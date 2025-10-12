गुनगुना या फिर ठंडा पानी? जानिए कौन-सा धो देगा हमेशा के लिए आपकी हेयर प्रॉब्लम्स!
Home > लाइफस्टाइल > गुनगुना या फिर ठंडा पानी? जानिए कौन-सा धो देगा हमेशा के लिए आपकी हेयर प्रॉब्लम्स!

गुनगुना या फिर ठंडा पानी? जानिए कौन-सा धो देगा हमेशा के लिए आपकी हेयर प्रॉब्लम्स!

क्या आपको पता है की अपने बालों को चमकदार, और हेल्दी बनाए रखने के लिए कौन से टेंपरेचर का पानी सबसे अच्छा होता हैं. जिससे बालों की सफाई भी होती है और नमी भी बनी रहती है.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 12, 2025 12:06:17 PM IST

Hair care in changing weather
Hair care in changing weather

Hair Wash Temperature Guide: मौसम बदलने पर हमारे बालों की ज़रूरतें भी बदल जाती है, कई बार सर्दियों में हम गर्म पानी से बाल धोना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग गर्मियों में ठन्डे पानी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन लोग यह कभी भी नहीं सोचते हैं कि बालों के लिए कौन सा पानी सबसे ज्यादा बेहतर होता है ठंडा या फिर गर्म? गलत टेंपरेचर वाले पानी से हेयर रूखे, फ्रिज्जी और बेजान हो जाते हैं इसलिए हमारा यह समझना बहुत जरूरी होता है कि बालों की सेहत और चमक को बनाए रखने के लिए पानी का सही तापमान क्या होना चाहिए?

ठंडे पानी से बाल धोने के फायदे

ठंडा पानी बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता हैं, वह हमारी स्कैल्प के पोर्स को बंद करता हैं जिससे बालों में नमी बनी रहती है जब भी हम ठंडे पानी से बाल धोते हैं तो यह हमारे बालों की क्यूटिकल्स को सील कर देता हैं जिससे कि बालों में शाइन आती है और टूटने से बचते हैं.  ठंडा पानी सिर की खुजली, डैंड्रफ और ऑयली स्किन को भी कंट्रोल करता है. गर्मी में ठंडे पानी से हेयर वॉश करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इससे स्कैल्प को ठंडक मिलती है. 

गर्म पानी से बाल धोने के नुकसान

कई लोग गर्म पानी से नहाना और बाल धोना पसंद करते हैं लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता होता है कि गर्म पानी हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है क्योंकि बहुत गर्म पानी बालों के नेचुरल ऑयल लेयर को हटा देता है जिससे कि बाल ड्राई और बेजान हो जाते हैं.  गर्म पानी स्कैल्प को डिहाइड्रेट कर देता है जिससे डैंड्रफ हेयर फॉल जैसी समस्या बढ़ने लगती है. अगर आप ठंड के कारण गर्म पानी ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें की पानी गुनगुना हो बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो जिससे कि बाल साफ भी हो जाएंगे और बालों में नमी भी बनी रहेगी. 

गुनगुने पानी से धोना होता है सबसे अच्छा तरीका

गुनगुना पानी बाल धोने के लिए सबसे ज्यादा सही माना जाता है क्योंकि इसके गंदगी और एक्स्ट्रा तेल को काफी अच्छे तरीके से निकल जाता है.  साथ ही बालों के नेचुरल ऑयल को नुकसान नहीं पहुंचता है अगर आप चाहे तो गुनगुने पानी से शैंपू करें और आखिरी रेंज के लिए ठंडा पानी का इस्तेमाल करें इससे  स्कैल्प क्लीन रहेगा और बालों को नेचुरल शाइन भी मिल जाएगी यह एक परफेक्ट तरीका होता है अपने बालों को धोने का. 

बाल धोने से पहले और बाद की केयर भी होती है बहुत जरूरी

सिर्फ पानी का सही तापमान चुनकर हेयर वॉश करना ही नहीं बल्कि उससे पहले हेयर केयर और बाल धोने के बाद भी उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी होता है.  बाल धोने से पहले हल्के हाथों से नारियल या बादाम तेल लगाए इससे बालों को मजबूती मिलेगी वहीं शैंपू करने के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करना ना भूले ताकि बालों में नमी बनी रहें. गीले बालों को जोर से ना रगड़े बल्कि तौलिए से हल्के हाथों से पौछें, बाल सूखने के बाद ही कंघी करें ताकि वह टूटे नहीं.

Tags: hair careHair care in changing weatherhair wash tipshaircare routine
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
गुनगुना या फिर ठंडा पानी? जानिए कौन-सा धो देगा हमेशा के लिए आपकी हेयर प्रॉब्लम्स!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

गुनगुना या फिर ठंडा पानी? जानिए कौन-सा धो देगा हमेशा के लिए आपकी हेयर प्रॉब्लम्स!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गुनगुना या फिर ठंडा पानी? जानिए कौन-सा धो देगा हमेशा के लिए आपकी हेयर प्रॉब्लम्स!
गुनगुना या फिर ठंडा पानी? जानिए कौन-सा धो देगा हमेशा के लिए आपकी हेयर प्रॉब्लम्स!
गुनगुना या फिर ठंडा पानी? जानिए कौन-सा धो देगा हमेशा के लिए आपकी हेयर प्रॉब्लम्स!
गुनगुना या फिर ठंडा पानी? जानिए कौन-सा धो देगा हमेशा के लिए आपकी हेयर प्रॉब्लम्स!