesla Model Y को 5-स्टार रेटिंग...

November 21, 2025

किसानों के लिए जरूरी अपडेट! गेहूं और सब्जियों की बुवाई...

November 21, 2025

इस दिसंबर की ट्रिप प्लान? ये हैं 10 बेस्ट इंडियन...

November 21, 2025

इस कंपनी ने चौंकाया! अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान किया...

November 21, 2025

Realme GT 8 Pro India: जानें दमदार स्पेसिफिकेशन और धमाकेदार...

November 21, 2025

बच्चे की पढ़ाई स्कूल से कॉलेज तक बिल्कुल मुफ्त, और...

November 21, 2025
सर्दियों के कपड़ों में आ रही बदबू? ये हैक कर देगा मिनटों में फ्रेश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सर्दियों के कपड़ों में आ रही बदबू? ये हैक कर देगा मिनटों में फ्रेश
सर्दियों के कपड़ों में आ रही बदबू? ये हैक कर देगा मिनटों में फ्रेश
सर्दियों के कपड़ों में आ रही बदबू? ये हैक कर देगा मिनटों में फ्रेश
सर्दियों के कपड़ों में आ रही बदबू? ये हैक कर देगा मिनटों में फ्रेश