Weight Loss Tips : क्या होता है 6-6-6 वॉकिंग रूल? कैसे करता है ये काम?
Home > लाइफस्टाइल > Weight Loss Tips : क्या होता है 6-6-6 वॉकिंग रूल? कैसे करता है ये काम?

Weight Loss Tips : क्या होता है 6-6-6 वॉकिंग रूल? कैसे करता है ये काम?

What is 6-6-6 Walking Routine : आज कल हर कोई चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि इंसान फट से पतला हो जाए. ऐसे में 6-6-6 वॉकिंग रूल का एक ट्रेंड चल रहा है, जिसे अपनाने से वजट फट से कम हो जाता है, तो आइए जानते हैं कि क्या होता है 6-6-6 वॉकिंग रूल.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 27, 2025 12:21:19 PM IST

Weight Loss Tips : क्या होता है 6-6-6 वॉकिंग रूल? कैसे करता है ये काम?

What is 6-6-6 Walking Routine : आज के समय में वजन कम करने के लिए हम जिम, डाइट प्लान और महंगे फिटनेस प्रोग्राम्स की ओर भागते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पैदल चलना भी वजन घटाने में उतना ही असरदार हो सकता है? हाल ही में चर्चा में आए 6-6-6 वॉकिंग रूल ने फिटनेस की दुनिया में हलचल मचा दी है. ये रूल खासतौर पर उनके लिए है जो एक सिंपल, सस्ता और टिकाऊ तरीका ढूंढ रहे हैं अपना वजन घटाने के लि.

क्या है 6-6-6 वॉकिंग रूल?

6-6-6 वॉकिंग रूल में ‘6’ का तीन बार इस्तेमाल एक स्पेशल बात को दिखाता है:

सुबह 6 बजे या शाम 6 बजे वॉक करना.
60 मिनट लगातार पैदल चाल.
6 मिनट का वार्म-अप और 6 मिनट का कूल-डाउन.

इसका मतलब ये है कि आपको हर दिन एक घंटा चलना है, जिसमें शुरुआत और अंत में हल्की स्ट्रेचिंग या धीमी चाल शामिल है.

कैसे काम करता है ये वॉकिंग रूल?

हर दिन 60 मिनट की वॉक करने से शरीर में जमा अतिरिक्त कैलोरी धीरे-धीरे घटने लगती है, जिससे वजन कम होता है.

नियमित वॉक करने से शरीर की चयापचय क्रिया (Metabolism) तेज होता है, जिससे दिनभर में ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है.

ये रूल पेट और कमर के आसपास जमा फैट को कम करने में असरदार साबित हो सकता है.

पैदल चलने से दिल की सेहत सुधरती है और तनाव भी कम होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है.

6-6-6 वॉकिंग रूल के फायदे

वजन घटता है बिना डाइटिंग या जिम जाए.
फिटनेस बढ़ती है, जिससे शरीर मजबूत और एक्टिव बनता है.
बीमारियों से सुरक्षा जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज.
बेहतर नींद और दिनभर ऊर्जावान महसूस करना.
मेंटल हेल्थ में सुधार, मूड फ्रेश रहता है.

क्या आप कर सकते हैं ये रूल?

ये नियम हर उम्र और फिटनेस लेवल के व्यक्ति के लिए है. बस आपको रोजाना 1 घंटा चलने का समय निकालना है. अगर आपको पहले से कोई मेडिकल समस्या है जैसे दिल की बीमारी या ब्लड प्रेशर, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

ध्यान देने वाली बातें

शुरुआत में धीरे-धीरे चलें और फिर समय बढ़ाएं.
आरामदायक और सपोर्टिव जूते पहनें.
चलते वक्त हाइड्रेटेड रहें.
अकेले वॉक करने में मन न लगे तो किसी दोस्त या परिवार के साथ चलें.

6-6-6 वॉकिंग रूल न सिर्फ वजन घटाने का आसान तरीका है, बल्कि ये एक स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली की ओर पहला कदम भी हो सकता है. बिना जटिल प्लान्स के, बस एक घंटे की वॉक से आप पा सकते हैं फिट और हेल्दी शरीर!

Tags: 6-6-6 Walking RuleEasy Weight Lossweight loss
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
Weight Loss Tips : क्या होता है 6-6-6 वॉकिंग रूल? कैसे करता है ये काम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Weight Loss Tips : क्या होता है 6-6-6 वॉकिंग रूल? कैसे करता है ये काम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Weight Loss Tips : क्या होता है 6-6-6 वॉकिंग रूल? कैसे करता है ये काम?
Weight Loss Tips : क्या होता है 6-6-6 वॉकिंग रूल? कैसे करता है ये काम?
Weight Loss Tips : क्या होता है 6-6-6 वॉकिंग रूल? कैसे करता है ये काम?
Weight Loss Tips : क्या होता है 6-6-6 वॉकिंग रूल? कैसे करता है ये काम?