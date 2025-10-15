दिवाली पर फुलझड़ी-सा चमकेगा चेहरा! बस लगा लें यह नेचुरल फेस मास्क

Homemade Face Mask: दिवाली की सफाई में धूल-मिट्टी और गंदगी की वजह से चेहरे की स्किन भी डल हो जाती है. ब्लैक हेड्स जम जाते हैं और कई बार पिंपल्स भी हो जाते हैं. जिसकी वजह से त्योहार के मौके पर भी चेहरा मुरझाया लगता है और रौनक भी फीकी हो जाती है. ऐसे में चेहरे की चमक वापस लाने में जरूरी नहीं कि केमिकल या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही आपकी मदद कर सकते हैं. बल्कि, घर की किचन में मौजूद चीजें भी चेहरे को चमका सकती हैं और स्किन को हेल्दी बना सकती हैं.

होममेड फेस मास्क बना सकता है चेहरा चमकदार

चेहरे की स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले किचन में जाकर खीरा और पपीता लें. खीरे और पपीते को काटकर अच्छी तरह से मैश कर लें. इस मिक्सचर में 2 चम्मच दही और ओट्स को चूरा कर अच्छी तरह से मिला लें. यह आपका फेसपैक बनकर तैयार हो गया है.

फेस पैक को चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं और 30 मिनट के बाद हल्के ठंडे पानी से धो लें. चेहरा धोने के बाद अपना पसंदीदा मॉइश्चराइजर लें और हल्के हाथों से चेहरे की मसाज कर लें.

मास्क से पहले लगाएं फेस स्क्रब

धूल-मिट्टी कई बार स्किन के पोर्स में जम जाती है, जिसे आम साबुन या पानी से निकालना मुश्किल होता है. ऐसे में मास्क से पहले फेस स्क्रबिंग करना फायदेमंद हो सकता है. ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और पिग्मेंटेशन को कम करने में कॉफी वाला नेचुरल स्क्रब आपके काम आ सकता है. इसके लिए सबसे पहले एक 1 चम्मच कॉफी पाउडर लें, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच कच्चा दूध लें.

सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से स्क्रब करें. ध्यान रहे कि ज्यादा चेहरा नहीं रगड़ना है, नहीं तो चेहरे की स्किन छिल सकती है. इसके बाद पानी से चेहरा अच्छी तरह धो लें और फिर मास्क लगाएं.

मॉइश्चराइज जरूर करें

फेस स्क्रबिंग के बाद चेहरे के पोर्स खुल जाते हैं, ऐसे में अगर उन्हें माइश्चराइज न किया जाए तो गंदगी वापस जमने और एक्ने यानी पिंपल्स निकलने के चांस ज्यादा रहते हैं. इसलिए, स्क्रब और मास्क लगाने के बाद अपनी स्किन के अनुसार, माइश्चराइज जरूर करें.

