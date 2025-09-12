Boost Sperm Quality: स्पर्म क्वालिटी मेंटेन करना है बेहद आसान,बस अपनाएं एक्सपर्ट के बताए गए कुछ आसान उपाय

Improve Sperm Quality: आज हर कोई चाहता है कि उसका भी एक खुशहाल परिवार हो, लेकिन भाग –दौड़ भरी जीवनशैली के वजह से आए दिन हमें किसी न किसी समस्या का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि असंतुलित जीवनशैली का असर स्पर्म के क्वालिटी पर भी पड़ता है, स्पर्म क्वालिटी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे लंबे समय तक तनाव में रहना, शराब या तंबाकू का सेवन, नींद की कमी। ये सभी कारक धीरे-धीरे शरीर के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करते हैं और स्पर्म की संख्या, उनकी गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानतें हैं डॉक्टर के अनुसार कुछ उपायों से कैसे इसे सही किया जा सकता है.

स्वस्थ और सकारात्मक जीवनशैली

आज के समय में हमारी अनियमित जीवनशैली हमारे स्वास्थ्य पर खासा प्रभाव डाल रही है ,जिसका असर हमारे शुक्राणुओं पर भी पड़ता है, जिससे स्पर्म क्वालिटी खराब होती है. ऐसे में हमें खान-पान पर ध्याम देना होगा, हेल्दी भोजन ही करना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखें व शराब, सिगरेट सेवन से दुर रहें.

रेगुलर चेकअप है जरुरी

हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए , क्योंकि किसी बीमारी के गंभीर होने से पहले चेकअप से हमें उसकी जानकारी मिल जाती है और उसका उचित इलाज संभव होता है.

तनाव मुक्त जीवनशैली

आज के तेजी से बदलते जीवन में काम के दबाव , रिश्तों की उलझनें या आर्थिक चिंता के वजह से स्ट्रेस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है. एक लंबे समय तक स्ट्रेस यानि तनाव लेने से हमारे स्पर्म के हेल्थ पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है. इसलिए हमें रोजाना योग, व्यायाम जैसी गतिविधियों करनी चाहिए. जिससे स्पर्म हेल्थ भी अपने आप सही होगा.

वजन पर दें ध्यान

अधिक वजन या कम वजन दोनों ही हमारे स्पर्म की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं. इसलिए संतुलित वजन को बनाए रखने लिए नियमित व्यायाम और संतुलित खान-पान अपनाएं .

सेफ सेक्स

बेहतर स्पर्म हेल्थ के लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन से हमें बचना जरूरी होता है। इसलिए जब भी शारीरिक संबंध बनाएं साफ-सफाइ का विशेष ध्यान दें और कंडोम का सही ढंग से इस्तेमाल करें.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.