सिर्फ ट्रैवल नहीं, अब सोने के लिए भी लाखों लुटा रहे लोग, क्यों Sleep Tourism बन रहा नया ट्रेंड?

Sleep Tourism Benefits: आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में नींद की अहमियत बढ़ गई है. लोग अब सिर्फ घूमने-फिरने के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर नींद लेने के लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं. इस नए ट्रेंड को कहते हैं Sleep Tourism. यानी, ऐसी जगहों पर जाना जहां आपको बेहतरीन नींद लेने का पूरा माहौल मिले.

क्या है Sleep Tourism?

Sleep Tourism का मतलब है, ऐसी ट्रैवल डेस्टिनेशन्स या होटल्स में जाना जो खासतौर पर आपकी नींद को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हों. इनमें आरामदायक गद्दे, शांत कमरे, और नींद को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं शामिल होती हैं.

कहां-कहां मिलती है ये सुविधाएं?

• Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, Mexico: यहां के कमरे में लक्सरी बेड, प्राइवेट पूल और स्पा ट्रीटमेंट्स के साथ नींद को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं हैं.

• Deep Sleep Hotel, Wales: यह दुनिया का सबसे गहरा होटल है, जो 1,375 फीट नीचे एक खदान में स्थित है. यहां की शांतिपूर्ण वातावरण और नींद को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं इसे खास बनाती हैं.

क्यों बढ़ रहा है ये ट्रेंड?

पिछले कुछ सालों में लोगों की नींद की क्वालिटी पर ध्यान देना बढ़ा है. कोविड-19 के बाद, लोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा जागरूक हुए हैं. ऐसे में नींद को प्राथमिकता देना एक स्वाभाविक बदलाव है.

भारत में भी ट्रेंड की शुरुआत

भारत में भी कुछ रिसॉर्ट्स और होटल्स इस ट्रेंड को अपना रहे हैं. जैसे, गोवा और उत्तराखंड के कुछ रिसॉर्ट्स में नींद को बढ़ावा देने के लिए स्पा, योग, और मेडिटेशन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं.

क्या है फायदे?

• बेहतर मानसिक स्वास्थ्य

• शारीरिक थकान में कमी

• ताजगी और ऊर्जा का अहसास