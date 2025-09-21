भारत की साड़ियों में बसी परंपरा की अनोखी कहानी, हर स्टेट में झलकता है Indian Culture
Home > लाइफस्टाइल > भारत की साड़ियों में बसी परंपरा की अनोखी कहानी, हर स्टेट में झलकता है Indian Culture

भारत की साड़ियों में बसी परंपरा की अनोखी कहानी, हर स्टेट में झलकता है Indian Culture

Handloom Saree: जानिए भारत के हर राज्य की प्रमुख साड़ियों के बारे में, जिसमें फैशन ही नहीं हमारी संस्कृति भी झलकती है. बनारसी, कांजीवरम, पटोला, चंदेरी, पैठानी और ऐसे तमाम स्टेट्स हैं जिनके कल्चर के साथ साथ पहनावा भी अलग है. लेकिन, वो एक चीज जो मिलती है वो है भारत की संस्कृति.

By: Shraddha Pandey | Published: September 21, 2025 11:40:21 PM IST

Types Of Indian Saree
Types Of Indian Saree

Types of Indian saree: भारत की साड़ियों का अलग ही मजा है. हर राज्य की अपनी पहचान, रंग और स्टाइल है. कोई हल्की-कॉटन वाली रोजमर्रा के लिए, तो कोई भारी रेशमी और जरी वाली शादी-त्योहार के लिए. इन साड़ियों में सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और कारीगरी की झलक मिलती है. यानी हर साड़ी एक कहानी कहती है.

देशभर में हर राज्य की महिलाएं अपनी अलग साड़ी पहनती हैं, जो उस राज्य की संस्कृति और रीति-रिवाज को दिखाती है. बनावट, रंग और डिजाइन सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उस राज्य की खासियत और विरासत की याद दिलाती हैं. चलिए, जानते हैं भारत के हर राज्य की खास साड़ी और उसकी कहानी.

भारत के राज्यों और उनकी प्रमुख साड़ियां:

1. उत्तर प्रदेश- बनारसी साड़ी: शादी और त्यौहार में शान.

2. लखनऊ, यूपी- चिकनकारी साड़ी: नाजुक कढ़ाई और classy look.

3. राजस्थान- बांधनी साड़ी: रंग-बिरंगे पैटर्न, फेस्टिवल vibe.

4. गुजरात- पटोला साड़ी: जटिल डिज़ाइन, लक्ज़री सिल्क.

5. महाराष्ट्र- पैठानी साड़ी: मोर के पैटर्न और रेशमी बॉर्डर.

6. तमिलनाडु- कांचीपुरम (Kanjivaram) साड़ी: रेशमी और royal look.

7. केरल- कसावू साड़ी: सफेद-क्रीम कॉटन और गोल्ड बॉर्डर, पारंपरिक.

8. कर्नाटक- मायसूर सिल्क साड़ी: हल्की, रेशमी, क्लासिक.

9. आंध्र प्रदेश- गड़वाल साड़ी: हल्की कॉटन-सिल्क blend, festive wear.

10. पश्चिम बंगाल- तांता साड़ी: हल्की और breathable, everyday style.

11. तेलंगाना- पोचंपल्ली साड़ी: ikat designs, geometric patterns.

12. बिहार- भागलपुरी / तसर सिल्क: natural silk, soft texture.

13. असम- मोगा सिल्क: सुनहरी चमक, premium silk.

14. मध्य प्रदेश- चंदेरी और महेश्वरी साड़ी: elegant और lightweight.

15. जम्मू और कश्मीर- पश्मीना शॉल /साड़ी: बारीक ऊन और गर्म कपड़ा.

16. हिमाचल प्रदेश- हैंडलूम वूल साड़ी: ठंडी जगह के लिए परफेक्ट.

17. ओडिशा- सिल्क और ikat साड़ी: tribal और traditional patterns.

18. झारखंड- tribal cotton और handloom fabrics.

19. छत्तीसगढ़- चम्पा सिल्क साड़ी: colorful और traditional tribal designs.

20. नागालैंड- नागा ट्राइबल हैंडलूम: vibrant geometric patterns.

21. मणिपुर- फानेक और मणिपुरी सिल्क: elegant और festive.

22. सिक्किम- Bhutia handwoven silk: traditional aur colorful.

23. त्रिपुरा- Risa wrap-around fabrics: tribal aur cultural touch.

24. मेघालय- Khasi और Garo woven fabrics: unique patterns.

25. अरुणाचल प्रदेश- Apatani और Monpa textiles: handwoven aur tribal.

26. मिजोरम- Mizo puanchei fabrics: colorful aur traditional.

27. गोवा- Khadi cotton aur lightweight sarees: ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए.

28. हरियाणा /पंजाब- फुलकारी दुपट्टा और कॉटन ब्लेन्ड्स.

29. उत्तराखंड-  हैंडलूम वूल और कॉटन ब्लेन्ड्स: स्टाइलिश और कंफर्टेबल.

30. दिल्ली /चंडीगढ़- Mix of modern silk और हैंडलूम साड़ी.

31. पुडुचेरी / अंडमान और निकोबार- लाइटवेट कॉटन और सिल्क ब्लेंड: बीच और समर फ्रेंडली.

Tags: banarasi sareeHandloom SareeIndian SareeTraditional Sareetypes of Indian saree
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
भारत की साड़ियों में बसी परंपरा की अनोखी कहानी, हर स्टेट में झलकता है Indian Culture

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भारत की साड़ियों में बसी परंपरा की अनोखी कहानी, हर स्टेट में झलकता है Indian Culture

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत की साड़ियों में बसी परंपरा की अनोखी कहानी, हर स्टेट में झलकता है Indian Culture
भारत की साड़ियों में बसी परंपरा की अनोखी कहानी, हर स्टेट में झलकता है Indian Culture
भारत की साड़ियों में बसी परंपरा की अनोखी कहानी, हर स्टेट में झलकता है Indian Culture
भारत की साड़ियों में बसी परंपरा की अनोखी कहानी, हर स्टेट में झलकता है Indian Culture