Home > लाइफस्टाइल > दमकती त्वचा के 5 आसान तरीके, जो हर उम्र के लिए हैं वरदान

दमकती त्वचा के 5 आसान तरीके, जो हर उम्र के लिए हैं वरदान

चमकदार और स्वस्थ त्वचा (Glowing Skin) केवल महंगे प्रोडक्ट्स (Expensive Products) से नहीं, बल्कि सही आदतों से मिलती है. चाहे आपकी उम्र 20 हो या 50, ये 5 आसान घरेलू उपाय (5 Easy Home Remedies) आपकी त्वचा में नई जान फूंक देंगे.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 14, 2026 1:56:51 PM IST

5 steps to glowing skin
5 steps to glowing skin


5 steps to glowing skin: चमकती त्वचा आखिर किसी नहीं चाहिए. दमकती त्वचा को पाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स के बजाय प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर आप चमकती त्वचा पा सकते हैं. पानी के अलावा, प्राकृतिक क्लींजर जैसे दूध, शहद,  एलोवेरा का पोषण, बेसन-हल्दी का फेस पैक और अच्छी नींद ही आपकी त्वचा को और भी ज्यादा जवां और चमकदार बनाए रखने का काम करती है. 

You Might Be Interested In

1. हाइड्रेशन और डिटॉक्स 

यह तो सभी जानते हैं कि त्वचा की चमक अंदरूनी सेहत से जुड़ी हुई होती है. दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है. तो वहीं,  सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे चेहरा प्राकृतिक रूप से और भी ज्यादा चमकने लगता है. 

2. कच्चा दूध और शहद का क्लींजर

इतना ही नहीं, साबुन की जगह कच्चे दूध का इस्तेमाल करना चाहिए. दरअसल, इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन को हटाता है. एक चम्मच दूध में आधा चम्मच शहद मिलाएं और चेहरे पर मसाज करें. ऐसा करने से त्वचा को गहराई से साफ कर उसे रेशम जैसा मुलायम बनाता है. 

You Might Be Interested In

3. एलोवेरा जेल का रात में करें इस्तेमाल 

सोने से पहले ताज़ा एलोवेरा जेल लगाना न भूलें. दरअसल, यह आपकी त्वचा को हाइड्रेट करने में सबसे ज्यादा मजदद करता और दाग-धब्बों को भी पूरी तरह से कम करता है. इतना ही नहीं,  रात भर इसे लगा रहने देने से त्वचा की कोशिकाएं (Cells) खुद रिपेयर होने लगती हैं, जिससे सुबह चेहरे पर निखार देखने को मिलता. 

4. बेसन और हल्दी का उबटन

तो वहीं, दूसी तरफ हफ्ते में दो बार बेसन, चुटकी भर हल्दी और दही का पेस्ट लगाना चाहिए. जानकारी के मुताबिक, बेसन गंदगी हटाता है, हल्दी एंटी-सेप्टिक है और दही त्वचा को मॉइश्चराइज करने में सबसे ज्यादा मदद करता है. 

5. भरपूर नींद और तनाव मुक्त जीवन

आपकी त्वचा तब सबसे अच्छी तब दिखती है जब आप रिलैक्स होते हैं.  7-8 घंटे की गहरी नींद लेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. तो वहीं, दूसरी तरफ नींद की कमी से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और चेहरे पर थकान दिखाई देने लगते हैं. 

You Might Be Interested In
Tags: All Agesglowing skinlifestyle newsskin care routine
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अपने डेली रूटीन में कब और कैसे लगाएं नियासिनमाइड? भूलकर...

January 13, 2026

मानुषी छिल्लर का एथनिक अवतार, क्यों साड़ी है उनकी पहली...

January 13, 2026

डाइट में शामिल करें ये Superfoods, बीमारियों से रहेंगे दूर

January 13, 2026

Healthy Habits: स्ट्रेस फ्री रहेगा आपका दिन, रोजाना करें ये...

January 13, 2026

पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और ऑयली स्किन से परेशान हैं? जानिए किन...

January 13, 2026

हर दिन लगानी चाहिए Sunscreen? भूलकर भी न करें छोड़ने...

January 13, 2026
दमकती त्वचा के 5 आसान तरीके, जो हर उम्र के लिए हैं वरदान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दमकती त्वचा के 5 आसान तरीके, जो हर उम्र के लिए हैं वरदान
दमकती त्वचा के 5 आसान तरीके, जो हर उम्र के लिए हैं वरदान
दमकती त्वचा के 5 आसान तरीके, जो हर उम्र के लिए हैं वरदान
दमकती त्वचा के 5 आसान तरीके, जो हर उम्र के लिए हैं वरदान