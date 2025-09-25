रातें होंगी अब और रंगीन! Kareeza Technique के आसान स्टेप्स से पाएं रोमांस का भरपूर मजा
Sex Technique For Couples: अगर आप भी अपनी सेक्स लाइफ में और भी ज्यादा मजा लाना चाहते हैं तो आइए जानतें हैं, करेजा' तकनीक के बारे में जिससे आप रोमांस का दुगना मजा पा सकते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 25, 2025 2:34:02 PM IST

Karezza Sex Technique For Couples
Karezza Sex Technique For Couples

Karezza Sex Technique For Couples: क्या आप अपनी सेक्स लाइफ में और भी ज्यादा मजा लाना चाहते हैं? सेक्स गैजेट्स और रोल-प्लेइंग, सेक्स को और भी मजेदार बनाने के दो अहम तरीके हैं. लेकिन क्या आपने कभी अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ‘करेजा'(Karezza) तकनीक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है? यह तकनीक न सिर्फ मजेदार है, बल्कि यह आपको शीघ्रपतन से भी बचाती है.

क्या है ‘करेजा'(Karezza) तकनीक?

‘करेजा’ एक तरह की यौन (Sex) क्रिया है. ‘करेजा’ नाम इतालवी शब्द ‘करेज़ा’ से आया है, जिसका अर्थ है ‘दुलार करना या प्यार करना.’ दूसरी यौन गतिविधियों के अपेक्षा, करेजा (Karezza) का मतलब आनंद की बजाय अपने साथी के साथ सहजता और एकजुटता है. करेजा (Karezza) शारीरिक इच्छा से ज्यादा प्रेम पर निर्भर होता है. करेजा (Karezza) के दौरान, कपल सामान्य फोरप्ले के बजाय, मुस्कुराने और त्वचा से त्वचा के टच जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं. इस तकनीक में संभोग नियमित सेक्स (Sex) की तुलना में थोड़ा धीमा और कम तनावपूर्ण होता है.

‘करेजा’ (Karezza) तकनीक अपनाने के कुछ सुझाव

अपने साथी का चुनाव सोच-समझकर करें

करेजा (Karezza) उस तरह का रिश्ता नहीं है जिसकी आप वन-नाइट स्टैंड से उम्मीद करते हैं. यह तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हों जिस पर आप भरोसा कर सकें और जिसके साथ आप कुछ समय से रिश्ते में हों. यह एक भरोसेमंद साथी के साथ सबसे अच्छा काम करता है.

तकनीक पर ध्यान दें

इस तकनीक का इस्तेमाल करने के आपके और आपके साथी के अलग-अलग उद्देश्य हो सकते हैं. इसलिए, सबसे पहले अपने साथी के “क्यों” को समझना जरूरी है, यानी वह इस तकनीक का इस्तेमाल क्यों करना चाहता है. एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आप उन्हें वह प्यार दे पाएंगे जिसकी उन्हें सच्ची चाहत है.

पहले से अच्छी तरह बातचीत करें

इस बारे में स्पष्ट रहें कि आप करेजा तकनीक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं ताकि दोनों साथियों का लक्ष्य एक ही हो. अच्छी यौन इच्छा के लिए एक-दूसरे के उद्देश्यों को समझना जरूरी है, क्योंकि इस तकनीक का इस्तेमाल करने के दोनों साथियों के अलग-अलग इरादे हो सकते हैं. इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों साथी सेक्स (Sex) से पहले अच्छी तरह बातचीत करें.

कम समय सीमा से शुरुआत करें

करेजा सेक्स (Sex) का एक प्रकार है जो घंटों तक चल सकता है, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता. ज्यादातर लोग तेज सेक्स (Sex) के आदी होते हैं, जो पांच से दस मिनट में खत्म हो जाता है. अपने साथी के शरीर के अलग-अलग हिस्सों को धीरे-धीरे सहलाएं.

ऑर्गेज्म के बारे ना सोचें.

सेक्स (Sex) के दौरान लोगों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यही है. क्या यह वाकई जरूरी है? सेक्स थेरेपिस्ट कहते हैं कि ऑर्गेज्म की चिंता करना ठीक है, खासकर अगर आप पहली या दूसरी बार करेजा ट्राई कर रहे हों. समस्या यह है कि क्योंकि हम बस इसके बारे में सोचते हैं, इसलिए इसे लेकर इतना दबाव होता है कि इसके होने की संभावना ज्यादा हो जाती है.

