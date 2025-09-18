स्किन इनसिक्योरिटी को कहें अलविदा, पाएं नेचुरल ब्यूटी
स्किन इनसिक्योरिटी को कहें अलविदा, पाएं नेचुरल ब्यूटी

दूध, शहद, हल्दी, दही, नींबू, एलोवेरा जैसी चीजें स्किन को पोषण देती हैं और चेहरे की चमक बढ़ाती हैं. हफ्ते में एक-दो बार इनका इस्तेमाल करने से रूखी, बेजान और टैनिंग वाली त्वचा भी दमकने लगती है.

By: Komal Singh | Published: September 18, 2025 2:00:57 PM IST

ग्लोइंग स्किन पाने के लिए अक्सर लोग महंगे प्रोडक्ट्स और केमिकल ट्रीटमेंट्स पर पैसा खर्च करते हैं. लेकिन सच यह है कि हमारे घर में ही ऐसे प्राकृतिक नुस्खे मौजूद हैं, जिनसे स्किन को खूबसूरत और हेल्दी बनाया जा सकता है. खासकर प्रदूषण, धूप और तनाव के कारण स्किन पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को कम करने में ये उपाय कारगर हैं. इन नुस्खों को लगातार अपनाने से चेहरे पर नैचुरल ग्लो आता है और दाग-धब्बे भी हल्के हो जाते हैं. आइए जानते हैं 10 ऐसे घरेलू उपायों के बारे में जो आपकी स्किन को चमकदार और आकर्षक बना सकते हैं.

 

दूध स्किन के लिए एक प्राकृतिक क्लेंज़र और मॉइस्चराइज़र है. इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन को हटाने में मदद करता है जिससे चेहरा मुलायम और दमकता हुआ दिखाई देता है. अगर आप कच्चे दूध को कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाकर 10-15 मिनट के बाद धो लें, तो त्वचा तुरंत ताज़गी महसूस करेगी. यह न केवल त्वचा को साफ करता है बल्कि रूखापन भी दूर करता है. हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल करने से स्किन हमेशा हेल्दी और चमकदार बनी रहती है.

 

शहद एक नैचुरल मॉइस्चराइज़र है जो त्वचा को गहराई से पोषण देता है. इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण पिंपल्स और इंफेक्शन से बचाते हैं. चेहरे पर शहद लगाने से स्किन नरम और ग्लोइंग बनती है. अगर आप हफ्ते में दो बार शहद को सीधे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद धोएं, तो इसका असर तुरंत दिखाई देगा. शहद टैनिंग कम करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और रंगत को निखारता है. लगातार इस्तेमाल से चेहरा साफ और बेदाग दिखाई देता है.

 

हल्दी को सदियों से सौंदर्य बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसमें मौजूद करक्यूमिन तत्व एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है, जो पिंपल्स और दाग-धब्बों को कम करता है. दही या दूध में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है. हल्दी त्वचा की रंगत को निखारती है और ऑयल कंट्रोल में भी मदद करती है. हफ्ते में एक-दो बार इसका पैक लगाने से चेहरा चमकदार, साफ और स्वस्थ दिखाई देता है.

