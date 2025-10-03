कम तापमान, ज्यादा बचत: डेयरी और मीट के लिए स्मार्ट स्टोरेज !
Home > लाइफस्टाइल > कम तापमान, ज्यादा बचत: डेयरी और मीट के लिए स्मार्ट स्टोरेज !

कम तापमान, ज्यादा बचत: डेयरी और मीट के लिए स्मार्ट स्टोरेज !

डेयरी और मीट उत्पादों (Dairy and Meat Products) को सुरक्षित रखने के लिए कम तापमान पर स्टोर (Store at low temperature) करना बेहद ही ज़रूरी है. रेफ्रिजरेशन केसों (Refrigeration Cases) को दीवारों के पास रखने से ठंडी हवा का संरक्षण (Wind Protection) होता है और बिजली की लागत (Cost of electricity) में कमी आती है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 3, 2025 5:10:19 PM IST

Smart Storage for Dairy and Meat Products
Smart Storage for Dairy and Meat Products

Smart Storage for Dairy and Meats:  यह तो आप सभी जानते हैं कि डेयरी उत्पाद और मांस जैसे खराब होने वाले (Perishable) खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कम तापमान पर स्टोर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है. इन्हें ठंडा रखने वाले रेफ्रिजरेशन केस को स्टोर की दीवारों के पास रखने बेहतर प्रिजर्वेशन के लिए एक वैज्ञानिक रणनीति है।

कम तापमान पर प्रिजर्वेशन के अहम फायदे: 

डेयरी और मीट उत्पादों को बहुत कम तापमान पर रखने की मुख्य वजह बैक्टीरिया पर पूरी तरह से रोक लगाना है. ठंडा तापमान हानिकारक (Microorganisms) और बैक्टीरिया की
ग्रोथ को पूरी तरह से कम कर देता है. जिससे उत्पादों के खराब होने की प्रक्रिया बेहद ही धीमी हो जाती है इतना ही नहीं साथ-साथ उनकी शेल्फ लाइफ (Shelf Life) भी बढ़ जाती है. तो वहीं दूसरी तरफ कम तापमान उत्पादों के स्वाद, बनावट और पोषण मूल्य को बनाए रखने में काफी मदद भी करता है. 

कंडेंसर लाइनों को दीवार के पास रखने की वजह: 

रेफ्रिजरेशन केसों की कंडेंसर लाइनों को स्टोर की दीवारों के पास या बाहरी किनारों पर रखना कई कारणों से आर्थिक (Cost-effective) और कुशल (Efficient) होता है.

1. ठंडी हवा का संरक्षण: 

ठंडी हवा गर्म हवा की तुलना में अधिक घनी (Denser) होती है. जिस वजह से जब रेफ्रिजरेशन केस का दरवाज़ा खुलता है, तो ठंडी हवा नीचे की तरफ रहती है और बाहर निकलने के बजाय केस के अंदर  ही बरकरार रहती है. 

2. बिजली की लागत में कमी: 

कंडेंसर लाइनें वे होती हैं जो रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया के दौरान गर्मी को बाहर निकालने में मदद करती है. जब ये लाइनें दीवारों के पास होती हैं, तो गर्म हवा को आसानी से वेंटिलेशन सिस्टम या स्टोर के पीछे के हिस्से में निकाला जा सकता है. अगर कंडेंसर लाइनों को स्टोर के अंदर, गर्म गलियारों के बीच रखा जाए, तो उन्हें गर्मी निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत आसानी से बढ़ भी सकती है. लेकिन, दीवार के पास रखने से बिजली की लागत घट जाती है. 

3. सुविधा और रखरखाव के तरीके: 

कंडेंसर लाइनों के पास अक्सर पाइपिंग और वेंटिलेशन एक्सेस की आवश्यकता होती है. लेकिन, दीवार के पास होने से रखरखाव के लिए पहुंच आसान हो जाती है, जो लंबी अवधि में सस्ता पड़ता है. इसलिए डेयरी और मीट उत्पादों के लिए यह स्टोरेज व्यवस्था उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है. 

Tags: Dairy ProductsMeat ProductsRefrigeration CasesShelf LifeStore at low temperature
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025

इस करवा चौथ पर बनें सबसे ग्लैमरस सुहागन, पहनें ये...

October 5, 2025
कम तापमान, ज्यादा बचत: डेयरी और मीट के लिए स्मार्ट स्टोरेज !

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कम तापमान, ज्यादा बचत: डेयरी और मीट के लिए स्मार्ट स्टोरेज !

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कम तापमान, ज्यादा बचत: डेयरी और मीट के लिए स्मार्ट स्टोरेज !
कम तापमान, ज्यादा बचत: डेयरी और मीट के लिए स्मार्ट स्टोरेज !
कम तापमान, ज्यादा बचत: डेयरी और मीट के लिए स्मार्ट स्टोरेज !
कम तापमान, ज्यादा बचत: डेयरी और मीट के लिए स्मार्ट स्टोरेज !