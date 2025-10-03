महंगे शैंपू आजमा चुके हैं लेकिन नतीजा नहीं मिला, तो क्यों न घरेलू उपाय अपनाएँ?
बालों की खुजली और डैंड्रफ आज आम समस्या है. महंगे प्रोडक्ट्स की बजाय प्राकृतिक घरेलू नुस्खे अपनाएँ. ये उपाय सुरक्षित, असरदार और पोषण देने वाले होते हैं, जो बालों को स्वस्थ, मजबूत और खुजली-मुक्त बनाते हैं.

By: Komal Singh | Published: October 3, 2025 8:21:23 AM IST

Home remedies for dandruff
Home remedies for dandruff

बालों की खुजली और डैंड्रफ की समस्या आजकल आम हो गई है. यह न केवल बालों की सेहत को प्रभावित करती है, बल्कि आत्मविश्वास को भी कम करती है. महंगे शैंपू और केमिकल्स से भरे उत्पादों के बजाय, घरेलू नुस्खे न केवल प्रभावी होते हैं, बल्कि सुरक्षित भी होते हैं. प्राकृतिक सामग्री से बने ये उपाय बालों को पोषण देते हैं, खुजली को कम करते हैं और डैंड्रफ को दूर करते हैं. आइए जानते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में जो आपके बालों को स्वस्थ और खुजली-मुक्त बना सकते हैं.

 

 नारियल तेल और नींबू का रस

नारियल तेल में नींबू का रस मिलाकर बालों की जड़ों में हल्के हाथों से मसाज करें. यह मिश्रण स्कैल्प को नमी प्रदान करता है और डैंड्रफ को कम करता है. 15-20 मिनट बाद हल्के शैंपू से बाल धो लें. नियमित उपयोग से बालों की सेहत में सुधार होता है और खुजली में राहत मिलती है.

 

 दही

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं. इसे 20-30 मिनट तक सिर पर लगाएं, फिर पानी से धो लें. यह उपाय बालों को मुलायम बनाता है और डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है. दही का उपयोग बालों को प्राकृतिक नमी प्रदान करता है और खुजली को कम करता है.

 

 एप्पल साइडर विनेगर

एप्पल साइडर विनेगर का उपयोग स्कैल्प के pH लेवल को बैलेंस करता है. यह डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है. शैंपू करने के बाद बालों में एप्पल साइडर विनेगर का घोल लगाएं और कुछ मिनट बाद धो लें. यह उपाय बालों को चमकदार बनाता है और खुजली में राहत देता है.

 

नीम का पानी

नीम में एंटी-फंगल गुण होते हैं जो स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं. नीम की पत्तियों को उबालकर ठंडा करें और इस पानी से बाल धोएं. यह उपाय डैंड्रफ और खुजली की समस्या को दूर करता है. नीम के पानी का नियमित उपयोग बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है.

