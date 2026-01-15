Home > लाइफस्टाइल > हैप्पी कपल्स का सीक्रेट, यह 7 आदतें जो रिश्ते को बनाती हैं और भी ज्यादा मजबूत

हैप्पी कपल्स का सीक्रेट, यह 7 आदतें जो रिश्ते को बनाती हैं और भी ज्यादा मजबूत

एक खुशहाल और स्थायी रिश्ता (Happy and Lasting केवल भाग्य पर नहीं, बल्कि उन आदतों और सीमाओं पर टिका होता है जिन्हें दो लोग मिलकर तय करते हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 15, 2026 2:55:44 PM IST





Are you in a toxic relationship?: एक खुशहाल और लंबे समय तक टिकने वाले रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और कुछ खास आदतें होती हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ सफल जोड़े प्रभावी संवाद, एक-दूसरे की छोटी खुशियों का पूरी तरह से सम्मान और व्यक्तिगत स्पेस (Personal Space) जैसी 7 मुख्य आदतों को प्राथमिकता देते हैं. इसके साथ ही दरअसल वे रिश्ते में धोखा, अपमानजनक व्यवहार और झूठ जैसी हानिकारक चीजों के खिलाफ सख्त सीमाएं (Boundaries) को पूरी तरह से तय करते हैं, जिन्हें वे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. 

1. खुली और ईमानदार बातचीत (Transparent Communication)

 दरअसल, वे अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय खुलकर बात करने की कोशिश करते हैं. फिर चाहे वो शिकायत हो या फिर किसी भी तरह की प्रशंसा, दोनों एक दूसरे से संवाद बनाने की कोशिश रखते हैं. 

2. एक-दूसरे की छोटी जीत का जश्न मनाना (Celebrating each other’s small victories) 

वे केवल बड़े मौकों का इंतजार नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी सफलताओं में भी एक-दूसरे का उत्साह बढ़ाने की भी सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं. 

3. सक्रिय श्रवण (Active Listening)

इन सबके अलावा खुशहाल जोड़े सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सुनने में भी सबसे ज्यादा माहिर होते हैं. तो वहीं,  वे अपने पार्टनर की बात को बिना किसी फैसले (Judgement) के बड़े ही ध्यान से सुनना पसंद करते हैं. 

4. निजी स्पेस का सम्मान (Respecting Personal Space)

हालाँकि, वह यह भी समझते हैं कि रिश्ते के अलावा भी दोनों की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है. इतना ही नहीं, वह एक-दूसरे को ‘Me Time’ देने से कभी नहीं कतराते हैं. 

5. क्षमा और समाधान (Forgiveness & Conflict Resolution)

इन सभी के बावजूद भी वह पुरानी गलितयों को बार-बार दोहराने के बाद भी उन्हें सुलझाने के साथ-साथ और भी ज्यादा आगे बढ़ाने में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं. साथ ही उनका लक्ष्य बहस जीतना नहीं होता, बल्कि रिश्ता बचाने पर ही सबसे ज्यादा ध्यान होता है. 

6. क्वालिटी टाइम बिताना (Spend Quality Time) 

तो वहीं, दूसरी तरफ फोन और गैजेट्स को दूर रखकर साथ में समय बिताना उनकी हमेशा से ही पहली प्राथमिकता होती है, फिर चाहे वह शाम की सैर हो या फिर साथ में खाना बनाना ही क्यों न हो दोनों एक दूसरे को प्राथमिकता देने पर ध्यान देते हैं. 

7. प्रशंसा और आभार व्यक्त करना (Expressing appreciation and gratitude)

इसके साथ ही वह एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता यानी (Thankfulness) को भी कभी पूरी तरह से नहीं भूलते हैं. फिर चाहे वह एक छोटा सा ‘थैंक यू’ क्यों न हो, उनके बीच का जुड़ाव बेहद ही गहरा होता है. 

