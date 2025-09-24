क्या आप जानते हैं कि घर में लौंग का पौधा कैसे उगाएं? इन आसान स्टेप्स से रखें पौधे का ख्याल !
How To Grow Clove Plant At Home : लौंग का पौधा घर पर उगाना आसान है. इसे ठंडी, नमीयुक्त जगह, दोमट मिट्टी और नियमित पानी व खाद की जरूरत होती है. कीट से बचाव और सही देखभाल से पौधा स्वस्थ रहता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 24, 2025 3:52:27 PM IST

Clove Planting Tips :  लौंग भारत का एक जरूरी मसाला है, जिसका उपयोग लगभग हर भारतीय खाने में किया जाता है. इसकी खुशबू और स्वाद हर किसी को आकर्षित करता है. अगर आप बागवानी के शौकीन हैं, तो आप घर पर लौंग के पौधे उगा सकते हैं और ताजगी से भरे लौंग का आनंद ले सकते हैं. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर लौंग का पौधा उगा सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं.

How To Grow A Clove Plant : लौंग का पौधा कैसे उगाएं?

घर पर लौंग उगाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. नीचे दिए गए सुझाव आपको सफलतापूर्वक लौंग उगाने में मदद करेंगे.

सही स्थान का चुनाव करें

लौंग का पौधा ठंडे माहौल में अच्छा बढ़ता है. इसे 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान और 60-70% नमी की जरूरत होती है. अगर आपका क्षेत्र गर्म और नमीयुक्त है, तो आप अपने पौधे को बाहर रख सकते हैं, लेकिन इसे धूप में तीन घंटे से ज्यादा न रखें.

 उपजाऊ और दोमट मिट्टी चुनें

लौंग के पौधे को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए होती है. दोमट और उर्वर मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ जैसे पीट मॉस और कंपोस्ट मिला हो, पौधे की वृद्धि के लिए उत्तम होती है. मिट्टी में बालू या चिकनी मिट्टी का मिश्रण होना चाहिए ताकि पौधा मजबूत हो सके.

 बीज को मिट्टी की ऊपरी परत में लगाएं

बीज को मिट्टी की ऊपरी सतह पर लगाना चाहिए और बीज अंकुरित होने तक नमी बनाए रखनी चाहिए. आप नर्सरी से ताजे लौंग के बीज खरीद सकते हैं, पर ध्यान रखें कि बीज सूखे न हों. पौधे को आंशिक छाया में रखें जहां उसे 3 से 6 घंटे की हल्की धूप मिले. मिट्टी को गीला रखें लेकिन पानी में डूबा न होने दें.

How to take care of clove Plant : लौंग के पौधे की देखभाल कैसे करें?

नए पौधों को बढ़ने के लिए भरपूर पानी चाहिए. यदि आप बारिश वाले क्षेत्र में नहीं रहते या पौधे घर के अंदर हैं, तो जब भी मिट्टी सूख जाए, पानी दें.

लौंग के पौधे को साल में कम से कम दो बार खाद देना चाहिए. इसके लिए आप कंपोस्ट, बोन मील या फिश मील का उपयोग कर सकते हैं. ये पौधे को पोषण देगा और उसकी वृद्धि को बढ़ावा देगा.

कीट और रोगों से बचाव

लौंग के पौधे कीटों और रोगों से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए नियमित निरीक्षण जरूरी है. कोई भी सूखी या बीमार शाखा देखकर उसे काट दें ताकि पौधा स्वस्थ रहे. कीटनाशकों का उपयोग तब ही करें जब आपको पूरा भरोसा हो कि वे लौंग के पौधे के लिए सुरक्षित हैं.

लौंग न केवल भारतीय मसालों में जरूरी है, बल्कि घर पर इसे उगाना भी काफी लाभकारी हो सकता है. सही मिट्टी,सही हवा पानी और सही देखभाल से आप आसानी से लौंग का पौधा उगा सकते हैं और ताजी लौंग का स्वाद अपने खाने में शामिल कर सकते हैं. तो आज ही अपने घर पर लौंग के पौधे की शुरुआत करें और प्रकृति के इस अनमोल उपहार का आनंद लें.

