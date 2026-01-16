Home > लाइफस्टाइल > सेल्फ-मेडिकेशन पर ब्रेक लगाइए! बुखार में ये आदतें बिगाड़ देती हैं हालत; एक्सपर्ट से समझें

सेल्फ-मेडिकेशन पर ब्रेक लगाइए! बुखार में ये आदतें बिगाड़ देती हैं हालत; एक्सपर्ट से समझें

Seek Medical Advice: यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ-ट्रीटमेंट कब बंद करना है और मेडिकल मदद कब लेनी है, क्योंकि देरी या गलत इलाज से ऐसी जटिलताएं हो सकती हैं जिनसे बचा जा सकता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 16, 2026 12:51:27 AM IST

Fever Management Tips
Fever Management Tips


Fever Management Tips: बुखार शायद सबसे आम बीमारी है जिसका हम अनुभव करते हैं – जिसे अक्सर एक छोटी-मोटी परेशानी मानकर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, जिसे पैरासिटामोल की एक खुराक से “ठीक” किया जा सकता है. लेकिन, जबकि कई बुखार हानिरहित और कम समय के लिए होते हैं, लगातार बुखार या चेतावनी के संकेतों के साथ होने वाला बुखार सतह के नीचे कुछ ज़्यादा गंभीर समस्या का संकेत दे सकता है. यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ-ट्रीटमेंट कब बंद करना है और मेडिकल मदद कब लेनी है, क्योंकि देरी या गलत इलाज से ऐसी जटिलताएं हो सकती हैं जिनसे बचा जा सकता है.

You Might Be Interested In

डॉ. नवनीत अरोड़ा, पारस हॉस्पिटल, पंचकूला में संक्रामक रोग विशेषज्ञ, जिन्हें सोशल मीडिया पर द फीवर डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, 27 दिसंबर को राज शमानी द्वारा होस्ट किए गए फिगरिंग आउट पॉडकास्ट के एपिसोड में बुखार से जुड़ी सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आए – जिसमें तीन आम गलतियाँ शामिल हैं जो लोग अक्सर इसे मैनेज करते समय करते हैं और इनसे क्यों बचना चाहिए.



बुखार की गलतियाँ जिनसे आपको बचना चाहिए

डॉ. अरोड़ा ने तीन आम लेकिन महत्वपूर्ण गलतियों पर प्रकाश डाला है जो लोग अक्सर बुखार को मैनेज करते समय करते हैं – ऐसी गलतियाँ जो रिकवरी में देरी कर सकती हैं, लक्षणों को खराब कर सकती हैं, या अगर सही तरीके से इलाज न किया जाए तो अनावश्यक जटिलताओं को जन्म दे सकती हैं. 

उन्होंने उन्हें इस प्रकार बताया है:

-सेल्फ मेडिकेशन एक बड़ी गलती है जो मूल कारण का पता लगाने से रोकती है और इलाज में देरी करती है.

-रेड फ्लैग संकेतों को नज़रअंदाज़ करना या तीन दिनों से ज़्यादा समय तक रहने वाले बुखार को नज़रअंदाज़ करना एक गलती है.

-अज्ञात, गैर-चिकित्सा स्रोतों से सलाह पर भरोसा करना और उस जानकारी के आधार पर सेल्फ-ट्रीटमेंट करना एक गंभीर गलती है जो फायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकती है.

डॉक्टर से सलाह लें

डॉ. अरोड़ा ने बुखार से निपटने के दौरान एक योग्य चिकित्सक से पेशेवर चिकित्सा सलाह लेने के महत्व पर ज़ोर दिया, और चेतावनी दी कि ट्रायल और एरर के माध्यम से सेल्फ-मेडिकेशन करना या अयोग्य स्रोतों से मार्गदर्शन पर भरोसा करना न केवल सही निदान और उपचार में देरी करता है, बल्कि इससे बचने योग्य जटिलताओं का जोखिम भी बढ़ सकता है. वह बताते हैं, “अगर आप इलाज करवाने जा रहे हैं, तो किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से सलाह लें. वरना, डरें नहीं. 

आपको बीच का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए – इसकी कुछ डोज़ लेना और फिर उसकी एक डोज़ लेना, और बाद में यह पता चलना कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. एक सिद्धांत यह होना चाहिए: जब आप क्लियर न हों, तो रुक जाएं; जब आप क्लियर हों, तो किसी और की बात न सुनें.”

पाठकों के लिए नोट: यह लेख सिर्फ़ जानकारी के लिए है और प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है. यह सोशल मीडिया से यूज़र द्वारा बनाए गए कंटेंट पर आधारित है. inkhabar ने दावों को स्वतंत्र रूप से वेरिफ़ाई नहीं किया है और उनका समर्थन नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: Fever ManagementFever Mistakes To Avoidhome-hero-pos-9persistent feverSelf Medication Danger
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! मलाइका अरोड़ा के इस सिंपल हैक से...

January 15, 2026

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026
सेल्फ-मेडिकेशन पर ब्रेक लगाइए! बुखार में ये आदतें बिगाड़ देती हैं हालत; एक्सपर्ट से समझें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सेल्फ-मेडिकेशन पर ब्रेक लगाइए! बुखार में ये आदतें बिगाड़ देती हैं हालत; एक्सपर्ट से समझें
सेल्फ-मेडिकेशन पर ब्रेक लगाइए! बुखार में ये आदतें बिगाड़ देती हैं हालत; एक्सपर्ट से समझें
सेल्फ-मेडिकेशन पर ब्रेक लगाइए! बुखार में ये आदतें बिगाड़ देती हैं हालत; एक्सपर्ट से समझें
सेल्फ-मेडिकेशन पर ब्रेक लगाइए! बुखार में ये आदतें बिगाड़ देती हैं हालत; एक्सपर्ट से समझें