महंगे क्लीनर भूल जाइए! नींबू से करें दीवाली की सफाई, असर देखकर कहेंगे ‘वाह!

दीवाली की सफाई सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाथरूम की चमक भी उतनी ही मायने रखती है, नींबू जैसे सस्ते और असरदार घरेलू उपाय से आप बिना किसी केमिकल के अपने बाथरूम को चमका सकते हैं.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 15, 2025 5:52:11 AM IST

Diwali 2025: दीवाली का त्यौहार नज़दीक आते ही घर की सफाई हर किसी की पहली प्रायोरिटी बन जाती है, झाड़ू, पोंछा, फर्श की चमक – सब पर ध्यान रहता है, लेकिन बाथरूम अक्सर सबसे मुश्किल जगह लगती है. साबुन की गंदगी, पानी के धब्बे और टाइल्स की पपड़ी साफ करने में घंटों लग जाते हैं लेकिन अगर इस झंझट को आप चुटकियों में खत्म कर सकते हैं, जी हाँ नींबू से बना घरेलू स्क्रब बाथरूम की सफाई को आसान और असरदार बना देता है, इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड न केवल गंदगी हटाता है बल्कि टाइल्स और फिटिंग्स को नई जैसी चमक देता है.

नींबू और बेकिंग सोडा: चमकदार टाइल्स का जादू

अगर टाइल्स पर साबुन की परत और पानी के निशान जिद्दी हो गए हैं, तो नींबू और बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन कमाल कर सकता है. एक कटोरी में बेकिंग सोडा लें और उसमें ताज़ा नींबू का रस मिलाएं, झाग बनने लगे तो इस पेस्ट को स्पंज की मदद से टाइल्स पर रगड़ें. कुछ मिनट छोड़ दें और फिर ब्रश से साफ करें, टाइल्स न सिर्फ साफ होंगी बल्कि उनकी पुरानी चमक भी लौट आएगी.

नींबू और नमक: हटाएं जिद्दी फफूंदी और दाग

बाथरूम की ग्रिल, कोनों और टॉयलेट सीट के आसपास अक्सर फफूंदी जम जाती है, इसे हटाने के लिए नींबू और नमक का इस्तेमाल करें. नींबू को आधा काटें और उसके ऊपर नमक छिड़कें, अब इस नींबू को सीधे दाग वाली जगह पर रगड़ें. नमक की रगड़ और नींबू का एसिड मिलकर फफूंदी को जड़ से निकाल देता है, कुछ देर बाद पानी से धो दें और फर्क खुद देखें.

नींबू और सिरका: नलों पर लाएं शीशे जैसी चमक

बाथरूम के नल और शावर अक्सर पानी के धब्बों से भर जाते हैं, इन्हें साफ करने के लिए नींबू और सिरका एक बेहतरीन उपाय हैं. एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में नींबू का रस और सिरका मिलाएं, इसे नलों और मेटल फिटिंग्स पर स्प्रे करें और पाँच मिनट तक छोड़ दें, इसके बाद नरम कपड़े से पोंछें.

नींबू और डिश वॉश लिक्विड: झाग से हटाएं हर गंदगी

अगर बाथरूम की फर्श पर फिसलन है, तो नींबू के रस में कुछ बूंदें डिश वॉश लिक्विड की मिलाएं इसे गर्म पानी में डालें और फर्श पर स्पंज या मॉप की मदद से फैलाएं. थोड़ी देर में फर्श की चिकनाई गायब हो जाएगी और हल्की नींबू की महक पूरे बाथरूम को ताजगी से भर देगी.

Tags: diwali 2025DIY cleaning hacksHow to clean bathroom naturally
