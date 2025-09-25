Kitchen Hacks : घंटों की मेहनत 10 मिनट में खत्म! किचन के चिकटे डिब्बों को चमकाएं इन घरेलू नुस्खों से!

Kitchen Hacks : हर हाउसवाइफ की एक आम परेशानी है – रसोई के मसालों और तेल से गंदे हुए डिब्बों को साफ करना. दिनभर की मेहनत में सबसे ज्यादा समय अक्सर किचन के इन डिब्बों की सफाई में ही चला जाता है. तेल लगे हाथों से बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले ये डिब्बे समय के साथ चिपचिपे हो जाते हैं और उनका रंग भी खराब होने लगता है. इन्हें साफ करने के लिए घंटों रगड़ना पड़ता है, जिससे न सिर्फ वक्त बर्बाद होता है बल्कि हाथ भी थक जाते हैं.

लेकिन अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. हम बता रहे हैं कुछ बेहद आसान और असरदार घरेलू नुस्खे, जिनसे आपके किचन के डिब्बे फिर से नए जैसे चमक उठेंगे.

बेकिंग सोडा से करें गहराई से सफाई

सामग्री:

2 चम्मच बेकिंग सोडा

गर्म पानी

थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर

एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसमें बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट मिलाएं. अब सभी गंदे डिब्बों को इसमें करीब 15-20 मिनट के लिए डुबो दें. समय पूरा होने पर स्क्रबर की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें. चिकनाई और दाग आसानी से निकल जाएंगे. आखिर में गीले कपड़े से डिब्बों को पोंछकर सुखा लें.

नींबू और गर्म पानी का जादू

सामग्री:

2 नींबू का रस

1 बाल्टी गर्म पानी

थोड़ा सा लिक्विड सोप या डिटर्जेंट

इस घरेलू उपाय में एक बाल्टी गर्म पानी में नींबू का रस और थोड़ा डिटर्जेंट मिलाएं. अब डिब्बों को इसमें 10-15 मिनट के लिए डुबोकर छोड़ दें. बाद में स्क्रबर से साफ करें. नींबू में मौजूद एसिड चिकनाई को आसानी से तोड़ देता है और डिब्बों को नया लुक देता है.

सिरके से पाएं दुगुना असर

सामग्री:

½ कप सफेद सिरका

गर्म पानी

सिरके और गर्म पानी को मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार करें. किसी साफ कपड़े को इसमें डुबोकर डिब्बों पर अच्छी तरह लगाएं. अब हल्के डिटर्जेंट और स्क्रबर से डिब्बों को साफ करें. सिरका न सिर्फ गंदगी हटाता है, बल्कि दुर्गंध को भी दूर करता है.

इन आसान तरीकों से आप बिना ज्यादा समय खर्च किए अपने किचन के डिब्बों को एकदम साफ और चमकदार बना सकते हैं. ये घरेलू उपाय न सिर्फ असरदार हैं, बल्कि पूरी तरह से सेफ और सस्ते भी हैं. अगली बार जब किचन की सफाई करें, तो ये ट्रिक्स जरूर आजमाएं – और फर्क खुद देखें!