अगर आप भी 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो जान लीजिए अपना डायट प्लान, नहीं होगी थकान

Navratri healthy food: नवरात्रि का पर्व सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति का नहीं, बल्कि सेहत और स्वाद का भी उत्सव है. इस 9 दिवसीय उपवास के दौरान, सही आहार न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि मन को भी शांति और संतुलन में रखता है. तो चलिए, जानते हैं कि इस नवरात्रि में क्या खाएं और क्या न खाएं.

व्रत के दौरान खाने योग्य आहार

1. साबूदाना: यह हल्का और ऊर्जा से भरपूर होता है. साबूदाना खिचड़ी, वड़ा, या खीर के रूप में सेवन करें. यह पाचन में भी सहायक है.

2. कुट्टू का आटा: इससे बनी पूरियां, पराठे या चिल्ले स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं. यह ग्लूटेन-फ्री होता है और पाचन में हल्का रहता है.

3. राजगीरा और समा चावल: इनसे बनी खिचड़ी या पुलाव व्रत के दौरान एक अच्छा विकल्प है. ये शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं.

4. फल और मेवे: केला, सेब, पपीता, पिस्ता, बादाम, और अखरोट जैसे फल और मेवे ऊर्जा और पोषण का अच्छा स्रोत हैं.

5. दही और छाछ: ये पाचन में सहायक होते हैं और शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं.

6. मखाना: यह कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है. मखाना की खीर, चाट या भुने हुए मखाने व्रत के दौरान सेवन के लिए उत्तम हैं.

व्रत के दौरान क्या ना खाएं

1. प्याज और लहसुन: ये तामसिक होते हैं और व्रत के दौरान इनसे परहेज करना चाहिए.

2. अनाज और दालें: गेहूं, चावल, मसूर दाल, चना आदि का सेवन न करें.

3. मांसाहार और अंडे: इनका सेवन व्रत के दौरान वर्जित है.

4. प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स: जैसे चिप्स, बिस्किट्स, और फास्ट फूड्स से दूर रहें.

5. शराब और तंबाकू: इनका सेवन व्रत के दौरान न करें.

व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने के टिप्स

• हाइड्रेटेड रहें: दिनभर में पर्याप्त पानी, नारियल पानी, या छाछ पिएं.

• छोटे और संतुलित भोजन करें: हर 3-4 घंटे में हल्का भोजन लें, जैसे फल, मेवे, या साबूदाना खिचड़ी.



• हल्का व्यायाम करें: योग या प्राणायाम से शरीर और मन को सक्रिय रखें.

• आराम करें: पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचें.