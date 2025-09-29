Porn Addiction: कैसे पोर्न की लत बर्बाद कर रही है आपके रिश्ते और परफॉर्मेंस को
Porn addiction : आजकल लोगों में पोर्न देखना एक आम बात हो गई है. पोर्न कंटेंट आपको भले ही कुछ समय के लिए सुख दे सकता है लेकिन यह मर्दानगी के लिए एक बड़ा खतरा है

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 29, 2025 6:02:10 PM IST

Porn Addiction: आज के समय में सबसे बड़ी छिपी हुई समस्या बन चुकी है. इंटरनेट के दौर में सिर्फ एक क्लिक पर हजारों पोर्न वीडियो उपलब्ध हैं. शुरुआत में लोग इसे मनोरंजन या स्ट्रेस कम करने के लिए देखते हैं, लेकिन जब यही आदत Porn Addiction यानी लत में बदल जाती है तो यह आपके दिमाग, शरीर और खासकर Sex Life के लिए खतरा बन जाती है. रिसर्च के मुताबिक, लंबे समय तक पोर्न देखने से पुरुषों की मर्दानगी (Masculinity) और Sexual Power दोनों पर बुरा असर पड़ता है.

दिमाग पर पोर्न का असर (Porn Effects on Brain)

लगातार पोर्न देखने से दिमाग का नैचुरल बैलेंस बिगड़ने लगता है. स्टडीज़ बताती हैं कि यह ग्रे मैटर (Brain Grey Matter) को कम करता है, जो सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है. यही कारण है कि Porn Addiction से पीड़ित लोग तनाव, चिड़चिड़ापन और मानसिक थकान का शिकार हो जाते हैं.

काम और पढ़ाई में ध्यान न लगना (Focus Issues Due to Porn)

जिन लोगों में Porn Addiction गहराती जाती है, उनके दिमाग में बार-बार वही तस्वीरें और वीडियोज घूमते रहते हैं. नतीजा यह होता है कि न तो उनका पढ़ाई में मन लगता है और न ही ऑफिस वर्क में. धीरे-धीरे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगता है और करियर पर भी बुरा असर पड़ता है.

सेक्स लाइफ और रिश्तों पर बुरा असर (Porn and Relationship Problems)

पोर्न देखने से इंसान के दिमाग में Sexual Performance Anxiety पैदा होती है. असली रिश्तों में जब शारीरिक संबंध बनाने का समय आता है तो दिमाग डर और चिंता से भर जाता है. धीरे-धीरे यह समस्या पार्टनर के साथ दूरी बढ़ा देती है. कई मामलों में लंबे समय तक पोर्न देखने वाले पुरुषों में सेक्स को लेकर आक्रामकता भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिश्तों में जबरदस्ती (Force in Relationship) और दरारें आने लगती हैं.

पोर्न की लत से कैसे छुटकारा पाएं? (Ways to Overcome Porn Addiction)

Porn Sources Delete करें – मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव में सेव सभी Porn Videos और Porn Apps तुरंत डिलीट कर दें.

Akelepan Se Bachen – अकेलापन Porn Addiction की सबसे बड़ी वजह है. फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं, खुद को बिजी रखें.

Mobile और Internet पर Control रखें – जरूरत से ज्यादा फोन यूज़ न करें. Site Blocker या Parental Control Apps का इस्तेमाल करें.

Personality और Lifestyle पर Focus करें – रोजाना एक्सरसाइज करें, किताबें पढ़ें और हेल्दी रूटीन बनाएं. जब आप खुद को फिट और बिजी रखेंगे तो धीरे-धीरे Porn Addiction से दूरी बन जाएगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

