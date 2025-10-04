जल्द पाना चाहते हैं त्वचा का निखार, इन डिटॉक्स ड्रिंक्स का सेवन आज से करें शुरू
जल्द पाना चाहते हैं त्वचा का निखार, इन डिटॉक्स ड्रिंक्स का सेवन आज से करें शुरू

त्वचा को चमकाने (Skin Brightening) और प्राकृतिक निखार (Natural Glow) पाने के लिए अंदर से देखभाल करना बेहद ही ज़रूरी है. न्यूट्रिशनिस्ट हिना (Nutritionist Heena ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट (Instagram Post) में कुछ मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक्स (Morning Detox Drinks) के बारे में जानकारी दी है, जिन्हें रोज़ाना खाली पेट (Empty Stomach) पीने से आपकी त्वचा को निखरने में काफी मदद मिलेगी.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 4, 2025 1:59:50 PM IST

Skin Brightening Tips
Skin Brightening Tips

Skin Brightening Tips by Nutritionist Heena: क्या आप भी अपने त्वचा को चमकाना चाहते हैं. अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है. त्वचा की ऊपरी देखभाल के साथ-साथ अंदर से देखभाल बेहद ही ज़रूरी होता है. इसके लिए, पेट का साफ होना और शरीर का डिटॉक्सिफाई (Detoxify) होना सबसे महत्वपूर्ण है. इससी को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशनिस्ट हिना (Nutritionist Heena) ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक्स (Morning Detox Drinks)  के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जिनका सुबह उठकर रोज़ाना पालन करने से आपकी त्वचा पर निखार देखने को मिलेगा. तो आइए जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट हिना के मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में. 

1. अदरक और हल्दी वाली चाय: 

अदरक और हल्दी वाली चाय पीने से शरीर की सूजन कम होती है और साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में भी यह आपकी काफी मदद करती है. सूजन कम होने से त्वचा में अलग तरह का निखार देखने को मिलता है. 

कैसे बनाएं अदरक और हल्दी वाली चाय ?

इसमें ½ छोटा चम्मच हल्दी और 1½ छोटा चम्मच कसा हुआ अदरक डालें. उसके बाद इसे 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, फिर छानकर धीरे-धीरे पी लें.

2. एप्पल विनेगर और दालचीनी का पानी:

यह ड्रिंक त्वचा के पीएच लेवल (pH Level) को संतुलित करने में काफी मदद करता है. जिससे आपके चेहरे पर मुंहासे कम देखने को मिलेंगे. इतना ही नहीं, इसका रोज़ाना सेवन करने से डेड सेल्स (Dead Cells) खत्म हो जाते हैं, और आपकी त्वचा एकदम ही चमकदार बन जाती है. इसके साथ-साथ पाचन में सुधार और शरीर की सूजन कम होती है. 

कैसे बनाएं एप्पल विनेगर और दालचीनी का पानी ?

सबसे पहले एक कप गर्म पानी लें. इसमें 1 बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और ½ छोटी चम्मच दालचीनी अच्छी तरह से मिलाएं और फिर हर सुबह उठकर इसका सेवन करना शुरू कर दें. 

3. लौकी का जूस है सबसे फायदेमंद:

लौकी का जूस पाचन में सुधार करने में बेहद ही मदद करता है, इसके अलावा सूजन को शांत करता है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करके विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में काफी मदद करता है.

कैसे बनाएं लौकी का जूस ?

सबसे पहले लौकी को छीलकर काट लें, उसके बाद इसे ½ कप पानी के साथ मिलाकर मिक्सी में पीस लेने के बाद फिर छानकर इसका रोज़ाना सेवन करें. 

4. एलोवेरा का पानी है बेहद खास:

एलोवेरा के पानी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह आपके शरीर को डिटॉक्स और हाइड्रेट करता है, साथ ही लिवर के कार्य में सहायता करता है और साथ ही  सूजन को कम करने में भी मदद करता है, जो त्वचा में निखार लाने का काम करता है.

कैसे बनाएं एलोवेरा का पानी ?

सबसे पहले एक कप पानी में 2 बड़े चम्मच एलो जेल मिलाएं और उसके बाद इन दोनों को चिकना होने तक ब्लेंड करें और फिर तुरंत ही इसका सेवन करें.

