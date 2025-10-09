Karwa Chauth 2025 पर सता रहा पिंपल्स का डर? अपनाएं ये 5 मेकअप हैक्स, गलती से भी नहीं दिखेंगे दाग-धब्बे

Karwa Chauth Skin Care Routine: करवा चौथ का व्रत (Karwa Chauth Ka Vrat) सिर्फ प्रेम और आस्था का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि सजने-संवरने का भी खास मौका होता है. इस दिन हर महिला चाहती है कि वो सबसे खूबसूरत दिखे, हाथों में मेहंदी, चेहरे पर चमक और मेकअप का फेस्टिव टच. लेकिन, कई बार यही मेकअप चेहरे पर दाने, मुंहासे और जलन जैसी परेशानियों का कारण बन जाता है.

विशेषज्ञों के अनुसार, असली समस्या मेकअप से नहीं होती, बल्कि उसकी सही तैयारी और बाद की देखभाल न करने से होती है. अगर स्किन को सही तरह से क्लीन और केयर न किया जाए तो रोमछिद्र बंद हो जाते हैं और स्किन को नुकसान पहुंचता है.

तो इस करवा चौथ पर अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन भी ग्लो करे और मेकअप भी लंबे समय तक टिका रहे, तो अपनाइए ये 5 आसान स्किन-सेविंग टिप्स:

1. हल्की एक्सफोलिएशन करें

करवा चौथ से एक दिन पहले हल्के स्क्रब से एक्सफोलिएट करें. इससे डेड स्किन हट जाएगी और पोर्स साफ होंगे. इसके बाद हाइड्रेटिंग फेस मास्क लगाएं। इससे मेकअप नैचुरल लगेगा और लंबे समय तक टिका रहेगा.

2. आइसिंग जरूर करें

मेकअप से पहले बर्फ को कपड़े में लपेटकर चेहरे पर हल्के हाथ से मलें. इससे पोर्स टाइट होंगे, ऑयल कम निकलेगा और मेकअप स्मूद लगेगा.

3. ब्रश और ब्लेंडर साफ रखें

गंदे मेकअप ब्रश और ब्लेंडर बैक्टीरिया के घर होते हैं, जो दाने और इंफेक्शन का कारण बनते हैं. इन्हें बेबी शैम्पू या जेंटल क्लेंज़र से साफ करें.

4. हैवी लेयर से बचें

ज्यादा फाउंडेशन और मोटे लेयर चेहरे को दमघोंटू बना देते हैं. नॉन-कॉमेडोजेनिक और हल्के फॉर्मूले का इस्तेमाल करें. कम मेकअप से भी ग्लो पाना आसान है.

5. डबल क्लींजिंग करना न भूलें

पूजा और रीतियों के बाद मेकअप सबसे पहले माइस्लर वॉटर से हटाएं, फिर हल्के फेसवॉश से चेहरा धोएं. सोने से पहले एलोवेरा जेल या कै calming serum लगाएं ताकि स्किन रिलैक्स हो जाए.

करवा चौथ पर ऐसे पाएं ग्लोइंग स्किन

करवा चौथ पर ग्लो पाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और सही स्किन केयर रूटीन से आप चेहरे को नेचुरल ब्राइट और हेल्दी रख सकती हैं.