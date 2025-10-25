घर पर बनाएं इंस्टाग्राम वायरल कॉफी और पाएं Cafe Vibes 

आजकल सोशल मीडिया पर कॉफी के कुछ खास ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिन्होंने घर की रसोई को मिनी कैफे बना दिया है. चाहे फ्रॉथी व्हिप्ड लट्टे हों या स्पाइसी सिप्स, ये रेसिपीज हर किसी को एक नए अंदाज में “आराम व स्वाद” का अनुभव देती हैं. तो चलिए जानते है वो 5 आसान और मज़ेदार ट्रेंडिंग कॉफी रेसिपी दे रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आपकी सुबह और शाम दोनों ही खास बनेंगी.
व्हिप्ड डालगोना अपग्रेड
इंस्टेंट कॉफी, चीनी और गर्म पानी को चम्मच, जब तक गांठ-गाँठ फेन न बन जाए. इसे ठंडे या गर्म दूध पर ऊपर से डालें. इसे व्हिप्ड डालगोना, लेकिन इंस्टाग्राम पर इसे लोग कस्टम फ्लेवर्स-वैनिला, हनी या कॉकोआ के साथ बना रहे हैं. यह सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एएसएमआर टच देता है.जब आप उसे टॉप पर लेयर करते हैं, तो खुद को “अब घर मेरा कैफे है” महसूस होता है.
सिन्नामन कोल्ड ब्रू
मसाला कॉफी ट्विस्ट
भारत के मसालों का जायका कॉफी में मिलने लगा है. हल्दी, अदरक, इलाइची मिलाकर बना ये मिश्रण कॉफी को नया रूप देता है. इंस्टाग्राम-रिल्स में लोग इसे “मसाला कॉफी” कहकर बना रहे हैं. घर में इसे आजमाएं, जीरा या इलाइची की हल्की सी खुशबू, ऊपर से डार्क चॉकलेट क्रश या नारियल बुरादे—और आपका कॉफी ब्रेक तैयारी में. यह सिर्फ स्वाद नहीं बदलता, बल्कि सुनहरा गर्माहट भी देता है खासकर सिर्फ कप में मिलने वाला शांति-पल.
डेसेर्ट-क्रीमी कॉफी
प्रोटीन बुलेट कॉफी हेल्दी वर्जन