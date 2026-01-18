Home > लाइफस्टाइल > बच्चों में बढ़ रहा नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर, कहीं आपके खाने की आदतें तो नहीं बना रहीं बीमारी की वजह?

बच्चों में बढ़ रहा नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर, कहीं आपके खाने की आदतें तो नहीं बना रहीं बीमारी की वजह?

Fatty Liver in Children: फैटी लिवर की बीमारी को कभी सिर्फ़ शराब पीने वालों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए है. आज यह समस्या छोटे बच्चों में भी देखी जा रही है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 18, 2026 5:23:23 PM IST

Nonalcoholic fatty liver
Nonalcoholic fatty liver


Fatty Liver in Children: फैटी लिवर की बीमारी को कभी सिर्फ़ शराब पीने वालों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए है. आज यह समस्या छोटे बच्चों में भी देखी जा रही है. रिसर्च से पता चलता है कि लगभग 10% बच्चे नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) से प्रभावित है. सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है?

You Might Be Interested In

बच्चों के खाने में छिपा जहर

हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को अनाज, दही या ग्रेनोला बार खिलाकर उन्हें हेल्दी बना रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनमें अक्सर हाई-फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है. जो एक मीठा जहर है. एक बार खाने के बाद यह सीधे लिवर में जाता है और फैट में बदल जाता है. धीरे-धीरे, लिवर इंसुलिन हार्मोन पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, जिससे शुगर को प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है.

शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी 

जब लिवर पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो बच्चों को थकान महसूस हो सकती है. कभी-कभी खाने के तुरंत बाद नींद या कमज़ोरी महसूस होती है. गर्दन पर काले धब्बे भी इसका एक संकेत हो सकते है. अगर समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो बच्चों को बाद में डायबिटीज, PCOS, थायराइड की समस्या और दूसरी हार्मोनल समस्याएं हो सकती है.

You Might Be Interested In

फैटी लिवर की बीमारी से बचने के आसान तरीके

पैकेज्ड जूस से बचें: अपने बच्चों को बोतल वाले जूस के बजाय असली फल दें. असली फलों में फाइबर और नेचुरल शुगर होती है, जो हेल्दी होते है.

फाइबर से भरपूर खाना दें: साबुत अनाज, सब्ज़ियां और दालें अपने बच्चों की डाइट का हिस्सा बनाएं. फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है.

हेल्दी खाने की आदतें डालें: हर दो घंटे में बार-बार स्नैक्स देने के बजाय, पौष्टिक और संतुलित डाइट पर ध्यान दें.

जागरूकता क्यों जरूरी है?

दुर्भाग्य से कई डॉक्टर फैटी लिवर जैसी गंभीर समस्याओं को शुरुआती स्टेज में नजरअंदाज कर देते है. इसीलिए परिवारों और माता-पिता को सतर्क रहने की जरूरत है. अगर हम आज से ही बच्चों की खाने की आदतों में सुधार करते हैं, तो हम उन्हें भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचा सकते है.

You Might Be Interested In
Tags: causes of fatty liver in childrenchildhood obesityfatty liver disease in childrenNAFLDNAFLD diet for kidsnon-alcoholic fatty liver disease
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
बच्चों में बढ़ रहा नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर, कहीं आपके खाने की आदतें तो नहीं बना रहीं बीमारी की वजह?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बच्चों में बढ़ रहा नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर, कहीं आपके खाने की आदतें तो नहीं बना रहीं बीमारी की वजह?
बच्चों में बढ़ रहा नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर, कहीं आपके खाने की आदतें तो नहीं बना रहीं बीमारी की वजह?
बच्चों में बढ़ रहा नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर, कहीं आपके खाने की आदतें तो नहीं बना रहीं बीमारी की वजह?
बच्चों में बढ़ रहा नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर, कहीं आपके खाने की आदतें तो नहीं बना रहीं बीमारी की वजह?