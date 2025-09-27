पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ सेक्स की ताकत पर असर, जानें कैसे बचाएं
पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ सेक्स की ताकत पर असर, जानें कैसे बचाएं

अगर आप पुरुषों की सेक्स हेल्थ को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो उम्र के साथ होने वाले हार्मोनल बदलावों और टेस्टोस्टेरोन की कमी को समझना जरूरी है. Age-related sexual issues, जैसे libido decline और erectile dysfunction, अक्सर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और नींद की कमी से बढ़ जाते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 27, 2025 6:09:52 PM IST

Sexual Health: पुरुषों में age-related sexual health issues आम हैं. जैसे-जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, testosterone levels घटने लगते हैं, जिससे libido और sexual performance पर असर पड़ता है. हार्मोनल बदलाव के कारण इरेक्शन की समस्याएं, यौन इच्छा में कमी और erectile dysfunction जैसी परेशानियां आम हो जाती हैं. Unhealthy lifestyle, जंक फूड, पर्याप्त नींद न लेना और लगातार stress लेने से टेस्टोस्टेरोन स्तर और भी प्रभावित होता है. शराब और स्मोकिंग भी male sexual health को नुकसान पहुंचाते हैं.मानसिक दबाव और तनाव (mental stress) सेक्सुअल हेल्थ में गिरावट का कारण बनते हैं. काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते sexual desire घट सकता है और सेक्स के दौरान असंतोष बढ़ सकता है. Healthy lifestyle tips में नियमित exercise, yoga, meditation, और balanced diet शामिल हैं. ओमेगा-3 और प्रोटीन युक्त फूड्स hormone balance बनाए रखते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग blood flow को बढ़ाकर इरेक्शन सुधारती है.

उम्र के साथ बदलाव

जैसे-जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा घटने लगती है. टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल इच्छा और परफॉर्मेंस के लिए बेहद जरूरी है. हार्मोन में यह गिरावट सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इससे सेक्स की ताकत और एनेर्जी पर असर पड़ता है. कुछ पुरुषों में यह गिरावट जल्दी शुरू होती है, जबकि कुछ में धीरे-धीरे. उम्र बढ़ने के साथ लिबिडो में कमी और इरेक्शन की समस्याएं आ सकती हैं. इसे नज़रअंदाज करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.

लाइफस्टाइल के कारण

अनहेल्दी डाइट, जंक फूड और शारीरिक गतिविधियों की कमी से पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ प्रभावित होती है. रोजाना की खराब आदतें जैसे देर तक जागना, पर्याप्त नींद न लेना और स्ट्रेस लेना हार्मोन संतुलन बिगाड़ सकते हैं. शराब और स्मोकिंग भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करते हैं और इरेक्शन डिसऑर्डर का कारण बन सकते हैं.

स्ट्रेस और मानसिक दबाव

मानसिक दबाव और स्ट्रेस सेक्सुअल हेल्थ के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं. काम का तनाव, परिवारिक जिम्मेदारियां और चिंता से लिबिडो में कमी आ सकती है. यह समस्या अक्सर पुरुषों को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जिससे सेक्स के दौरान एंग्जाइटी और असंतोष बढ़ सकता है.

सक्सेसफुल सेक्स लाइफ के लिए टिप्स

सेक्सुअल हेल्थ सुधारने के लिए नियमित व्यायाम, हेल्दी डाइट और पर्याप्त नींद जरूरी है. योग और मेडिटेशन स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं. ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन युक्त फूड्स हार्मोन को संतुलित रखते हैं. हल्का कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ब्लड फ्लो बढ़ाती है और इरेक्शन में सुधार लाती है.

डॉक्टर से कब मिले

यदि इरेक्शन या परफॉर्मेंस में लगातार समस्या हो रही है, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है.

