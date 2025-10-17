Home > लाइफस्टाइल > ठंड में मीठा भी बन सकता है दवा! जानें कौन सी चीज रखेगी फिट और गर्म

ठंड में मीठा भी बन सकता है दवा! जानें कौन सी चीज रखेगी फिट और गर्म

सर्दी के मौसम में लोग एक ऐसी मीठी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत के लिए भी जादू जैसी साबित हो रही है कहा जाता है, इसे खाने से शरीर अंदर तक गर्म रहता है और कई परेशानियां खुद-ब-खुद गायब हो जाती हैं

By: Anuradha Kashyap | Published: October 17, 2025 6:06:53 AM IST

ठंड में मीठा भी बन सकता है दवा! जानें कौन सी चीज रखेगी फिट और गर्म

सर्दियों का मौसम आते ही लोग गर्म कपड़ों के साथ कुछ मीठा खाने की भी चाहत रखते हैं इस मौसम में शरीर को एनर्जी, गर्माहट और इम्यूनिटी की जरूरत होती है. अगर आप रोजाना थोड़ी सी मात्रा में गुड़, च्यवनप्राश या शहद जैसी मीठी चीज़ें खाते हैं, तो ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी वरदान साबित होती हैं खासकर गुड़ (jaggery) सर्दी-जुकाम, खून की कमी और पाचन से जुड़ी कई समस्याओं में फायदेमंद है, इसमें मौजूद आयरन, मैग्नीशियम और मिनरल्स शरीर की ताकत बढ़ाते हैं और ठंड से बचाव में मदद करते हैं.

गुड़ से मिलेगी एनर्जी बूस्ट और एनीमिया से राहत

सर्दियों में शरीर सुस्त पड़ जाता है और एनर्जी लेवल गिरने लगता है, ऐसे में गुड़ एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है इसमें मौजूद ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं. इसके अलावा, गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने में मदद करता है, जिन लोगों को अक्सर चक्कर, थकान या कमजोरी महसूस होती है, उन्हें रोजाना थोड़ी मात्रा में गुड़ खाना चाहिए.

सर्दी-जुकाम और गले की खराश से दिलाए राहत

सर्दियों में सर्दी-जुकाम, खांसी और गले में खराश की परेशानी आम है, ऐसे में शहद और गुड़ दोनों ही बेहतरीन नेचुरल इलाज हैं. गुड़ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, अगर आप रोजाना सुबह गुनगुने पानी या अदरक की चाय में थोड़ा गुड़ मिलाकर पीते हैं, तो यह सर्दी-जुकाम से बचाव का काम करता है. वहीं शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण गले की जलन और खांसी को शांत करते हैं.

पाचन सुधारने और शरीर को डिटॉक्स करने में भी कारगर

ठंड के मौसम में लोगों को गैस, कब्ज और अपच की समस्या ज्यादा होती है, गुड़ इन सभी समस्याओं का आसान समाधान है. खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाने से पाचन बेहतर होता है और पेट हल्का महसूस होता है, यह शरीर से टॉक्सिन्स यानी ज़हरीले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है. इसके अलावा, गुड़ लीवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और खून को साफ रखता है. अगर इसे सर्दियों में तिल, सोंठ या घी के साथ खाया जाए, तो यह शरीर को अंदर से गर्म और मजबूत बनाता है.

ठंड में मीठा भी बन सकता है दवा! जानें कौन सी चीज रखेगी फिट और गर्म

