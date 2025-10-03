क्या पार्टनर के साथ मैच नहीं हो रहीं इच्छाएं और जरूरतें, सेक्सुअल मिसमैच करा सकता है तलाक! जानें प्यार बढ़ाने के तरीके
Home > लाइफस्टाइल > क्या पार्टनर के साथ मैच नहीं हो रहीं इच्छाएं और जरूरतें, सेक्सुअल मिसमैच करा सकता है तलाक! जानें प्यार बढ़ाने के तरीके

क्या पार्टनर के साथ मैच नहीं हो रहीं इच्छाएं और जरूरतें, सेक्सुअल मिसमैच करा सकता है तलाक! जानें प्यार बढ़ाने के तरीके

What is Sexual Mismatch: क्या आप पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाते समय खुश और संतुष्टि तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं होने की वजह से पार्टनर के साथ रिश्ता कमजोर हो रहा है? तो इसके पीछे सेक्सुअल मिसमैच वजह हो सकती है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: October 3, 2025 10:36:30 AM IST

क्या पार्टनर के साथ मैच नहीं हो रहीं इच्छाएं और जरूरतें, सेक्सुअल मिसमैच करा सकता है तलाक! जानें प्यार बढ़ाने के तरीके

Tips to improve sexual mismatch: पार्टनर के साथ रिश्ते में प्यार,समझ और विश्वास जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है शारीरिक और इमोशनल कनेक्शन. लेकिन, कई बार ऐसा होता है कि पति और पत्नी की सेक्सुअल इच्छाएं और जरूरतें मेल नहीं खाती हैं, जिसकी वजह से छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं. इसी सिचुएशन को सेक्सुअल मिसमैच कहा जाता है. यह सेक्सुअल मिसमैच पार्टनर के साथ लंबे समय तक रह जाए तो कई बार रिश्तों के टूटने और तलाक की वजह बन सकता है. 

क्यों होता है सेक्सुअल मिसमैच?

पार्टनर के साथ सेक्सुअल मिसमैच होना एक आम समस्या है. इसके पीछे उम्र में गैप से लेकर प्रोफेशनल लाइफ अलग होने जैसे कई कारण हो सकते हैं. 

डिजायर का अंतर: कई बार उम्र, काम और लाइफस्टाइल की वजह से यौन संबंधों को लेकर पार्टनर की इच्छाएं अलग हो सकती हैं. बाहरी चीजों के अलावा कई बार मानसिक और शारीरिक समस्याओं की वजह से भी सेक्सुअल डिजायर में अंतर आ जाता है. 

हार्मोन्स: ऐसा कई रिसर्च में साबित हुआ है कि उम्र बढ़ने और मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में सेक्स की इच्छा कम होने लगती है. वहीं, पुरुषों में भी बढ़ती उम्र के साथ स्टेमिना और पावर कम होने लगती है. 

तनाव: कई बार ऑफिस और काम के प्रेशनर में भी सेक्सुअल डिजायर और लिबिडो कम होने लगता है, जिसकी वजह से पार्टनर के साथ मिसमैच हो सकता है. 

कैसे दूर कर सकते हैं सेक्सुअल मिसमैच? 

खुलकर बात करें

क्या पार्टनर के साथ मैच नहीं हो रहीं इच्छाएं और जरूरतें, सेक्सुअल मिसमैच करा सकता है तलाक! जानें प्यार बढ़ाने के तरीके

रिश्तों की खटास और सेक्सुअल मिसमैच को दूर करने के लिए पार्टनर के साथ खुलकर बात करना ही सबसे बेहतरीन उपाय है. इस दौरान पार्टनर से जरूरतों और इच्छाओं के बारे में ईमानदारी से बात करें. 

हेल्दी लाइफस्टाइल

सेक्सुअल लाइफ को हेल्दी रखने के लिए लाइफस्टाइल और डाइट में सुधार लाएं. डेली एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट और पर्याप्त नींद से सेक्स लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है. 

काउंसलिंग लें

अगर रिश्ता ठीक करने के लिए किसी तीसरे या प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़े, तो यह भी करने से हिचकना नहीं चाहिए. आप चाहें तो सेक्स थेरेपिस्ट की मदद भी ले सकते हैं.

रोमांस को समय दें

सिर्फ इंटरकोर्स ही रिश्ते को नहीं बचाता है. इससे पहले रोमांस और फोरप्ले भी सेक्सुअल मिसमैच की समस्या को दूर कर सकता है. 

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Relationship TipsSex and RelationshipsSexual DisordersSexual Healthsexual life
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
क्या पार्टनर के साथ मैच नहीं हो रहीं इच्छाएं और जरूरतें, सेक्सुअल मिसमैच करा सकता है तलाक! जानें प्यार बढ़ाने के तरीके

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या पार्टनर के साथ मैच नहीं हो रहीं इच्छाएं और जरूरतें, सेक्सुअल मिसमैच करा सकता है तलाक! जानें प्यार बढ़ाने के तरीके

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या पार्टनर के साथ मैच नहीं हो रहीं इच्छाएं और जरूरतें, सेक्सुअल मिसमैच करा सकता है तलाक! जानें प्यार बढ़ाने के तरीके
क्या पार्टनर के साथ मैच नहीं हो रहीं इच्छाएं और जरूरतें, सेक्सुअल मिसमैच करा सकता है तलाक! जानें प्यार बढ़ाने के तरीके
क्या पार्टनर के साथ मैच नहीं हो रहीं इच्छाएं और जरूरतें, सेक्सुअल मिसमैच करा सकता है तलाक! जानें प्यार बढ़ाने के तरीके
क्या पार्टनर के साथ मैच नहीं हो रहीं इच्छाएं और जरूरतें, सेक्सुअल मिसमैच करा सकता है तलाक! जानें प्यार बढ़ाने के तरीके