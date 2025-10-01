क्यों जरूरी है गुड स्लीप हाइजीन? इन कुछ चीजों का करें टाइम-टेबल सेट, बदल जाएगी जिंदगी
अच्छी स्लीप हाइजीन अपनाना हेल्दी जीवन की चाबी है, रोज तय समय पर सोना, जल्दी उठना और सोने से पहले स्क्रीन से दूरी रखना न सिर्फ नींद गहरी करता है बल्कि शरीर, दिमाग और मूड को भी ताज़गी देता है

By: Anuradha Kashyap | Last Updated: October 1, 2025 11:51:55 AM IST

अच्छी नींद केवल हमें आराम ही नहीं देती है बल्कि हमारे शरीर को फिजिकल और मेंटली पूरी तरीके से स्ट्रांग कर देती है और पूरी  तरीके से फ्रेश फील कराती हैं. सही स्लीप हाइजीन से आप दिन भर ताजगी भरा महसूस करेंगे और आपको कभी भी आलास नहीं आएगा आपका पूरा दिन काफी एनर्जेटिक रहेगा. 

गुड स्लीप हाइजीन क्यों है जरूरी?

नींद हमारे शरीर को पूरी तरीके से रिचार्ज करती है और हमारे मेंटली प्रेशर को भी कम करती है, नींद अगर पूरी ना हो तो हमारा इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाता है, वही यह हमारी याददाश्त मूड और कंसंट्रेशन पावर पर भी असर डालती है. सही स्लीप हाइजीन न केवल नींद की क्वालिटी बेहतर बनाती है बल्कि हमारे शरीर के हार्मोन्स बैलेंस, स्किन की हेल्थ और एनर्जी लेवल को भी बनाए रखती है। 

स्लीप हाइजीन के क्या होते हैं फायदे?

अगर आप भी सही स्लीप हाइजीन के कुछ फायदे के बारे में जानते हैं तो आपको यह पता होगा कि यह हमारी बॉडी पर काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं :

  • अच्छी नींद से सुबह उठते ही हमारा शरीर और दिमाग काफी फ्रेश फील करता है और हम पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते है 
  • अगर हमारी नींद अधूरी रह जाती है तो हमें स्ट्रेस होता है जबकि नींद अगर पूरी होती है तो हम स्ट्रेस से दूर रहते हैं और थकावट और डिप्रेशन जैसी समस्या सामने नहीं आती. 
  • पूरी मात्रा में नींद लेने से हमारा मूड अच्छा रहता है और हम छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं दिखाते है 
  • नींद हमारे दिमाग में नई जानकारी को स्टोर करने का काम आसान करती है और पढ़ाई और काम में कंसंट्रेशन लेवल को भी बढ़ाती है
  • नींद हार्मोन बैलेंस को बनाए रखती है और शरीर से बीमारियों को लड़ने के लिए तैयार करती है
  • अगर हम गुड स्लीप हाइजीन को फॉलो करते हैं तो सोते समय हमारी स्किन के सेल्स रिपेयर होते हैं और चेहरे पर निखार आता है
  • नींद दिमाग को पूरी तरीके से रिचार्ज करती है
  • सही नींद लेने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हार्ट रिलेटेड समस्याओं का खतरा कम होता है

अच्छी स्लीप हाइजीन का क्या है सही तरीका

गुड स्लीप हाइजीन को सही तरीकों से फॉलो करने पर आप भी अच्छी क्वालिटी की नींद ले सकते हैं, जिससे कि आप पूरा दिन तरोताजा महसूस करेंगे: 

  • रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें जिससे की बॉडी क्लॉक बैलेंस रहे और नींद गहरी आए
  •  सोने से पहले स्क्रीन टाइमिंग कम करें जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इन सभी चीजों से दूरी बना ले जिससे कि नींद बेहतर तरीके से आएगी
  • सोने के लिए आपको एक शांत कमरे का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आपकी नींद में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो
  • सोने से पहले कॉफी चाय और ऐसा खाना जो हैवी होता है और पचने में समय लेता है उनको खुद से दूर रखें क्योंकि यह नींद में खलल डालते हैं
  • सोने के लिए आप ध्यान लगाए और गहरी सांस ले हल्की स्ट्रेचिंग से भी दिमाग शांत होता है और नींद काफी अच्छी आती है

गुड स्लीप हाइजीन न अपनाने के नुकसान

अगर आप भी स्लिप हाइजीन को नहीं अपनाते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, ये छोटी – छोटी आदत है लेकिन यह हमारे लिए काफी अनमोल होती है, हमें अपने डेली लाइफस्टाइल में इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए.

  • अगर नींद की कमी होती है तो हमारा शरीर और दिमाग काफी जल्दी थक जाता है और हम किसी भी काम को करने में अपनी एनर्जी नहीं लगा पाते हैं. 
  • नींद की कमी के कारण हमारा मूड खराब हो जाता है जिसके कारण  हम छोटी-छोटी बातों पर चिड़-चिड़ करते हैं और गुस्सा करने लगते हैं. 
  • अगर हम अच्छी तरीके से नींद पूरी नहीं करते है तो हमारी याददाश्त कमजोर हो जाएगी और कंसंट्रेशन पावर भी कम होगा
  • हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी मात्रा में नींद लेना जरूरी है अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको जुकाम बुखार और काफी ज्यादा ही बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है

