क्या आप भी अपने ऑयली स्कैल्प और डैंड्रफ से परेशान हैं? आज ही अपनाएं ये असरदार घरेलू उपाय!

ऑयली डैंड्रफ तब होती है जब स्कैल्प में ज्यादा तेल निकलता है और वह मृत त्वचा कोशिकाओं के साथ मिलकर परत बना लेता है. इसका असर खुजली, बदबू और बाल झड़ने के रूप में दिखने लगता है. इसे ठीक करने के लिए जरूरी है कि बालों और स्कैल्प की सही तरह से सफाई, पोषण और देखभाल की जाए.अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो अब चिंता की बात नहीं. यहां हम बता रहे हैं 7 आसान और असरदार टिप्स, जो न सिर्फ आपकी डैंड्रफ को कम करेंगे बल्कि स्कैल्प को हेल्दी और बालों को चमकदार भी बनाएंगे.

सही शैम्पू का चयन करें

ऑयली डैंड्रफ के लिए शैम्पू का चुनाव बहुत अहम होता है. सल्फेट-फ्री और एंटी-डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करें, जिनमें जिंक पायरिथियोन, सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल जैसे तत्व मौजूद हों. ये स्कैल्प से अतिरिक्त तेल को हटाने और फंगल इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं. बहुत ज्यादा बार बाल धोना भी नुकसानदायक होता है, इसलिए सप्ताह में 2–3 बार शैम्पू करें. गुनगुने पानी से धोएं ताकि तेल और गंदगी अच्छे से निकल जाए और स्कैल्प ताज़ा महसूस करे.

स्कैल्प को नियमित रूप से एक्सफोलिएट करें

जैसे चेहरे को एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही स्कैल्प को भी सफाई चाहिए. सप्ताह में एक बार स्कैल्प स्क्रब या घरेलू उपाय जैसे दही और नींबू का मिश्रण लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. इससे मृत कोशिकाएं और जमी हुई डैंड्रफ हट जाती है. एक्सफोलिएशन से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं. ध्यान रखें, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, वरना स्कैल्प में जलन और सूजन हो सकती है.

हेयर ऑयल का उपयोग सीमित करें

ऑयली डैंड्रफ वाले लोगों को ज़्यादा तेल लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्कैल्प और भी चिपचिपा हो सकता है. आप हल्का तेल जैसे आर्गन ऑयल या जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे केवल 30 मिनट के लिए लगाएं. तेल लगाने के बाद लंबे समय तक छोड़ना गलती है, क्योंकि यह बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ा देता है. सही समय पर हल्के मसाज के साथ तेल लगाना स्कैल्प को पोषण देता है, लेकिन अत्यधिक उपयोग से बचें.