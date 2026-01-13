Home > लाइफस्टाइल > आखिर क्या होता है हॉर्मोनल कॉकटेल? यहां जाने आपके शरीर के अंदर की केमिस्ट्री

आखिर क्या होता है हॉर्मोनल कॉकटेल? यहां जाने आपके शरीर के अंदर की केमिस्ट्री

हमारी कामेच्छा (Libido)किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करती है बल्कि यह टेस्टोस्टेरोन (Testosterone) , एस्ट्रोजन (Estrogen) और प्रोजेस्टेरोन (Progesterone) का एक बारीक संतुलन होता है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 13, 2026 6:30:27 PM IST

Testosterone, Estrogen, and More Your Body’s Secret
Testosterone, Estrogen, and More Your Body’s Secret


Testosterone, Estrogen, and More Your Body’s Secret: हमारे शरीर के अंदर रसायनों का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण काम करता है, जिसे हम ‘कामेच्छा कॉकटेल’ (Libido Cocktail) कह सकते हैं. दरअसल, यह कॉकटेल हमारे मूड, ऊर्जा और यौन इच्छा को नियंत्रित करने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं.  अगर साफ-साफ शब्दों में कहा जाए तो,  हमारी कामेच्छा केवल भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे मुख्य रूप से तीन प्रमुख हार्मोन जैसे, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सबसे बड़ा हाथ होता है. 

You Might Be Interested In

1. टेस्टोस्टेरोन: ऊर्जा और इच्छा का इंजन

ज्यादातर लोग इसे सिर्फ ‘पुरुष हार्मोन’ मानते हैं, लेकिन यह महिलाओं के शरीर में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है. दरअसल,  यह हमारे शरीर के लिए एक ‘पावर बटन’ की तरह है. जब इसका स्तर संतुलित होता है, तो हमें ज्यादा ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होने लगता है. इसके अलावा, पुरुषों में यह मुख्य रूप से यौन इच्छा को जगाता है, जबकि महिलाओं में यह कामेच्छा और मांसपेशियों की ताकत को बनाए रखने का काम करता है. 

2. एस्ट्रोजन: आकर्षण का आधार

तो वहीं, एस्ट्रोजन को मुख्य रूप से महिला हार्मोन भी कहा जाता है. लेकिन,  यह न सिर्फ  शारीरिक बनावट को प्रभावित करता है, बल्कि यह यौन इच्छा के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों जैसे प्राकृतिक लुब्रिकेशन में भी सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है. इसके अलावा,  जब एस्ट्रोजन का स्तर सही होता है, तो त्वचा में चमक देखने को मिलती है और व्यक्ति ज्यादा खुश महसूस करता है. अगर  इसका स्तर बहुत कम हो जाए जैसे मेनोपॉज के दौरान, तो कामेच्छा में भारी कमी देखने को मिल सकती है. 

You Might Be Interested In

3. प्रोजेस्टेरोन: संतुलन बनाने वाला

प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के प्रभाव को संतुलित करने का मुख्य रूप से काम करता है. दरअसल,  यह हमारे शरीर को शांत करता है और नींद में सुधार लाने में सबसे ज्यादा मदद करता है. लेकिन, अगर इसका स्तर बहुत बढ़ जाए, तो यह कामेच्छा को थोड़ा कम भी कर सकता है. इतना ही नहीं, यह शरीर को सुरक्षित और आराम की स्थिति में रखने का एक तरह से संकेत भी देता है. 

कॉकटेल में अन्य ‘गुप्त’ सामग्री

इन तीन प्रमुख हार्मोन के अलावा, कुछ अन्य रसायन भी बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. पहला डोपामाइन (Dopamine), जब हम सबसे ज्यादा उत्साहित महसूस करते हैं, तो डोपामाइन हमें सुखद अनुभव कराता है. दूसरा ऑक्सीटोसिन (Oxytocin), इसे दूसरे शब्दों में ‘कडल हार्मोन’ भी कहा जाता है. यह शारीरिक निकटता के दौरान विश्वास और जुड़ाव पैदा करने का काम करता है. 

हमारी कामेच्छा (Libido) किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करती है बल्कि यह टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक बारीक संतुलन है. इसके साथ ही  जब ये हार्मोन सही मात्रा में होते हैं, तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से और भी ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं. तनाव, नींद की कमी और खराब खान-पान इस कॉकटेल का स्वाद बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ होते हैं. लेकिन,  स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर हम इस हार्मोनल संतुलन को बनाए रख सकते हैं. 

You Might Be Interested In
Tags: Estrogen HarmoneHormonal Balancelifestyle newsMood SwingsTestosterone Harmone
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अपने डेली रूटीन में कब और कैसे लगाएं नियासिनमाइड? भूलकर...

January 13, 2026

मानुषी छिल्लर का एथनिक अवतार, क्यों साड़ी है उनकी पहली...

January 13, 2026

डाइट में शामिल करें ये Superfoods, बीमारियों से रहेंगे दूर

January 13, 2026

Healthy Habits: स्ट्रेस फ्री रहेगा आपका दिन, रोजाना करें ये...

January 13, 2026

पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और ऑयली स्किन से परेशान हैं? जानिए किन...

January 13, 2026

हर दिन लगानी चाहिए Sunscreen? भूलकर भी न करें छोड़ने...

January 13, 2026
आखिर क्या होता है हॉर्मोनल कॉकटेल? यहां जाने आपके शरीर के अंदर की केमिस्ट्री

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आखिर क्या होता है हॉर्मोनल कॉकटेल? यहां जाने आपके शरीर के अंदर की केमिस्ट्री
आखिर क्या होता है हॉर्मोनल कॉकटेल? यहां जाने आपके शरीर के अंदर की केमिस्ट्री
आखिर क्या होता है हॉर्मोनल कॉकटेल? यहां जाने आपके शरीर के अंदर की केमिस्ट्री
आखिर क्या होता है हॉर्मोनल कॉकटेल? यहां जाने आपके शरीर के अंदर की केमिस्ट्री