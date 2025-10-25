Home > लाइफस्टाइल > घर पर बनाएं इंस्टाग्राम वायरल कॉफी और पाएं Cafe Vibes

घर पर बनाएं इंस्टाग्राम वायरल कॉफी और पाएं Cafe Vibes

इंस्टाग्राम-रिल्स में वायरल हुई इन कॉफी की इनोवेशन को आप भी घर पर हल्के सामग्री से बना सकते हैं, जिससे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि आत्म-कनेक्शन भी बढ़ता है.

By: Komal Singh | Published: October 25, 2025 12:44:20 PM IST

घर पर बनाएं इंस्टाग्राम वायरल कॉफी और पाएं Cafe Vibes

आजकल सोशल मीडिया पर कॉफी के कुछ खास ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिन्होंने घर की रसोई को मिनी कैफ बना दिया है. चाहे फ्रॉथी व्हिप्ड लट्टे हों या स्पाइसी सिप्स, ये रेसिपीज हर किसी को एक नए अंदाज में “आराम व स्वाद” का अनुभव देती हैं. तो चलिए जानते है वो 5 आसान और मज़ेदार ट्रेंडिंग कॉफी रेसिपी दे रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आपकी सुबह और शाम दोनों ही खास बनेंगी.

घर पर बनाएं इंस्टाग्राम वायरल कॉफी और पाएं Cafe Vibes
व्हिप्ड डालगोना अपग्रेड

इंस्टेंट कॉफी, चीनी और गर्म पानी को चम्मच, जब तक गांठ-गाँठ फेन न बन जाए. इसे ठंडे या गर्म दूध पर ऊपर से डालें. इसे व्हिप्ड डालगोना, लेकिन इंस्टाग्राम पर इसे लोग कस्टम फ्लेवर्स-वैनिला, हनी या कॉकोआ के साथ बना रहे हैं. यह सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एएसएमआर टच देता है.जब आप उसे टॉप पर लेयर करते हैं, तो खुद को “अब घर मेरा कैफे है” महसूस होता है.

घर पर बनाएं इंस्टाग्राम वायरल कॉफी और पाएं Cafe Vibes
सिन्नामन कोल्ड ब्रू

 एक बाउल में फॉल ओवर ये कॉफी को ठंडे पानी में 12 घंटे तक ब्रू करें, फिर ग्लास में बर्फ और दूध के साथ सर्व करें. ऊपर से डालें दालचीनी पाउडर, कुछ बार बटर मिल्क की झड़ी है. यह सिन्नामन कोल्ड ब्रू इंस्टाग्राम पर छाई हुई है क्योंकि यह ओवरहेट्ड सीजन में ठंडक और स्वाद दोनों देता है. हल्का मीठा और मसालेदार टच इसे कभी-कभी एक मिनी-डेसर्ट-जैसा अनुभव बना देता है. 

घर पर बनाएं इंस्टाग्राम वायरल कॉफी और पाएं Cafe Vibes
मसाला कॉफी ट्विस्ट

भारत के मसालों का जायका कॉफी में मिलने लगा है. हल्दी, अदरक, इलाइची मिलाकर बना ये मिश्रण कॉफी को नया रूप देता है. इंस्टाग्राम-रिल्स में लोग इसे “मसाला कॉफी” कहकर बना रहे हैं. घर में इसे आजमाएं, जीरा या इलाइची की हल्की सी खुशबू, ऊपर से डार्क चॉकलेट क्रश या नारियल बुरादे—और आपका कॉफी ब्रेक तैयारी में. यह सिर्फ स्वाद नहीं बदलता, बल्कि सुनहरा गर्माहट भी देता है खासकर सिर्फ कप में मिलने वाला शांति-पल.

घर पर बनाएं इंस्टाग्राम वायरल कॉफी और पाएं Cafe Vibes

डेसेर्ट-क्रीमी कॉफी

 अगर आप क्या करें-मत करें टशन चाहते हैं, तो यह कॉफी आपके लिए है : दूध के ढेर फेन, ऊपर से कारमेल सॉस या बिस्किट क्रम्ब्स और कॉफी शॉट, इंस्टाग्राम पर इसे शोधफुल नाम दिए जा रहे हैं जैसे “क्रिमि कॉफी डिलाइट”. यह सिर्फ दिनों की शुरुआत नहीं बल्कि शाम के उन लम्हों को भी गुलज़ार करता है जब आप टीवी देखते-देखते एक गिलास में आराम करना चाहते हैं. फरहाद का ट्विस्ट-स्वाद अपने आप में अनुभव है.

घर पर बनाएं इंस्टाग्राम वायरल कॉफी और पाएं Cafe Vibes 

 प्रोटीन बुलेट कॉफी हेल्दी वर्जन

 कॉफी शौकीनों के लिए एक नई दिशा, बुलेट कॉफी स्टाइल में जिसमें क्रीमी कॉफी के साथ हेल्दी फैट्स और प्रोटीन मिलाए जाते हैं. इंस्टाग्राम पर लोग इसे अख़रोट बटर, बादाम दूध और कॉकोनट ऑयल के साथ बना रहे हैं. यह खासकर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ऑफिस के लिए निकलने से पहले या वर्कआउट से पहले लेना चाहते हैं.

Tags: coffee recipes, home cafe ideas, trending coffee drinks, viral coffee recipes
घर पर बनाएं इंस्टाग्राम वायरल कॉफी और पाएं Cafe Vibes

