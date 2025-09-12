Home > लाइफस्टाइल > सेक्स के दौरान भी लग सकती है चोट! ये 5 हैं ‘लव मेकिंग’ की मोस्ट कॉमन इंजरी

सेक्स के दौरान भी लग सकती है चोट! ये 5 हैं ‘लव मेकिंग’ की मोस्ट कॉमन इंजरी

सेक्स के दौरान छोटी-सी भूल आपको भारी पड़ सकती है और प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट की वजह बन सकती है. आइए, यहां जानते हैं कि लव मेकिंग यानी सेक्स के दौरान कौन-कौन सी कॉमन इंजरी हो सकती हैं.

Published By: Prachi Tandon
Published: September 12, 2025 09:11:00 IST

सेक्स के दौरान भी लग सकती है चोट! ये 5 हैं ‘लव मेकिंग’ की मोस्ट कॉमन इंजरी

सेक्स सिर्फ रोमांस और इमोशंस तक लिमिटेड नहीं होता है. रोमांस और इमोशंस में बहकर कई बार लोग छोटी-सी भूल कर जाते हैं और बाद में पछताते रहते हैं. इंटीमेट होते समय यानी सेक्स के दौरान अपनी हेल्थ से लेकर पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है. क्योंकि, इसमें कई तरह की चोटें प्राइवेट पार्ट में लग सकती हैं. यह चोटें मामूली से लेकर गंभीर हो सकती हैं और आपकी डेली लाइफ पर असर डाल सकती हैं. 

सेक्स के समय होने वाली कॉमन इंजरी क्या हैं?

वजाइना में चोट और खरोंच

सेक्स के बाद ज्यादातर महिलाओं की शिकायत होती है कि उन्हें वजाइना में चोट या खरोंच आई है. यह समस्या रफ इंटरकोस और ल्यूब्रिकेंट की कमी की वजह से हो सकती है। कई बार यह समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि उठने-बैठने और चलने समेत रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने लगती है.

मांसपेशियों में खिंचाव

सेक्स के दौरान भी लग सकती है चोट! ये 5 हैं ‘लव मेकिंग’ की मोस्ट कॉमन इंजरी

सेक्स के बाद अक्सर लोग कमर दर्द और पैरों में दर्द की शिकायत करते हैं. यह मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से हो सकता है. ऐसे में रफ लव मेकिंग से बचने की सलाह दी जाती है. 

सेंसिटिव टिश्यूज में चोट और सूजन

सेक्स के दौरान कई बार एक्साइटमेंट के चक्कर में लोग यह भूल जाते हैं कि सेंसिटिव टिश्यूज में चोट लग सकती है. टिश्यूज में चोट आने की वजह से वजाइना या एनस से ब्लीडिंग या सूजन हो सकती है. अगर इस तरह की कोई परेशानी आ जाती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए.

पेनिस इंजरी या फ्रेक्चर

सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी गंभीर चोट लग सकती है, जिसमें पेनिस इंजरी सबसे ज्यादा कॉमन है. पेनिस इंजरी या फ्रेक्चर की समस्या कई बार इतनी गंभीर हो जाती है कि सर्जरी का सहारा लेना पड़ सकता है.

रैशेज और स्किन की समस्या

प्राइवेट पार्ट की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है. ऐसे में कई बार इंटीमेसी में बार-बार रगड़ की वजह से स्किन छिल जाती है या रैशेज आ जाते हैं. वहीं, कई बार कंडोम या लुब्रिकेंट की वजह से भी स्किन एलर्जी हो जाती है. जिसकी वजह से टॉयलेट करते समय जलन की समस्या भी होने लगती है.

इन परेशानियों से बचने के लिए इंटीमेट होते समय सावधानी जरूर बरतने की सलाह दी जाती है. 

Tags: health newsIntimacy HealthIntimate HygieneIntimate relationships
सेक्स के दौरान भी लग सकती है चोट! ये 5 हैं ‘लव मेकिंग’ की मोस्ट कॉमन इंजरी

सेक्स के दौरान भी लग सकती है चोट! ये 5 हैं ‘लव मेकिंग’ की मोस्ट कॉमन इंजरी

सेक्स के दौरान भी लग सकती है चोट! ये 5 हैं ‘लव मेकिंग’ की मोस्ट कॉमन इंजरी
सेक्स के दौरान भी लग सकती है चोट! ये 5 हैं ‘लव मेकिंग’ की मोस्ट कॉमन इंजरी
सेक्स के दौरान भी लग सकती है चोट! ये 5 हैं ‘लव मेकिंग’ की मोस्ट कॉमन इंजरी
सेक्स के दौरान भी लग सकती है चोट! ये 5 हैं ‘लव मेकिंग’ की मोस्ट कॉमन इंजरी